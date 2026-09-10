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Polonia se pregătește să respingă atacuri rusești la granița cu Ucraina. Avertismentul lui Donald Tusk

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Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Foto: Profimedia Images
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Polonia a evitat în cursul nopţii o ameninţare la adresa unuia dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Ucraina şi se aşteaptă ca aceste puncte de trecere să fie în continuare vizate, a declarat joi premierul polonez Donald Tusk, relatează Reuters.

Şeful guvernului polonez a făcut aceste declaraţii după ce drone au lovit un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina şi Republica Moldova, în regiunea Odesa, ucigând două persoane miercuri.

„Noaptea trecută, datorită cooperării dintre serviciile noastre şi omologii lor ucraineni, o ameninţare directă la adresa unuia dintre punctele de trecere a frontierei a fost evitată”, a declarat Tusk într-o conferinţă de presă la Bratislava.

„După cum ştiţi, Rusia a recurs deja la atacuri provocatoare asupra punctelor de trecere a frontierei - de exemplu, în Republica Moldova. Ne aşteptăm la acţiuni similare care vizează punctele de trecere a frontierei cu Ucraina în alte ţări, inclusiv în Polonia”, a mai spus el.

Tusk a avertizat în repetate rânduri că ţările de pe flancul estic al NATO trebuie să fie pregătite pentru potenţiale provocări din partea Rusiei, care a invadat în 2022 ţara vecină Ucraina.

El a declarat joi că a primit „un raport destul de precis direct de la CIA cu privire la posibile evenimente în lunile următoare - în concordanţă cu ceea ce am spus şi în legătură cu care am avertizat de luni de zile”, a adăugat Tusk.

„Trebuie să anticipăm diverse scenarii. Atât Polonia, cât şi întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilităţi privind situaţia nu doar pe frontul ruso-ucrainean, ci şi de-a lungul flancului estic al UE”, a adăugat Tusk.

Editor : C.L.B.

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