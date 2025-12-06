Live TV

SUA au făcut lobby pe lângă mai multe state europene pentru a se opune planului UE de a folosi activele rusești înghețate

Data publicării:
drapelul uniunii europene
Uniunea Europeană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
210 miliarde de euro din activele rusești sunt înghețate pe teritoriul UE Ce vor americanii Liderii UE au termen 18 decembrie Belgia blochează și se teme de represaliile rușilor

Statele Unite au făcut lobby pe lângă mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru a bloca planul blocului comunitar de a utiliza activele înghețate ale Băncii Centrale Ruse pentru garantarea unui împrumut destinat sprijinirii Ucrainei, potrivit unor diplomați europeni citați sub condiția anonimatului de Bloomberg.

Oficialii americani au argumentat în discuțiile cu mai multe capitale europene că aceste active ar trebui să rămână disponibile ca element de negociere într-un eventual acord de pace între Kiev și Moscova și să nu fie folosite astfel încât să „prelungească conflictul”, relatează Bloomberg.

Săptămâna aceasta, UE a prezentat o propunere prin care activele rusești imobilizate ar servi drept garanție pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro, menit să acopere nevoile economice și militare ale Ucrainei în următorii doi ani.

210 miliarde de euro din activele rusești sunt înghețate pe teritoriul UE

În prezent, aproximativ 210 miliarde de euro din activele rusești sunt înghețate pe teritoriul UE, iar utilizarea unei părți suplimentare ar putea fi analizată începând cu 2028.

Planul întâmpină opoziție în interiorul blocului, în special din partea Belgiei – unde se află majoritatea fondurilor –, dar și din partea Ungariei și Slovaciei. Liderii europeni urmează să discute propunerea la reuniunea Consiliului European de la finalul lunii.

Discuțiile au loc într-un moment critic pentru Ucraina, confruntată cu riscul de a rămâne fără resurse financiare în prima parte a anului viitor. Administrația Trump a redus drastic ajutorul american, transferând responsabilitatea sprijinului în principal către Europa.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner urmează să reia negocierile cu consilierul ucrainean pentru securitate, Rustem Umerov.

Ce vor americanii

Washingtonul vizează de asemenea includerea activelor rusești în pachetul de propuneri pentru un potențial acord de pace, iar utilizarea lor rămâne una dintre piesele centrale, alături de statutul teritoriilor ucrainene și garanțiile de securitate acordate Kievului.

Un plan de pace în 28 de puncte al SUA a fost modificat de la apariția sa luna trecută, dar activele rămân unul dintre punctele cheie, alături de statutul teritoriilor ucrainene și furnizarea de garanții solide de securitate pentru Kiev, au afirmat unele surse.

Liderii europeni au fost categorici că modul de utilizare a activelor este o chestiune europeană, întrucât fondurile înghețate sunt deținute în mare parte în Europa.

„Nu există nicio posibilitate de a lăsa banii pe care îi mobilizăm în SUA”, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz.

„Guvernul american știe acest lucru, iar aceasta este și poziția de negociere a guvernului german”, a spus el. „Acesta este și consensul la nivel european. Nu există absolut nicio diferență de opinie în această privință. Acești bani trebuie să ajungă în Ucraina – trebuie să ajute Ucraina.”

Liderii UE au termen 18 decembrie

Liderii Uniunii Europene îşi propun să ajungă la un acord privind utilizarea activelor statului rus îngheţate pentru a sprijini Ucraina până la următorul summit al blocului comunitar din 18 decembrie, în urma discuţiilor dintre cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul belgian Bart De Wever şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care au avut loc vineri la Bruxelles, informează dpa.

Merz a încercat din nou să-l liniştească pe De Wever că riscurile deblocării activelor îngheţate în temeiul sancţiunilor UE, majoritatea deţinute de Belgia, vor fi împărţite în mod egal între statele membre.

"Vulnerabilitatea deosebită a Belgiei în ceea ce priveşte utilizarea activelor ruseşti îngheţate este incontestabilă şi trebuie abordată prin orice soluţie imaginabilă, astfel încât toate ţările europene să suporte acelaşi risc", a declarat Merz, citat de purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, după întâlnire.

