SUA au făcut lobby pe lângă mai multe state europene pentru a se opune planului UE de a folosi activele rusești înghețate

Statele Unite au făcut lobby pe lângă mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru a bloca planul blocului comunitar de a utiliza activele înghețate ale Băncii Centrale Ruse pentru garantarea unui împrumut destinat sprijinirii Ucrainei, potrivit unor diplomați europeni citați sub condiția anonimatului de Bloomberg.

Oficialii americani au argumentat în discuțiile cu mai multe capitale europene că aceste active ar trebui să rămână disponibile ca element de negociere într-un eventual acord de pace între Kiev și Moscova și să nu fie folosite astfel încât să „prelungească conflictul”, relatează Bloomberg.

Săptămâna aceasta, UE a prezentat o propunere prin care activele rusești imobilizate ar servi drept garanție pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro, menit să acopere nevoile economice și militare ale Ucrainei în următorii doi ani.

210 miliarde de euro din activele rusești sunt înghețate pe teritoriul UE

În prezent, aproximativ 210 miliarde de euro din activele rusești sunt înghețate pe teritoriul UE, iar utilizarea unei părți suplimentare ar putea fi analizată începând cu 2028.

Planul întâmpină opoziție în interiorul blocului, în special din partea Belgiei – unde se află majoritatea fondurilor –, dar și din partea Ungariei și Slovaciei. Liderii europeni urmează să discute propunerea la reuniunea Consiliului European de la finalul lunii.

Discuțiile au loc într-un moment critic pentru Ucraina, confruntată cu riscul de a rămâne fără resurse financiare în prima parte a anului viitor. Administrația Trump a redus drastic ajutorul american, transferând responsabilitatea sprijinului în principal către Europa.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner urmează să reia negocierile cu consilierul ucrainean pentru securitate, Rustem Umerov.

Ce vor americanii

Washingtonul vizează de asemenea includerea activelor rusești în pachetul de propuneri pentru un potențial acord de pace, iar utilizarea lor rămâne una dintre piesele centrale, alături de statutul teritoriilor ucrainene și garanțiile de securitate acordate Kievului.

Un plan de pace în 28 de puncte al SUA a fost modificat de la apariția sa luna trecută, dar activele rămân unul dintre punctele cheie, alături de statutul teritoriilor ucrainene și furnizarea de garanții solide de securitate pentru Kiev, au afirmat unele surse.

Liderii europeni au fost categorici că modul de utilizare a activelor este o chestiune europeană, întrucât fondurile înghețate sunt deținute în mare parte în Europa.

„Nu există nicio posibilitate de a lăsa banii pe care îi mobilizăm în SUA”, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz.

„Guvernul american știe acest lucru, iar aceasta este și poziția de negociere a guvernului german”, a spus el. „Acesta este și consensul la nivel european. Nu există absolut nicio diferență de opinie în această privință. Acești bani trebuie să ajungă în Ucraina – trebuie să ajute Ucraina.”

Liderii UE au termen 18 decembrie

Liderii Uniunii Europene îşi propun să ajungă la un acord privind utilizarea activelor statului rus îngheţate pentru a sprijini Ucraina până la următorul summit al blocului comunitar din 18 decembrie, în urma discuţiilor dintre cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul belgian Bart De Wever şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care au avut loc vineri la Bruxelles, informează dpa.



Merz a încercat din nou să-l liniştească pe De Wever că riscurile deblocării activelor îngheţate în temeiul sancţiunilor UE, majoritatea deţinute de Belgia, vor fi împărţite în mod egal între statele membre.



"Vulnerabilitatea deosebită a Belgiei în ceea ce priveşte utilizarea activelor ruseşti îngheţate este incontestabilă şi trebuie abordată prin orice soluţie imaginabilă, astfel încât toate ţările europene să suporte acelaşi risc", a declarat Merz, citat de purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, după întâlnire.



Cei trei politicieni au fost de acord că timpul este esenţial, având în vedere situaţia geopolitică actuală, subliniind importanţa acordării de sprijin financiar Ucrainei pentru a garanta securitatea Europei, potrivit lui Kornelius.



Merz şi von der Leyen încearcă de săptămâni întregi să-l convingă pe De Wever să susţină o propunere a Comisiei Europene privind modul în care miliarde de active blocate ale băncii centrale ruseşti pot fi puse la dispoziţia Ucrainei sub formă de împrumut pentru a acoperi nevoile financiare ale ţării devastate de război în următorii ani.



Pentru a înfiinţa împrumutul, institutele financiare din întreaga UE ar trebui să transfere toate activele statului rus blocate - în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro (245 de miliarde de dolari) - în instrumentul de împrumut.



Din suma totală, Ucraina ar urma să primească în tranşe 90 de miliarde de euro pentru a-şi acoperi nevoile financiare şi militare în anii 2026 şi 2027, iar încă 45 de miliarde de euro ar urma să fie folosite pentru rambursarea altor împrumuturi acordate Kievului în ultimii ani, potrivit comisiei.

Belgia blochează și se teme de represaliile rușilor

Belgia, unde se află marea majoritate a activelor, a blocat până acum iniţiativa de teama represaliilor ruseşti.



În noiembrie, De Wever i-a scris o scrisoare lui Von der Leyen, spunând că alte ţări ale UE ar trebui să ofere garanţii obligatorii din punct de vedere juridic şi necondiţionate care să acopere întreaga sumă a împrumutului înainte de a fi pregătit să accepte măsura.



Comisia a declarat că propunerea include "garanţii pentru a proteja statele membre şi instituţiile financiare de posibile măsuri de represalii în interiorul Rusiei şi de exproprieri ilegale în afara Rusiei, în special în jurisdicţii prietenoase cu Rusia".



În plus, Comisia prevede un "mecanism puternic de solidaritate susţinut de garanţii naţionale bilaterale sau de bugetul UE".



În loc să utilizeze activele Rusiei, Belgia a îndemnat UE să strângă bani de pe pieţele de capital pentru a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei, determinând Comisia să prezinte ca alternativă şi o propunere privind împrumuturile comune ale UE pentru Ucraina.

