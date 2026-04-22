Live TV

SUA au epuizat jumătate din stocurile de rachete Patriot și THAAD, în aproape două luni de razboi cu Iranul

Data actualizării: Data publicării:
Sistem de rachete Patriot. Foto: Profimedia

Statele Unite au folosit peste jumătate din stocurile de rachete esențiale pentru apărarea aeriană în timpul războiului de aproape două luni împotriva Iranului, arată o analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), citată de Kyiv Independent

Datele arată o defalcare a stocurilor existente de rachete americane. Conform CSIS, SUA și aliații săi au consumat între 1.060 și 1.430 de rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, dintr-un stoc de 2.330 de rachete înainte de război. În ceea ce privește muniția THAAD, se estimează că au fost lansate între 190 și 290 de rachete dintr-un stoc de 360.

Ucraina s-a plâns în mod constant că SUA utilizează rachete Patriot pentru a doborî dronele iraniene Shahed. Stocurile ucrainene de rachete Patriot, în special PAC-3 MSE, s-au redus periculos de mult, în timp ce Rusia poate lansa până la o mie de drone Shahed asupra Ucrainei într-o singură noapte.

Prin urmare, dezvoltatorii ucraineni au creat un arsenal de instrumente alternative și mai ieftine pentru apărarea aeriană împotriva dronelor, printre care se numără, probabil, cele mai impresionante: dronele anti-dronă. Însă, în ceea ce privește rachetele balistice rusești, precum Iskander-M sau Kinjal, Ucraina rămâne dependentă de ajutorul extern, în special de rachetele PAC-3.

Producătorul de rachete Patriot, Raytheon, își extinde producția de rachete Patriot GEM-T în Germania, dar aceste facilități nu sunt încă operaționale. Între timp, analiza CSIS estimează că rachetele PAC-3 MSE necesită 29 de luni pentru a fi contractate înainte de a începe chiar și producția.

Raportul apare la câteva zile după ce oficialii americani și-au informat omologii europeni că unele livrări de arme contractate anterior vor fi probabil amânate, întrucât războiul din Iran continuă să epuizeze stocurile de armament, potrivit unor surse familiarizate cu această chestiune, citate de Reuters.

Mai multe țări europene vor fi afectate, inclusiv cele din regiunea baltică și din Scandinavia. Unele dintre armele în cauză au fost achiziționate de țări europene în cadrul programului Foreign Military Sales (FMS), dar nu au fost încă livrate. Aceste livrări de arme vor fi probabil amânate, au afirmat sursele.

Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene împotriva Iranului pe 28 februarie, o campanie care a stârnit îngrijorarea unor oficiali americani cu privire la faptul că industria de apărare americană nu ar putea face față cererii și ar putea fi nevoită să încetinească livrările către o serie de cumpărători.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul...
Adevărul
Scandal nou în Ministerul Educației din cauza unei circulare care taie cheltuielile de personal. Sindicatele...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
Pro FM
„Nimic nu mă poate opri, sunt LIBERĂ”. Jennifer Lopez, atitudine și abdomen parcă sculptat într-o filmare...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Un criminal din Ucraina a încercat să se spânzure în fața instanței. Barbatul a ucis o cunoscută profesoară...
Newsweek
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment