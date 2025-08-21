Live TV

Analiză Cum a început Donald Trump să se distanțeze de negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina și ce ar putea însemna asta

Ukraine President Zelensky Greeted By President Trump at White House.
„Așteptare și observare”

Președintele SUA, Donald Trump, dorește ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul Kremlinului, Vladimir Putin, să se întâlnească mai întâi între patru ochi, după care va organiza o întâlnire trilaterală la care va participa și el.

Potrivit surselor The Guardian, Trump le-a spus recent consilierilor săi superiori că o întâlnire trilaterală va avea loc numai după ce Zelenski și Putin se vor întâlni mai întâi între ei. Deși nu este încă clar dacă această întâlnire inițială va avea loc, Trump nu intenționează să participe la organizarea ei, comentează European Pravda.

Într-un interviu telefonic acordat marți prezentatorului de talk-show Mark Levin la WABC, Trump a mai spus că, în opinia sa, ar fi mai bine ca Putin și Zelenski să se întâlnească mai întâi fără el: „Vreau doar să văd ce se va întâmpla la întâlnire. Deci, ei sunt în proces de organizare a acesteia și vom vedea ce se va întâmpla”.

Citește și

Războiul din Ucraina face Moscova să strângă cureaua. Economist: „Rușii nu vor mai trăi la fel de confortabil ca acum” (Reuters)

„Așteptare și observare”

Un înalt oficial al administrației a descris poziția președintelui american față de o posibilă întâlnire între Putin și Zelenskyy ca fiind una de „așteptare și observare”. Cu toate acestea, în ultimele zile au existat puține semne concrete de progres, iar Casa Albă nu a întocmit încă o listă cu potențiale locuri de desfășurare a întâlnirii.

Casa Albă a declarat: „Trump și echipa sa de securitate națională continuă să colaboreze cu oficialii ruși și ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri uciderile și a pune capăt războiului... Nu este în interesul național să se negocieze în continuare aceste probleme în mod public”.

Zelenski a declarat că grupul de coordonare al SUA pentru pregătirea întâlnirii cu partea rusă va fi format din secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și vicepreședintele JD Vance.

New York Times a raportat anterior că Trump l-a delegat pe Rubio să negocieze cu liderii europeni garanțiile de securitate pentru Ucraina.

În urma discuțiilor dintre liderii Ucrainei, SUA, Comisiei Europene, NATO și mai multor state europene, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Zelenski și Putin se vor întâlni în următoarele două săptămâni.

Citește și

Efectele operațiunii Spiderweb. Capacitatea Rusiei de a lovi Ucraina cu rachete de croazieră lansate din avion a scăzut la jumătate


