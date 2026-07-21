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Trump anunță noua țintă de pe teritoriul Iranului: Muntele Târnăcopului, care adăpostește un complex nuclear. „Vom ataca foarte curând”

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Această imagine satelitară, pusă la dispoziție de Vantor, prezintă o vedere de ansamblu asupra complexului de tuneluri de la Muntele Pickaxe (Târnăcopului), situat în vecinătatea instalației nucleare de la Natanz, lângă orașul Natanz, din provincia Isfahan, în centrul Iranului, la data de 30 iunie 2026. Foto: Profimedia
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După a zecea noapte la rând de noi bombardamente asupra infrastructurilor iraniene, preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că Statele Unite încă „nu au terminat deloc"” cu Iranul şi a promis că una dintre următoarele ţinte de bombardat va fi un complex nuclear fortificat în subteran, despre care este cunoscut public doar că poartă numele de Muntele Târnăcopului („Pickaxe Mountain"), relatează agenţiile internaționale.

„Probabil vom ataca acea zonă foarte curând. Şi ei (iranienii) nu pot face nimic pentru a se opune (...) Vom ataca acea zonă foarte curând şi cu foarte multă forţă”, a declarat Trump în faţa presei în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu preşedintele libanez Joseph Aoun, scrie Agerpres.

Declaraţia sa a venit ca răspuns după ce a fost întrebat dacă el crede că guvernul iranian a mutat centrifuge nucleare în acea infrastructură subterană. Trump a spus că nu are cunoştinţă de acest lucru, dar a adăugat că oricum nu este important, întrucât, a susţinut el, în urma bombardamentelor Iranul „nu mai are materialul” necesar pentru a îmbogăţi uraniul, având nevoie de „20, 25 de ani pentru a reconstrui” instalaţiile.

Potrivit CNN, Israelul estimează că, în urma atacurilor aeriene americane şi israeliene din 2025 asupra instalaţiilor nucleare ale Iranului, acesta a mutat centrifuge avansate şi o parte din stocul său de uraniu puternic îmbogăţit în complexul din Muntele Târnăcopului.

Este vorba despre un complex militar subteran puternic fortificat la sud de uzina nucleară de la Natanz. Situată în partea centrală a ţării, Natanz este principala uzină iraniană de îmbogăţire a uraniului. Acolo sunt mii de centrifuge de diverse tipuri şi viteze pentru purificarea uraniului. Uzina a fost deja atacată de SUA în bombardamentele din iunie anul trecut şi din nou anul acesta în războiul declanşat de SUA şi Israel la sfârşitul lunii februarie.

Puţine lucruri sunt cunoscute despre acel complex subteran, a cărui construcţie a început după ce, în iulie 2020, o explozie şi un incendiu care a urmat au avariat sever halele supraterane de asamblare a centrifugelor pentru uzina de la Natanz. Potrivit Teheranului, explozia de atunci a fost rezultatul unui sabotaj.

Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a confirmat mai târziu iniţierea construcţiei unei instalaţii subterane de înlocuire.

Deşi instalaţiile de îmbogăţire a uraniului de la Natanz s-au aflat ani la rând sub supraveghere internaţională, inspectorii AIEA nu au avut până în prezent acces la instalaţiile de sub Muntele Târnăcopului.

Imagini din satelit publicate de presa americană arată intrări în tuneluri şi instalaţii de securitate în jurul complexului subteran. Obiectivul iniţial al amenajării acestuia pare să fi fost asamblarea centrifugelor la un adăpost sigur, dar au existat speculaţii că acelaşi complex ar putea fi de asemenea folosit pentru îmbogăţirea uraniului.

Analiza aceloraşi imagini sugerează că unele părţi ale complexului ar putea fi fortificate la o adâncime de 80-100 de metri, ceea ce ar face dificilă distrugerea acestuia inclusiv cu bombele penetrante GBU-57, cea mai puternică bombă anti-buncăr din arsenalul SUA, muniţie folosită anul trecut în atacul asupra instalaţiei subterane de îmbogăţire a uraniului de la Natanz.

Editor : B.E.

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