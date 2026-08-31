Serviciile secrete poloneze suspectează un act de sabotaj după un incendiu la o fabrică de drone care aprovizionează Ucraina

Un incendiu a izbucnit în timpul nopții de duminică spre luni la o unitate a companiei WB Electronics din Skarżysko-Kamienna, Polonia, care produce componente pentru sisteme fără pilot utilizate de armatele poloneză și ucraineană; autoritățile investighează posibilitatea unei incendieri intenționate, după ce imaginile de supraveghere ar fi arătat o persoană mascată intrând în incintă, scrie united24media.com.

Potrivit Onet, incendiul a izbucnit în jurul orei 00:23 în data de 31 august într-o clădire de producție a fabricii. La scurt timp după aceea, un operator de securitate a alertat poliția după ce un senzor de intruziune a fost declanșat în incintă.

Camerele de supraveghere au înregistrat o persoană neidentificată, purtând o cagulă, care a pătruns în incinta WB Electronics trecând peste gardul de perimetru, a relatat Onet. Ulterior, în apropierea fabricii au fost găsite un rucsac și un hanorac.

În zonă au fost mobilizați polițiști, o echipă cu câini de căutare și o dronă echipată cu tehnologie de imagistică termică. Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) și Serviciul Militar de Contrainformații au fost, de asemenea, sesizate și s-au implicat în operațiunea de intervenție.

Autoritățile nu au stabilit încă cauza incendiului și iau în considerare posibilitatea unei incendieri intenționate printre scenariile posibile. „Tratăm această chestiune cu extremă seriozitate”, a declarat un purtător de cuvânt al coordonatorului serviciilor de informații din Polonia, potrivit Onet.

Cinci echipaje de pompieri au intervenit la fața locului și au stins incendiul. Unitatea nu era în funcțiune în momentul izbucnirii incendiului și nu s-au înregistrat victime. Unitatea afectată produce sisteme de pompare utilizate în vehicule aeriene fără pilot și platforme terestre fără pilot.

WB Electronics este compania principală a Grupului WB, cel mai mare grup privat din domeniul apărării din Polonia. Compania dezvoltă și produce mai multe sisteme fără pilot, inclusiv dronele de recunoaștere FlyEye și FT-5, precum și sistemele de atac Warmate și Gladius.

Sistemele Grupului WB au fost furnizate atât Poloniei, cât și Ucrainei, dronele de recunoaștere FlyEye și munițiile de tip „loitering” Warmate numărându-se printre platformele companiei utilizate de forțele ucrainene.

Polonia își consolidează apărarea pe fondul îngrijorărilor legate de potențiale provocări din partea Rusiei. Pe 17 august, viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, a declarat că Varșovia se pregătește pentru eventualitatea unui război și a avertizat că o provocare la scară largă din partea Kremlinului ar putea avea loc „în câteva luni”.

Editor : M.C