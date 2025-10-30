Live TV

SUA nu retrag militari din Polonia. Ministrul Apărării spune că a primit confirmare de la Pentagon

Data publicării:
trupe sua avion militar
Foto: Profimedia Images

Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară, a spus ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

El a declarat că această asigurare a venit în urma discuţiilor sale cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, precum şi a celor avute de ministrul adjunct al apărării, Pawel Zalewski, şi de şeful Statului Major General, Wieslaw Kukula, cu aliaţii, conform polskieradio.pl, citat de News.ro.

„Alianţa polono-americană este puternică şi generează acţiuni concrete pentru consolidarea securităţii”, a scris Kosiniak-Kamysz pe reţelele sociale.

Declaraţia a venit după ce Ministerul Apărării de la București a anunţat, la începutul acestei săptămâni, că Statele Unite au informat România şi alţi membri NATO despre o decizie de reducere a numărului de trupe americane de pe flancul estic al alianţei în Europa, urmând ca aproximativ 1.000 de soldaţi americani să rămână în România.

Editor : M.B.

