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SUA au aprobat o posibilă vânzare de sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina

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blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
Departamentul de Stat al SUA. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images
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Din articol
Rachete şi sisteme pentru combaterea dronelor

Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare militară către Ucraina, în valoare de 2,7 miliarde de dolari, care include modernizări ale apărării antiaeriene, echipamente şi servicii asociate, transmite Reuters.

Dacă achiziţia va fi finalizată, Ucraina o va finanţa printr-o combinaţie de contribuţii europene şi fonduri americane din programul Foreign Military Financing (FMF), alocate în timpul administraţiei fostului preşedinte Joe Biden.

Programul FMF oferă asistenţă financiară nerambursabilă care permite altor state să cumpere armament şi echipamente de apărare produse în SUA.

„Fondurile FMF vor fi contabilizate drept contribuţie de capital a SUA la Fondul de Investiţii pentru Reconstrucţia Ucrainei, printr-o rambursare în raport de 1 la 1”, a precizat Departamentul de Stat.

Fondul de Investiţii pentru Reconstrucţia Ucrainei a fost creat în cadrul acordului privind mineralele semnat anul trecut între SUA şi Ucraina.

Rachete şi sisteme pentru combaterea dronelor

Pachetul include rachete-clonă S-300, rachete GAM-67, sisteme de rachete ghidate cu laser şi rază extinsă pentru apărarea antiaeriană, precum şi kituri pentru modificarea lansatoarelor şi a sistemelor mobile de lansare.

Sunt incluse şi radare pentru sisteme de combatere a dronelor, alături de alte sisteme de armament, potrivit Departamentului de Stat.

Vânzarea propusă trebuie să treacă însă şi prin procedura de examinare a Congresului SUA înainte de a putea fi finalizată.

Aprobarea vine în aceeaşi zi în care preşedintele Donald Trump a promulgat ampla lege privind noile sancţiuni împotriva Rusiei, care permite intensificarea presiunii economice asupra Moscovei.

La începutul acestei luni, Trump a declarat, de asemenea, că va cere statelor europene să ramburseze Statelor Unite costurile ajutorului militar şi muniţiilor trimise anterior Ucrainei.

 

Editor : C.L.B.

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