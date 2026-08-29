Cel puțin 27 de persoane au murit în urma unui atac cu o dronă rusească asupra unui depozit din satul Mîla, în raionul Bucea, la periferia Kievului. Atacul a provocat un incendiu de proporții, urmat de mai multe explozii.

„Din păcate, în acest moment, 27 de persoane au murit. Și este posibil ca acest număr să nu fie definitiv”, a declarat șeful administrației militare regionale, Timur Tkatcenko, citat de News.ro.

Printre victime se află și Taras Didîco, președintele comunității din Dmîtrivka, care s-ar fi numărat printre primii oameni ajunși la locul incidentului.

Alte 42 de persoane au fost rănite, iar șapte dintre acestea sunt internate în spital. Printre răniți se află și patru copii, potrivit autorităților ucrainene.

Din zona afectată au fost evacuate 381 de persoane, dintre care 59 de copii. Operațiunile de salvare și stingere a incendiilor continuă, iar echipele intervin pentru demolarea structurilor afectate și caută în continuare posibile victime.

Anchetă pentru neglijență

Atacul a avut loc puțin după ora locală 20:00, în satul Mîla. În urma incendiului izbucnit la depozitul de explozibili și a exploziilor produse ulterior, Parchetul a deschis o anchetă pentru „neglijență” în ceea ce privește condițiile de depozitare.

Anchetatorii verifică legalitatea depozitării explozibililor și dacă societatea care deținea depozitul, al cărei nume nu a fost făcut public, avea toate autorizațiile necesare.

Premierul Serghei Korețki a criticat situația și a spus că „lecțiile” nu au fost învățate după un incident similar produs în luna iulie, în localitatea Vîșneve, tot în apropiere de Kiev. Atunci, în urma unui atac rusesc asupra unui depozit de muniție, o detonare prelungită a provocat moartea a nouă persoane și a avariat peste 280 de case.

Zelenski: Muniția nu poate fi depozitată lângă case

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat după tragedie și a cerut ca persoanele responsabile pentru depozitarea muniției în apropierea zonelor rezidențiale să răspundă.

„Cei care au permis acest lucru trebuie neapărat să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile lor. Anchetatorii Poliţiei Naţionale şi ai Serviciului de Securitate al Ucrainei desfăşoară o anchetă preliminară, fiind deschis un dosar penal în temeiul articolului privind neglijenţa în serviciu. Există norme: muniţia nu poate fi depozitată în apropierea caselor sau a altor clădiri rezidenţiale. Cu siguranţă vor exista concluzii corespunzătoare”, a transmis preşedintele, potrivit News.ro.

Editor : A.R.