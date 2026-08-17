Alianța Nord-Atlantică a elaborat un plan detaliat de acțiune în cazul unui conflict armat cu Rusia. Acesta a fost denumit „NATO Land Warfighting Concept” — „Concepția NATO privind operațiunile terestre”, relatează ziarul Bild, citând surse. Elaborarea concepției a fost coordonată de maiorul american Andrew Pingray.

Documentul descrie trei strategii principale pe care NATO le-ar putea aplica în cazul izbucnirii unui război. Unul dintre scenariile luate în considerare este un atac rus asupra țărilor baltice — Estonia, Letonia și Lituania. În prima etapă, alianța intenționează să se concentreze pe contracararea Rusiei. În acest scop, se preconizează utilizarea avioanelor de vânătoare, a rachetelor și a dronelor pentru a scoate din funcțiune sistemele de rachete rusești.

Una dintre țintele principale este regiunea Kaliningrad, unde sunt amplasate sisteme de apărare antiaeriană și armament de rachete. În paralel, de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, se preconizează crearea unei „zone autonome”, care ar trebui să devină o barieră de apărare. În această zonă se intenționează utilizarea exclusivă a dronelor și a echipamentelor autonome. Nu se prevede staționarea militarilor NATO în această zonă. În cazul în care unitățile ruse vor continua avansarea, se preconizează că acestea vor fi ținute sub control cu ajutorul dronelor și al roboților.

Următoarea etapă prevede atacuri asupra obiectivelor militare și punctelor de aprovizionare aflate deja pe teritoriul Rusiei. Printre țintele potențiale se numără aerodromurile, întreprinderile din domeniul apărării, podurile și infrastructura feroviară utilizată pentru deplasarea trupelor ruse. Pentru transportul dronelor și al echipamentelor robotizate în adâncul teritoriului rus se preconizează utilizarea transportului aerian.

Alianța intenționează, de asemenea, să utilizeze unități speciale și mizează pe un eventual sprijin din partea rușilor care se opun propriului guvern. Acțiunile acestora ar trebui să perturbe aprovizionarea trupelor ruse și să îngreuneze desfășurarea operațiunilor ofensive. NATO nu își propune ocuparea Rusiei. Este vorba despre oprirea ofensivei ruse și respingerea trupelor către granița de stat.

Conform publicației Bild, publicarea elementelor principale ale conceptului ar trebui să îndeplinească o funcție de descurajare: Rusia trebuie să înțeleagă ce consecințe o așteaptă în cazul unui atac asupra unui membru al NATO. Anterior, autoritățile ruse au declarat în repetate rânduri că Moscova nu intenționează să atace membrii alianței. Președintele Vladimir Putin a declarat în 2023 că Rusia nu are motive geopolitice, economice sau militare pentru a intra în război cu NATO.

Editor : A.R.