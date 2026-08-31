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Camion cu 18 tone de bere, furat în SUA. Compania oferă recompensă și îi dă hoțului 18 zile să-l returneze: „Nu punem întrebări”

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sticle de bere
Foto: Profimedia
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Un transport de aproximativ 18 tone de bere, în valoare de 25.000 de dolari, a fost furat dintr-un centru de distribuție din California după ce o persoană s-a prezentat cu documente false și a ridicat marfa care trebuia să ajungă în San Diego. Producătorul a lansat un apel public pentru recuperarea transportului, oferă o recompensă și i-a transmis hoțului: „Ai exact 18 zile și 44 de minute să ne aduci înapoi camionul cu bere, fără să punem întrebări.”

Pabst Brewing Company a apelat la rețelele sociale pentru a cere ajutor în găsirea celor aproximativ 18 tone de bere Pabst Blue Ribbon (PBR), furate dintr-un centru de distribuție din California, scrie BBC.

„FURAT”, a anunțat compania într-o postare. „Către hoț: nu te condamnăm că vrei să te lauzi prietenilor cu cât de mult PBR ai, doar ne-am fi dorit să o obții pe căi cinstite.”

Potrivit poliției, presupusul hoț a prezentat documente false la un centru de distribuție Anheuser-Busch din Montclair și a plecat cu transportul în valoare de aproximativ 25.000 de dolari, care trebuia să ajungă în San Diego.

Pabst susține că tratează „cât se poate de serios” incidentul, oricât de „ridicol” ar putea suna, și oferă o recompensă pentru informațiile care ar putea duce la recuperarea celor aproximativ 18.144 de kilograme de bere.

Incidentul a fost al doilea furt produs în aceeași zi la același centru de distribuție, a transmis Poliția din Montclair. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă cele două cazuri fac parte din aceeași operațiune frauduloasă de furt de marfă.

În primul caz, un transport în valoare de 45.000 de dolari, care trebuia să ajungă în Tucson, Arizona, a fost ridicat pe 17 august, însă două săptămâni mai târziu încă nu ajunsese la destinație.

O oră mai târziu, potrivit poliției, alte persoane au folosit documente frauduloase pentru a ridica transportul de bere Pabst Blue Ribbon.

„Anchetatorii au identificat asemănări între cele două incidente”, a transmis poliția. „Informațiile furnizate cu privire la compania de transport, șoferul și vehiculele implicate prezintă neconcordanțe și sunt în prezent verificate.”

Deși Pabst și Anheuser-Busch sunt companii separate, Anheuser-Busch produce berea Pabst Blue Ribbon în baza unui contract. Nu este clar dacă transportul care trebuia să ajungă în Arizona conținea, de asemenea, bere PBR.

„Am descoperit că a fost, practic, vorba despre o persoană rău intenționată care a venit și s-a dat drept cel care trebuia să ridice berea”, a declarat un purtător de cuvânt pentru CBS News, partenerul BBC din SUA.

„Nu era persoana care trebuia să ridice berea, iar apoi pur și simplu a plecat cu transportul”, a adăugat acesta.

Compania a ținut să sublinieze pe rețelele sociale că, în ciuda caracterului neobișnuit al incidentului, furtul este cât se poate de real.

„Ne dăm seama cât de ridicol sună, dar este adevărat”, a transmis Pabst. „Este real și vorbim cât se poate de serios.”

Compania a avut și un mesaj pentru persoana care a furat transportul: „Pabst pornește oficial cronometrul acum. Ai exact 18 zile și 44 de minute să ne aduci înapoi camionul cu bere, fără să punem întrebări.”

Alegerea intervalului de timp nu este întâmplătoare: 1844 este anul înființării companiei.

Pabst oferă și o recompensă pentru recuperarea transportului, însă valoarea acesteia nu a fost precizată.

Editor : Ș.A.

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