AI va produce câștigători, dar și „carnagiu”, avertizează un gigant IT. „Inteligența artificială va depăși Internetul”

Inteligența artificială. Foto- Shutterstock
Foto: Shutterstock
„Îmbrățișați AI la locul de muncă, nu vă temeți de ea” „Șanse bune” pentru ca Marea Britanie să devină o superputere în domeniul AI

Câștigători vor apărea în cursa inteligenței artificiale (AI), însă pe parcurs va exista și „carnagiu”, avertizează șeful unui gigant tehnologic american. Chuck Robbins a declarat pentru BBC că AI va fi „mai mare decât Internetul”, dar a atras atenția că unele companii nu vor supraviețui pe piață. El a mai spus că inteligența artificială va transforma sau chiar va elimina anumite locuri de muncă — în special în domenii precum serviciile pentru clienți — îndemnând însă angajații să adopte tehnologia, nu să se teamă de ea.

Comentariile sale vin în urma unei serii de avertismente privind creșterea recentă a investițiilor în AI, unii susținând că acest sector reprezintă o bulă care urmează să se spargă, zguduind piețele și falimentând companii.

BBC a fost informat cu privire la preocupări similare de către personalități importante din domeniul finanțelor și al tehnologiei. Jamie Dimon, șeful JPMorgan Chase, a declarat că o parte din banii investiți în AI „probabil vor fi pierduți”, în timp ce Sundar Pichai, directorul executiv al Alphabet, compania-mamă a Google, a afirmat că există o anumită „iraționalitate” în boom-ul AI. Scepticii compară presupusa bulă cu boom-ul și prăbușirea dotcom-urilor de la sfârșitul anilor 90.

„S-a discutat mult despre: „Este o bulă?”. Și răspunsul este probabil da, dar am avut o bulă în 2000 cu Internetul. Și uite unde suntem astăzi. Așadar, apar câștigătorii, iar pe parcurs sunt multe victime, dar inteligența artificială va fi mai mare decât internetul”, a spus el.

„Seamănă foarte mult cu prăbușirea dotcom-urilor, dar ceea ce se întâmplă este că veți avea bani care vor fi investiți în companii care nu vor reuși, dar vor apărea câștigătorii, aplicațiile și cazurile de utilizare vor începe să evolueze”, a precizat Chuck Robbins.

El a comparat AI cu iPhone-urile, cu dezvoltarea constantă de noi aplicații, spunând că noi utilizări ale tehnologiei vor evolua în timp. Robbins a spus că aceasta va face „multe lucruri mai bune”, dar are și „riscuri potențiale pe care trebuie să le atenuăm cu toții”.

„Îmbrățișați AI la locul de muncă, nu vă temeți de ea”

Unul dintre riscuri este cel legat de mijloacele de trai ale oamenilor, existând temeri tot mai mari că AI va duce la pierderi masive de locuri de muncă.
Robbins a afirmat că unele locuri de muncă vor fi eliminate, în timp ce altele se vor schimba, dar lucrătorii pot prospera dacă îmbrățișează și învață să utilizeze tehnologia.

„Nu ar trebui să vă faceți griji atât de mult că AI vă va lua locul de muncă, cât ar trebui să vă faceți griji că cineva care este foarte bun în utilizarea AI vă va lua locul de muncă”, a spus el.

Un alt risc al AI este siguranța online, a avertizat Robbins.

„Va îmbunătăți atacurile cibernetice. Va face ca escrocheriile pe care oamenii le văd în căsuțele lor de e-mail să pară mai reale”, spune el. Robbins a adăugat: „De fiecare dată când am avut o mare revoluție tehnologică, a existat întotdeauna un risc de securitate asociat cu aceasta, iar industria este destul de bună în a descoperi și a construi tehnologii care ajută la protejarea împotriva acestor lucruri.”

„Șanse bune” pentru ca Marea Britanie să devină o superputere în domeniul AI

America și China sunt în prezent puterile dominante în domeniul AI, cele două țări luptându-se pentru supremația în această tehnologie.
Dar Robbins a afirmat că și Marea Britanie face progrese în acest domeniu și are „șanse destul de bune” să devină ea însăși o superputere în domeniul inteligenței artificiale.

„Este încă destul de devreme, și cred că singurul lucru pe care îl știm este că țările care adoptă AI vor fi țările câștigătoare. Și cred că Marea Britanie a fost întotdeauna orientată spre aceste tranziții tehnologice”, a spus el.

Pe lângă impulsionarea dezvoltării AI, Robbins are un rol cheie ca intermediar între comunitatea de afaceri și președintele american Donald Trump. Robbins este președintele Business Roundtable, care reprezintă companiile de top din America, și discută în mod regulat cu administrația Trump. Referitor la relația cu președintele american, uneori imprevizibil, el a spus că există „o concepție greșită” potrivit căreia liderii de afaceri ar trebui să fie mai vocali în a-i pune la îndoială și critica politicile: „Este probabil cea mai accesibilă administrație pe care am avut-o în ultimele decenii. Așadar, sunt foarte deschiși. Avem multe dialoguri.”

