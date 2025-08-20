Războiul din Ucraina face Moscova să strângă cureaua. Economist: „Rușii nu vor mai trăi la fel de confortabil ca acum” (Reuters)

Moscova se pregătește să majoreze impozitele și să reducă cheltuielile pentru a menține cheltuielile record pentru apărare, scrie Ukrainska Pravda, care citează Reuters.

Moscova se confruntă cu un deficit bugetar în creștere din cauza războiului epuizant împotriva Ucrainei și a scăderii veniturilor din petrol și gaze.

Oficialii și economiștii spun că Kremlinul intenționează să crească impozitele și să reducă programele sociale pentru a finanța nevoile militare.

În 2025, aproximativ 17 trilioane de ruble (aproximativ 211,4 miliarde de dolari) – 41% din totalul cheltuielilor statului – au fost alocate pentru apărare și securitate, cea mai mare pondere de la Războiul Rece încoace. Acest lucru a alimentat deja inflația, ratele record ale dobânzilor și amenințarea recesiunii.

Anatoli Artamonov, șeful comisiei bugetare a camerei superioare a parlamentului rus, a avertizat că în următorii trei ani rușii „nu vor avea suficiente mijloace pentru a trăi la fel de confortabil ca acum”, deoarece cheltuielile pentru educație și sănătate vor fi reduse. Economiștii prevăd o presiune fiscală și mai mare și o stagnare economică.

La 12 august, guvernul rus a organizat o reuniune urgentă cu reprezentanții celor mai mari companii petroliere din țară pentru a discuta criza pieței combustibililor, unde prețurile au crescut cu aproape 50 % de la începutul anului.

Editor : Sebastian Eduard