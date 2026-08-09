Cancerul lui Joe Biden „s-a răspândit” şi este „foarte dureros și debilitant”, dezvăluie fiul său Hunter

Cancerul de prostată al fostului preşedinte american Joe Biden s-a răspândit şi la alte părţi ale corpului şi îi provoacă dureri, chiar dacă acesta continuă să se exprime cu privire la probleme de interes public, a declarat fiul său, Hunter, într-un interviu acordat BBC.

„Cancerul s-a răspândit, a metastazat în oase şi mai departe”, a declarat Hunter Biden pentru emisiunea „Newsnight” a BBC, potrivit unui videoclip publicat online vineri. „Este foarte dureros şi foarte debilitant din multe puncte de vedere”, a adăugat fiul fostului preşedinte, potrivit News.ro.

În interviul difuzat vineri seara târziu, Hunter Biden s-a emoţionat când a vorbit despre starea tatălui său, descriind-o ca fiind foarte tristă de privit. El a mărturisit că diagnosticul a fost greu de suportat pentru familie. „Tatăl meu este, până în ziua de azi, centrul familiei noastre. Este cel mai bun tată, cel mai bun soţ, cel mai bun bunic”, a declarat el.

„Este cu adevărat trist să vezi asta”, a completat Hunter Biden. „Singurul lucru pe care l-aş spune despre tatăl meu, despre starea lui de sănătate în acest moment, este că mi-aş dori să se plângă mai mult, pentru că nu stă bine”, a adăugat el.

Totuşi, Hunter a dat asigurări că tatăl său rămâne „în prim-plan”, vorbind în public despre problemele care sunt importante pentru el.

„Îşi vede în continuare de treabă”, a spus el. „Crede atât de mult în această ţară”, a adăugat Hunter Biden.

Un purtător de cuvânt al fostului şef de stat democrat, în vârstă de 83 de ani, a refuzat sâmbătă să comenteze declaraţiile din interviul acordat de fiul lui Biden, notează Reuters.

Joe Biden a dezvăluit în mai 2025, la mai puţin de patru luni după ce a părăsit Casa Albă, că a fost diagnosticat cu o „formă agresivă” de cancer de prostată, precizând la acea vreme că boala se răspândise la oase. Un purtător de cuvânt al lui Joe Biden a declarat în octombrie că acesta urmează un tratament cu radioterapie şi un tratament hormonal.

Joe Biden a fost cea mai în vârstă persoană care a câştigat preşedinţia americană la momentul alegerii sale în 2020. Starea sa de sănătate fizică şi capacităţile sale cognitive au făcut obiectul unei atenţii deosebite pe tot parcursul mandatului său prezidenţial, din 2021 până în 2025 .El şi consilierii săi de la Casa Albă s-au confruntat cu critici intense pentru că ar fi ascuns gravitatea problemelor sale, mai ales după ce a fost nevoit să renunţe la candidatura pentru realegere în urma unei dezbateri dezastruoase cu viitorul său succesor, Donald Trump.

În iunie, Joe Biden a participat la Chicago la inaugurarea bibliotecii prezidenţiale a lui Barack Obama, al cărui vicepreşedinte a fost între 2009 şi 2017.

Publicarea memoriilor prezidenţiale ale lui Joe Biden, o carte intitulată „Promite-mi, America”, este prevăzută pentru 17 noiembrie, după alegerile pentru Congres.

Controversa grațierii

Hunter Biden a mai declarat în interviul pentru BBC că este „cea mai privilegiată persoană din lume” după ce a primit o graţiere prezidenţială din partea tatălui său, recunoscând totodată că aceasta nu a fost o alegere bună nici pentru America, nici pentru moştenirea tatălui său.

Întrebat despre graţierea din 2024, el a spus că înţelege criticile, dar a remarcat: „Ce aţi fi gândit despre tatăl meu dacă nu ar fi făcut asta pentru mine?”.

„Este ceva ce poate fi uşor criticat şi pe bună dreptate”, a adăugat el. „Nu este corect… Tot ce ştiu este că îi sunt recunoscător că a făcut asta pentru mine”, a spus el, recunoscând că graţierea „nu a fost bună” pentru poporul american, pentru Constituţie şi nici pentru moştenirea politică a tatălui său.

El a explicat la BBC că, în cele din urmă, tatăl său a acţionat din îngrijorarea că ar fi devenit o ţintă sub viitoarea administraţie a lui Donald Trump.

Hunter Biden a susţinut, de asemenea, că el şi tatăl său nu au discutat niciodată despre posibilitatea unei graţieri înainte ca aceasta să-i fie acordată. „Nu există nicio posibilitate ca astfel de discuţii să nu devină publice”, a spus el.

Preşedintele Biden i-a acordat fiului său o graţiere completă şi necondiţionată în decembrie 2024, în ciuda faptului că afirmase în repetate rânduri înainte de aceasta că nu va folosi puterile prezidenţiale pentru a interveni în procesele judiciare ale fiului său. La anunţarea deciziei, fostul preşedinte a declarat că fiul său fusese „judecat în mod selectiv şi nedrept”.

Graţierea a acoperit condamnarea federală a fiului său pentru deţinere ilegală de arme, un dosar fiscal în care se declarase vinovat şi orice infracţiuni federale comise între 2014 şi 2024.

Hunter Biden a vorbit despre dependențele sale

Întrebat despre gravitatea dependenţei sale, el a descris cum, în cele mai grave momente, bea aproape un galon (circa 4 litri) de vodcă pe zi, în timp ce fuma cocaină crack aproape la fiecare 15 minute.

„A fost un adevărat iad pe pământ”, a spus el. „Nu e nimic de admirat în asta”, a adăugat Hunter Biden.

Reflectând asupra motivului pentru care a apelat la droguri şi alcool, Hunter Biden a respins sugestia că s-ar fi simţit de neatins pentru că era fiul unui preşedinte.

„Nu căutam nimic altceva decât uitarea”, a spus el. El a menţionat că dependenţa sa era o modalitate de a scăpa de sentimentele de anxietate şi izolare.

Drogurile şi alcoolul i s-au părut iniţial o soluţie, înainte de a deveni „lucrul care aproape l-a ucis”, a remarcat el.

Hunter Biden nu va intra în politică

Întrebat despre zvonurile conform cărora ar putea intra în politică – sau chiar să candideze la preşedinţie –, Hunter Biden a spus că „nu are niciun interes în politica electorală” şi a respins orice sugestie că ar putea candida într-o zi pentru o funcţie publică.

În schimb, Biden a spus că doreşte să-şi dedice timpul pentru a vorbi despre dependenţă şi recuperare, pe care le-a descris ca fiind o cauză capabilă să depăşească diviziunile politice din America.

„Cred că dependenţa şi speranţa în recuperare sunt lucruri care ne leagă pe toţi”, a spus el.

Întrebat ce îl face cel mai mândru de tatăl său, Hunter Biden nu a menţionat anii petrecuţi în funcţii publice, ci rezilienţa acestuia. „Sunt cel mai mândru de rezilienţa lui”, a spus el. „A dovedit de nenumărate ori că, atunci când eşti doborât, te poţi ridica. Este cel mai puternic om pe care îl cunosc”, a spus Hunter Biden despre tatăl său.

Editor : Ș.R.