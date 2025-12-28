Live TV

Stare de urgență la New York și New Jersey, din cauza unei furtuni de zăpadă. Mii de zboruri perturbate

A snowstorm hits New York City; the photo shows activity in Bryant Park near Times Square.
Furtună de zăpadă la New York. Foto: Profimedia
Mii de zboruri anulate, călători blocați în aeroporturi Pennsylvania, New Jersey și Massachusetts în pericol

O furtună de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite, iar în mai multe state a fost declarată stare de urgență. Mii de zboruri au fost anulate, pasagerii rămânând blocați în aeroporturi, relatează Reuters. Furtuna a perturbat traficul aerian după weekendul de sărbători și a determinat autoritățile din New York și New Jersey să declare stare de urgență din cauza condițiilor meteorologice. Locuitorilor din mare parte a regiunii nord-estice li s-a recomandat să evite conducerea autovehiculelor din cauza condițiilor periculoase.

Intemperiile au afectat traficul rutier și aerian. Peste 30.000 de gospodării au rămas fără curent electric. Nici locuitorii din sudul Californiei nu au avut parte de un Crăciun liniștit. Aici, ploile au provocat inundații și alunecări de teren.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat că siguranța locuitorilor este prioritatea sa principală și a continuat să recomande prudență maximă pe durata furtunii.

Până sâmbătă dimineață, între 15 și 25 de centimetri de zăpadă au căzut într-o zonă care se întinde de la Syracuse, în centrul statului New York, până la Long Island, în sud-est, precum și în Connecticut.

În New York City, au căzut peste noapte între 5 și 10 centimetri de zăpadă, cu 11 centimetri înregistrați în Central Park - cea mai puternică ninsoare din oraș din 2022.

„Vestea bună este că cea mai puternică ninsoare s-a terminat. În această dimineață mai sunt doar câteva rafale, care vor înceta până după-amiază”, a declarat Bob Oravec, meteorolog la Centrul de Prognoze Meteorologice al Serviciului Național de Meteorologie din apropierea Washingtonului, D.C.

Mii de zboruri anulate, călători blocați în aeroporturi

Călătorii au continuat însă să resimtă impactul. Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware, până sâmbătă seara, peste 9.000 de zboruri interne din SUA au fost anulate sau întârziate, multe dintre ele în zona New York, inclusiv la Aeroportul Internațional John F. Kennedy, Aeroportul LaGuardia și Aeroportul Internațional Newark Liberty.

Reprezentanții American Airlines, United Airlines și JetBlue Airways au declarat pentru Reuters că companiile aeriene au renunțat la taxele de modificare - percepute în mod normal pentru reprogramarea zborurilor - pentru pasagerii ale căror planuri de călătorie au fost perturbate de întârzierile cauzate de condițiile meteorologice.

Pennsylvania, New Jersey și Massachusetts în pericol

Avertismente de furtună de gheață și alerte meteorologice de iarnă au fost emise și pentru o mare parte din Pennsylvania și pentru zone întinse din Massachusetts.

În New Jersey și Pennsylvania, au fost impuse restricții asupra traficului comercial pe unele drumuri, inclusiv pe multe autostrăzi interstatale.

„Această furtună va provoca condiții periculoase pe drumuri și va afecta călătoriile de sărbători”, a declarat guvernatorul interimar al New Jersey, Tahesha Way, într-un comunicat.

„Îndemnăm călătorii să evite deplasările în timpul furtunii și să permită echipajelor să se ocupe de drumuri”, a adăugat ea.

Între timp, sudul Californiei a fost recent lovit de precipitații abundente care au provocat inundații rapide pe scară largă, punând Los Angelesul sub amenințarea unei tornade. Aici, un front atmosferic cu umiditate ridicată, provenit de deasupra Pacificului, a adus furtuni violente. Ploi abundente au provocat inundații și alunecări de teren, iar rafalele de vânt au doborât copaci și linii electrice.

De asemenea, s-a raportat că trei persoane au murit în sudul Californiei din cauza unei furtuni de iarnă, ceea ce a determinat declararea stării de urgență.

În Wrightwood, un oraș montan cu 5.000 de locuitori, la aproximativ 130 de kilometri nord-est de Los Angeles, casele și mașinile au fost acoperite de pietre, moloz și noroi. Drumurile au fost distruse de suvoaiele de apă.

Majoritatea locuitorilor au rămas fără curent electric, iar mulți au cumpărat bușteni și propan pentru a-și alimenta generatoarele.

Echipele de intervenție au salvat câteva zeci de persoane care erau rămase blocate în vehicule sau case în urma inundațiilor din Wrightwood. Meteorologii au anunțat că nu mai sunt așteptate ploi în sudul Californiei la sfârșitul acestei săptămâni.