Cei trei politicieni au fost de acord că timpul este esenţial, având în vedere situaţia geopolitică actuală, subliniind importanţa acordării de sprijin financiar Ucrainei pentru a garanta securitatea Europei, potrivit lui Kornelius.

Merz şi von der Leyen încearcă de săptămâni întregi să-l convingă pe De Wever să susţină o propunere a Comisiei Europene privind modul în care miliarde de active blocate ale băncii centrale ruseşti pot fi puse la dispoziţia Ucrainei sub formă de împrumut pentru a acoperi nevoile financiare ale ţării devastate de război în următorii ani.

Pentru a înfiinţa împrumutul, institutele financiare din întreaga UE ar trebui să transfere toate activele statului rus blocate - în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro (245 de miliarde de dolari) - în instrumentul de împrumut.

Din suma totală, Ucraina ar urma să primească în tranşe 90 de miliarde de euro pentru a-şi acoperi nevoile financiare şi militare în anii 2026 şi 2027, iar încă 45 de miliarde de euro ar urma să fie folosite pentru rambursarea altor împrumuturi acordate Kievului în ultimii ani, potrivit comisiei.

Belgia blochează și se teme de represaliile rușilor

Belgia, unde se află marea majoritate a activelor, a blocat până acum iniţiativa de teama represaliilor ruseşti.

În noiembrie, De Wever i-a scris o scrisoare lui Von der Leyen, spunând că alte ţări ale UE ar trebui să ofere garanţii obligatorii din punct de vedere juridic şi necondiţionate care să acopere întreaga sumă a împrumutului înainte de a fi pregătit să accepte măsura.

Comisia a declarat că propunerea include "garanţii pentru a proteja statele membre şi instituţiile financiare de posibile măsuri de represalii în interiorul Rusiei şi de exproprieri ilegale în afara Rusiei, în special în jurisdicţii prietenoase cu Rusia".

În plus, Comisia prevede un "mecanism puternic de solidaritate susţinut de garanţii naţionale bilaterale sau de bugetul UE".

În loc să utilizeze activele Rusiei, Belgia a îndemnat UE să strângă bani de pe pieţele de capital pentru a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei, determinând Comisia să prezinte ca alternativă şi o propunere privind împrumuturile comune ale UE pentru Ucraina. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii in drum spre scoala, excursie elevi
1
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
2
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
JD Vance
3
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
4
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Hervis se retrage din România
5
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe îl trimite pe planeta Marte pe Elon Musk. De la ce a pornit totul
Dmitri Medvedev
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a comentat pe X
orban putin
Viktor Orban va trimite oameni de afaceri în Rusia pentru a pregăti perioada „de după război şi de după sancţiuni”
Donald Tusk, premierul Poloniei
„Europa e cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, îi spune Tusk lui Trump, după atacul din partea SUA
volodimir zelenski
Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA”
Recomandările redacţiei
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Alegeri București 2025. Votul începe duminică, la ora 07:00. Cine...
Urmările atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Foto Serviciul de Intervenții de Urgență al Ucrainei
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după...
Ploi, ceață și temperaturi de până la 17°C la final de ianuarie. Cum va fi vremea la început de februarie
Cum va fi vremea duminică, în ziua votului: Ploi în sudul țării și...
siluata unei persoane cu hanorac cu gluga ce sta in fata unui laptop cu un ecran pe care ruleaza un cod
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O...
Ultimele știri
Documente necesare când călătorești cu copilul în afara țării: Certificatul de naștere nu înlocuiește pașaportul
Venezuela mobilizează mii de soldați ca răspuns la „amenințarea” americană. 5.600 de noi recruți s-au alăturat armatei
La ce ore va juca România, dacă se califică la Campionatul Mondial din SUA. Programul meciurilor din Grupa D
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
Adevărul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru...
Playtech
Regula de 30 de minute la spălat rufe, esențială în decembrie. Ce recomandă specialiștii
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit
Newsweek
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă