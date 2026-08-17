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Rusia a construit baze secrete de unde poate lansa drone capabile să lovească țări NATO (The Telegraph)

Data publicării:
Dronă Shahed.
Dronă Shahed. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
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Din articol
NATO, pregătită să apere

Rusia a înfiinţat baze secrete capabile să lanseze drone puternice care ar putea ajunge în ţările NATO, a dezvăluit luni ziarul britanic The Telegraph.

Conform investigaţiei ziarului, există zece baze ale Kremlinului echipate cu platforme de lansare nou construite pentru cele mai avansate drone sinucigaşe cu rază lungă de acţiune ale Moscovei, informează EFE, potrivit Agerpres. 

Unele dintre aceste baze sunt deja folosite pentru a lansa atacuri intense asupra Ucrainei, dar reprezintă şi o ameninţare pe termen lung pentru aliaţii NATO, plasându-i în raza de acţiune a dronelor de atac de înaltă tehnologie ale Rusiei.

Această tehnologie în rapidă evoluţie s-ar putea întoarce în cele din urmă împotriva Europei dacă izbucneşte un conflict armat, dat fiind că unele dintre baze înlesnesc poziţionarea celor mai puternice drone ale Rusiei la o distanţă care le-ar permite să lovească Varşovia.

The Telegraph relatează, de asemenea, că oficiali ai serviciilor de informaţii din Europa şi Statele Unite cred că Rusia ia în considerare o provocare armată pe teritoriul polonez, care ar putea include atacuri cu rachete sau drone împotriva infrastructurii critice.

NATO, pregătită să apere

Un oficial al NATO a declarat ziarului britanic că alianţa militară este „pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat” şi va continua să îşi consolideze „capacităţile de descurajare şi apărare împotriva oricărei ameninţări, inclusiv a dronelor”.

Conform analizei imaginilor din satelit, ziarul britanic a identificat mai multe noi rampe de lansare utilizate pentru lansările de drone de-a lungul frontierei Rusiei cu Belarus şi Ucraina.

Unele instalaţii militare şi aeroporturi civile au fost transformate în baze de operaţiuni cu drone, în timp ce în zonele rurale ale Rusiei au fost amenajate rampe de lansare suplimentare.

Analiza imaginilor realizată de DroneSec, o firmă de intelligence specializată în drone, a dezvăluit că unele rampe nou instalate păreau a fi mai lungi, indicând capacitatea lor de a lansa cele mai recente drone de atac cu rază lungă de acţiune ale Kremlinului.

The Telegraph subliniază că Moscova a modernizat rapid versiunea dronei iraniene Shahed, implementând variante mai noi, alimentate cu motoare cu reacţie şi capabile să atingă ţinte aflate la aproape 1.000 de kilometri distanţă.

Utilizarea acestor noi variante de la bazele identificate ar plasa capitala Poloniei în raza de acţiune a atacurilor ruseşti, deşi nu există niciun indiciu că Rusia plănuieşte un astfel de atac, scrie ziarul britanic.

Cu toate acestea, liderii NATO se pregătesc pentru un posibil conflict în viitor, adaugă ziarul citat.

Editor : C.S.

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