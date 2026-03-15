„Strălucirea Dubaiului dispare”. Orașul milionarilor și influencerilor se confruntă cu o amenințare existențială

Zeci de mii de locuitori și turiști au părăsit Emiratele Arabe Unite după ce SUA și Israelul au început să bombardeze Iranul, acum două săptămâni. Acum, barurile de pe plajă, mall-urile și hotelurile sunt aproape goale, relatează The Guardian.

În locul de joacă al bogaților, nimeni nu a vrut acest război. Timp de zeci de ani, Dubai s-a poziționat ca un sanctuar al consumerismului nealterat, vizitat de turiștii din întreaga lume.

Dar acum, orașul din Emiratele Arabe Unite se confruntă cu o amenințare existențială, deoarece războiul dintre SUA, Israel și Iran a zdruncinat fundațiile „visului Dubai”, în care au crezut milioane de străini.

Emiratele Arabe Unite au suportat greul a peste două treimi din atacurile Iranului; statul a fost vizat parțial, spun analiștii, pentru parteneriatele sale militare și de informații cu puterile occidentale și parțial pentru reputația Dubaiului ca centru preferat pentru finanțele globale și vacanțele occidentalilor.

„Strălucirea dispare”, a spus John Trudinger, un britanic care a locuit 16 ani în Dubaiului și care este director la o școală emiratiană din Dubai. El angajează peste 100 de profesori din Marea Britanie și a spus că majoritatea au fost „profund traumatizați” de loviturile iraniene, așa că au plecat și nu se vor mai întoarce.

Aceștia se numără printre zecile de mii de locuitori și turiști care au fugit din Dubai după ce SUA și Israelul au lansat atacuri comune asupra Iranului, acum aproape două săptămâni. Populația numeroasă de muncitori migranți a orașului nu are în mare parte acest privilegiu.

Zilnic, alertele sună pe telefoanele tuturor, avertizând asupra „potențialelor amenințări cu rachete” și îndemnându-i să caute adăpost și să stea departe de ferestre.

Peste 90% din cele 1.700 de proiectile iraniene au fost respinse de sistemele de apărare ale Emiratelor Arabe Unite, dar unele au lovit ținte importante, inclusiv baze militare, complexe industriale și aeroportul din Dubai, închizând unul dintre cele mai aglomerate centre aviatice din lume. Atacurile asupra a două centre de date i-au împiedicat pe locuitorii din Dubai să își folosească telefoanele pentru plăți digitale pentru scurt timp.

Hotelul Fairmont, situat pe faimoasa insulă artificială în formă de palmier din Dubai, care găzduiește megavile, hoteluri luxoase și cluburi de plajă de lux, a fost, de asemenea, lovit dramatic.

Zain Anwar, un șofer de taxi din Pakistan, și-a văzut mașina distrusă în atacul asupra hotelului Fairmont. Își parcase mașina și a plecat la rugăciune.

„Sunt cea mai norocoasă persoană din lume, am supraviețuit. Dar acum familia îmi spune să mă întorc acasă. Nu mai vreau să fiu în Dubai, nu mai sunt afaceri, nu mai câștigăm nimic de la războiul ăsta și nu văd cum își va reveni turismul. Mulți taximetriști ca mine se gândesc să plece într-o altă țară acum. Toată lumea știe că Dubaiul s-a terminat”, spune el.

Consecințele economice ale conflictului pentru Emiratele Arabe Unite vor fi probabil semnificative, dar nicăieri mai mult decât în ​​Dubai, unde turismul generează aproximativ 30 de miliarde de dolari în fiecare an. Peste 90% dintre locuitorii săi sunt străini, incluzând una dintre cele mai mari concentrații de miliardari din lume, care s-au bucurat de lipsa impozitării pe venit, câștiguri de capital și moșteniri.

Spre deosebire de alte emirate din Golf, Dubai nu are resurse vaste de petrol pe care să se bazeze. Analiștii spun că pierderile financiare vor fi mari dacă războiul se prelungește, iar reputația orașului ca paradis pentru turism și încrederea occidentalilor în afaceri, domeniul bancar și investiții imobiliare continuă să se erodeze.

Miercuri, Citibank și Standard Chartered Bank și-au evacuat angajații din Dubai „din cauza preocupărilor sporite de securitate”.

„Dubaiul pierde deja semnificativ”, a declarat Khaled Almezaini, profesor la Universitatea Zayed din Emiratele Arabe Unite și coautor al cărții „O Introducere în Politica Golfului”.

„Până acum este suportabil pentru economia Emiratelor Arabe Unite, dar dacă acest lucru continuă încă 10 sau 20 de zile, impactul asupra turismului, aviației, afacerilor, petrolului va fi foarte dificil”, a spus el.

Șeicii care conduc Dubaiul au depus un efort considerabil pentru a controla narațiunea și a menține o imagine de calm și siguranță. După o serie de postări panicate pe rețelele de socializare, forțele de poliție din Dubai au amenințat că vor aresta și încarcera influencerii de pe rețelele de socializare care au distribuit conținut social care „contrazice anunțurile oficiale sau care ar putea provoca panică socială”. Mesajele optimiste ale oficialilor îi asigură pe oameni că „marile bubuituri” de pe cer sunt „sunetul siguranței”.

Locuitorii și turiștii care rămân în oraș insistă că își văd de viață ca de obicei, chiar dacă barurile de pe plajă, mall-urile și hotelurile de cinci stele rămân straniu de goale. De-a lungul plajei Jumeirah din Dubai, influenceri în bikini pot fi văzuți vorbind în fața camerelor, în timp ce copiii se joacă pe bărci gonflabile gigantice, iar jetski-urile străbat orizontul.

În mod ironic, mulți dintre turiști au spus că au venit aici pentru a scăpa de război.

„Suntem din Ucraina, așa că, din păcate, am venit dintr-o zonă de război în alta, dar asta e viața”, a spus Christina Hallis, în vârstă de 26 de ani, în timp ce savura un cocktail pe un șezlong.

„Încă mă simt în siguranță aici, sunt fericită să vin la plajă și ne-am bucurat de viață aici. Nici nu-ți dai seama că există un război,” a spus ea.

Editor : M.B.