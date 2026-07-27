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SUA ar pregăti o ofensivă terestră în Iran. Surse din Pakistan dezvăluie scenariile care îngrijorează regiunea

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Donald Trump. Foto: GettyImages
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Din articol
Pakistanul dorește să continue rolul de mediator

La mai bine de cinci luni de la începutul războiului cu Iranul, surse bine informate din Pakistan consideră că o ofensivă terestră limitată a SUA devine din ce în ce mai probabilă. Conform informațiilor obținute de Agenția de Presă Germană (DPA) din cercurile de securitate de la Islamabad, serviciile secrete pakistaneze consideră că președintele american Donald Trump ar putea ignora avertismentele propriilor forțe armate și ar putea ocupa regiunile de coastă iraniene printr-o ofensivă limitată. Această evaluare se bazează pe observații militare, scrie bluewin.ch.

Pakistanul joacă un rol central de mediator între Washington și Teheran în războiul cu Iranul. Conflictul a escaladat din nou la începutul lunii iulie, pe fondul disputei privind Strâmtoarea Ormuz, importantă pentru comerțul mondial cu energie, după ce forțele armate iraniene au tras asupra unor nave aflate în strâmtoare. Armata SUA a bombardat apoi numeroase ținte de pe coasta de sud a Iranului. În ultimele trei nopți, părțile beligerante și-au suspendat din nou atacurile.

Pakistanul dorește să continue rolul de mediator

Potrivit unor surse din domeniul securității din Pakistan, Pakistanul și statul Qatar din Golf transmit din nou propuneri între părțile beligerante. Cu toate acestea, sursele au adăugat că liderii Iranului urmăresc un armistițiu permanent și resping un armistițiu limitat.

Forțele armate iraniene au avertizat deja SUA împotriva unei ofensive terestre. Armata este pregătită pentru aceasta, a declarat acum câteva zile purtătorul de cuvânt al armatei, Amir Akraminia.

Experții consideră că o invazie militară a SUA în Iran ar fi extrem de riscantă. Soldații de acolo ar fi expuși la atacuri cu rachete și drone — fără protecția oferită de bazele din statele din Golf. Potrivit institutului de cercetare IISS, forțele armate iraniene numără aproximativ 610.000 de soldați în serviciu activ și forțe paramilitare, precum și 350.000 de rezerviști.

Editor : M.C

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