Live TV

Serviciile secrete poloneze suspectează un act de sabotaj după un incendiu la o fabrică de drone care aprovizionează Ucraina

Data publicării:
Warsaw Defence Expo 2026, Poland - 19 Jun 2026
Dronă prezentată de WB Electronics la Warsaw Defence Expo. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un incendiu a izbucnit în timpul nopții de duminică spre luni la o unitate a companiei WB Electronics din Skarżysko-Kamienna, Polonia, care produce componente pentru sisteme fără pilot utilizate de armatele poloneză și ucraineană; autoritățile investighează posibilitatea unei incendieri intenționate, după ce imaginile de supraveghere ar fi arătat o persoană mascată intrând în incintă, scrie united24media.com.

Potrivit Onet, incendiul a izbucnit în jurul orei 00:23 în data de 31 august într-o clădire de producție a fabricii. La scurt timp după aceea, un operator de securitate a alertat poliția după ce un senzor de intruziune a fost declanșat în incintă.

Camerele de supraveghere au înregistrat o persoană neidentificată, purtând o cagulă, care a pătruns în incinta WB Electronics trecând peste gardul de perimetru, a relatat Onet. Ulterior, în apropierea fabricii au fost găsite un rucsac și un hanorac.

În zonă au fost mobilizați polițiști, o echipă cu câini de căutare și o dronă echipată cu tehnologie de imagistică termică. Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) și Serviciul Militar de Contrainformații au fost, de asemenea, sesizate și s-au implicat în operațiunea de intervenție.

Autoritățile nu au stabilit încă cauza incendiului și iau în considerare posibilitatea unei incendieri intenționate printre scenariile posibile. „Tratăm această chestiune cu extremă seriozitate”, a declarat un purtător de cuvânt al coordonatorului serviciilor de informații din Polonia, potrivit Onet.

Cinci echipaje de pompieri au intervenit la fața locului și au stins incendiul. Unitatea nu era în funcțiune în momentul izbucnirii incendiului și nu s-au înregistrat victime. Unitatea afectată produce sisteme de pompare utilizate în vehicule aeriene fără pilot și platforme terestre fără pilot.

WB Electronics este compania principală a Grupului WB, cel mai mare grup privat din domeniul apărării din Polonia. Compania dezvoltă și produce mai multe sisteme fără pilot, inclusiv dronele de recunoaștere FlyEye și FT-5, precum și sistemele de atac Warmate și Gladius.

Sistemele Grupului WB au fost furnizate atât Poloniei, cât și Ucrainei, dronele de recunoaștere FlyEye și munițiile de tip „loitering” Warmate numărându-se printre platformele companiei utilizate de forțele ucrainene.

Polonia își consolidează apărarea pe fondul îngrijorărilor legate de potențiale provocări din partea Rusiei. Pe 17 august, viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, a declarat că Varșovia se pregătește pentru eventualitatea unui război și a avertizat că o provocare la scară largă din partea Kremlinului ar putea avea loc „în câteva luni”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
2
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
3
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
Donald Trump
4
Trump pune presiune pe Londra: SUA amenință cu retragerea sprijinului pentru Insulele...
explozie nucleara profimedia-0148308083
5
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
Lovitură de teatru! Soția lui Vali Crețu a făcut anunțul, după ce MM a sărit la bătaie: "Nu renunț la niciun euro!"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Soția lui Vali Crețu a făcut anunțul, după ce MM a sărit la bătaie: "Nu renunț la niciun euro!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon Musk
Elon Musk ar fi dispus să permită Ucrainei să utilizeze Starlink pentru atacuri împotriva Rusiei
Vladimir Putin
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de mii de soldați pe front (The Economist)
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Autoritatea Aeronautică Civilă pregăteşte criteriile pentru autorizarea zonelor de testare a dronelor în România
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Nicușor Dan: Ziua Limbii Române, sărbătorită pentru prima dată în România, Republica Moldova și Ucraina
Oleg Ozerov
Ambasadorul rus Oleg Ozerov: Occidentul pregătește Moldova pentru o confruntare cu Rusia, urmând exemplul Ucrainei
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Grindeanu anunță că PSD își asumă guvernarea și amintește de perioada...
comisia europeana
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de...
lideri psd claudiu manda sorin grindeanu daniel baluta lia olguta vasilescu
Social-democrații au votat: Guvern propriu sau în jurul PSD...
sigla psd
DOCUMENT Acordul celor 10 priorități naționale de care PSD...
Ultimele știri
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare a legii integrității, cu „amendamentul Fritz”
Romsilva a finalizat 19 proiecte pentru reducerea riscului de inundații. Investițiile au fost finanțate prin PNRR
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afără pentru a fi sărutate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pot da lovitura la bani în septembrie 2026. Pentru ele începe o perioadă cu oportunități financiare
Cancan
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Fanatik.ro
„Obraznic”. Mihai Stoica, prima reacție după ce Tănase l-a făcut „smardoi”: „E mai mic decât fii-mea”...
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
„Sunt oile lui, face ce vrea”. Intervenție în forță după scandalul de la FCSB: „Meme l-a dat afară, nu Gigi...
Adevărul
„Nu se mai întorc cu adevărat acasă. Acea lume a dispărut”. Tinerii germani care au în grijă moștenirea...
Playtech
Cartea electronică de identitate, folosită și la medic de la 1 septembrie. Ce se întâmplă cu actualul card de...
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la doi ani și jumătate de la divorț
Pro FM
Celine Dion, revedere emoționantă cu fanii, înaintea revenirii pe scenă. Copleșită de iubirea primită după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Critici dure pentru Anne Hathaway înainte de „Days of Thunder 2”. Randy Quaid rupe tăcerea: „Trebuie să fie...
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește...
Newsweek
Veste bună pentru pensionari. Când se vor mări pensiile cu 7%? Ce bani se vor primi în plus?
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O adevărată cursă contra cronometru. Ce arată noile date despre procesul de formare al planetelor
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Detaliul care nu le-a scăpat fanilor. Eva Mendes și-a arătat singurul tatuaj din viața ei, dedicat lui Ryan...
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani