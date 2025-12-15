Cum îi modelează Donald Trump pe potențialii candidați democrați la alegerile prezidențiale din 2028

Agenda agresivă de politici a președintelui Donald Trump, de la raidurile pentru imigrație și presiunile privind redesenarea circumscripțiilor electorale până la reducerile ample ale cheltuielilor federale, le oferă unor guvernatori democrați o expunere națională care îi transformă în potențiali candidați la alegerile prezidențiale din 2028. Lideri precum Gavin Newsom din California, JB Pritzker din Illinois și Wes Moore din Maryland folosesc confruntarea cu Casa Albă pentru a-și mobiliza baza politică, a-și crește profilul dincolo de statele lor și a se poziționa ca figuri centrale ale opoziției democrate față de Trump, relatează Reuters.

Gavin Newsom din California, JB Pritzker din Illinois și Wes Moore din Maryland au profitat de inițiativele lui Trump pentru a mobiliza baza partidului lor, pentru a accentua diferențele față de Casa Albă și pentru a-și construi rețele politice dincolo de propriile state.

Presiunile lui Trump asupra statelor controlate de republicani de a redesena circumscripțiile congresionale în favoarea partidului său la alegerile parlamentare de anul viitor, raidurile de tip militar pentru imigrație desfășurate în orașe conduse de democrați și reducerile masive ale cheltuielilor federale au declanșat o opoziție dură în rândul democraților. Această opoziție a devenit un atu politic pentru guvernatorii care încearcă să își crească vizibilitatea.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a reacționat împotriva eforturilor lui Trump privind redesenarea districtelor electorale, susținând cu succes o inițiativă de vot în statul său care ar putea permite democraților să câștige locuri suplimentare la alegerile congresionale de anul viitor. Newsom, care ia în calcul o candidatură la prezidențialele din 2028, și-a celebrat victoria printr-un discurs adresat democraților din Houston, Texas, un gest văzut ca o încercare de a-și ridica profilul dincolo de California.

În Illinois, Pritzker s-a poziționat drept un apărător al comunităților de imigranți în fața intensificării măsurilor de aplicare a legii promovate de Trump. Săptămâna trecută, el a promulgat o lege care interzice arestările federale în școli și tribunale. De asemenea, a fost invitat principal la evenimente democrate în New Hampshire și Minnesota, unde a îndemnat partidul să adopte o atitudine mai fermă împotriva lui Trump.

Moore a criticat dur eforturile lui Trump de a reduce personalul federal și de a tăia beneficiile alimentare SNAP pentru familiile cu venituri mici, în timpul unei recente blocări parțiale a activității guvernului. El a răspuns prin restabilirea integrală a beneficiilor SNAP în Maryland și prin campanii electorale pentru democrați în state-cheie, prezentând aceste acțiuni drept un contraatac direct la politicile lui Trump.

Democrații vor ca partidul să limiteze puterea lui Trump

Acțiunile lor au fost întâmpinate cu ușurare și entuziasm într-un partid care caută un impuls după ce Trump a învins-o clar anul trecut pe candidata democrată la președinție, Kamala Harris, iar republicanii au obținut controlul asupra Congresului.

Mike Doyle, președintele Partidului Democrat din comitatul Harris, Houston, care a participat la discursul lui Newsom, a declarat că publicul „a fost la fel de entuziast” ca niciodată. El a spus că prezența lui Newsom în Texas, un stat în care democrații speră să își îmbunătățească rezultatele la alegerile de la jumătatea mandatului și ulterior, a fost un semnal important.

Decizia lui Newsom de „a da practic startul campaniei sale prezidențiale din 2028 la Houston a demonstrat multora de la firul ierbii exact tipul de gândire agresivă și matematic sofisticată de care democrații au nevoie la nivel național”, a spus Doyle într-un interviu.

Strategii democrați afirmă că guvernatorii exploatează frustrările multor alegători democrați legate de dificultatea partidului de a-și defini identitatea și valorile în era Trump.

„Dacă îi întrebi pe democrați în sondaje ce își doresc cel mai mult de la aleșii lor, răspunsul este să existe o contrapondere la Trump”, a declarat Cornell Belcher, specialist în sondaje al Partidului Democrat.

Belcher spune că a mai văzut acest tipar. El a fost sondatorul lui Barack Obama, pe vremea când acesta era un politician relativ necunoscut din Illinois și a căpătat notorietate națională în timpul administrației George W. Bush, în mare parte datorită opoziției sale față de războiul din Irak.

Pe măsură ce profilul guvernatorilor crește, Trump și-a intensificat atacurile. El îl ironizează pe Newsom pe rețelele sociale, îl cataloghează pe Pritzker drept „nebun” și „un mare gras” și l-a acuzat pe Moore că nu reușește să controleze criminalitatea.

Solicitată să comenteze, Casa Albă a trimis Reuters către Comitetul Național Republican, care a transmis că Newsom, Pritzker și alți guvernatori democrați sunt deconectați de la alegătorii obișnuiți.

„În statele de extremă stângă, extremiști precum Pritzker și Newsom pot ataca forțele de ordine și pot favoriza imigrația ilegală, dar odată ce ies din bula lor democrată vor descoperi că majoritatea americanilor nu susțin aceste politici radicale”, a declarat Delanie Bomar, purtătoare de cuvânt a RNC.

Newsom, Pritzker și Moore nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Ei nu sunt singurii guvernatori democrați considerați potențiali candidați în 2028. Gretchen Whitmer din Michigan, Josh Shapiro din Pennsylvania și Andy Beshear din Kentucky ar putea, de asemenea, intra în cursă.

Însă Trump nu a vizat statele acestora în același mod în care a făcut-o cu California, Illinois și Maryland, privându-i de o platformă similară.

Opoziția fermă față de Trump a impulsionat nu doar guvernatori democrați. În New York, victoria surprinzătoare a lui Zohran Mamdani în cursa pentru funcția de primar a fost posibilă, în parte, datorită disponibilității sale de a-l confrunta pe Trump pe teme precum creșterea costului vieții și protejarea comunităților de imigranți.

Newsom îl ironizează pe Trump

Newsom este, probabil, cel care a profitat cel mai mult de acest moment. Pe rețelele sociale, un câmp de luptă esențial pentru orice politician cu ambiții prezidențiale, el îl ironizează pe Trump prin postări parodice care devin frecvent virale.

Numai în această lună, Newsom l-a luat în derâdere pe Trump pentru faptul că a primit un „premiu pentru pace” din partea FIFA, organismul mondial al fotbalului, numindu-l un trofeu de participare, și pentru că părea să fi ațipit în timpul unei ședințe de cabinet.

În iulie, Newsom a călătorit în Carolina de Sud, stat care ar putea găzdui prima rundă de alegeri primare democrate din 2028. De asemenea, a fost în prim-plan la recenta conferință globală privind clima din Brazilia, la care Trump a refuzat să trimită o delegație, criticând politicile economice și energetice ale administrației Trump.

Newsom a recunoscut în interviuri că ia în calcul o candidatură pentru nominalizarea democrată din 2028 și că va lua o decizie după alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor.

„Mulți oameni din viața publică sunt, pe bună dreptate, intimidați de Trump și de modul în care operează. Newsom a demonstrat că nu este unul dintre ei”, a declarat Brian Brokaw, consilier politic al lui Newsom.

În mod similar, Moore a vorbit la o cină democrată în Carolina de Sud în luna mai, iar în iunie s-a adresat NAACP, cea mai mare organizație pentru drepturi civile din SUA, în Michigan, un stat-cheie. El a făcut campanie pentru candidați democrați la funcția de guvernator în New Jersey și Virginia, ambii câștigători ai alegerilor.

Luna trecută, Moore a lansat propria inițiativă de redesenare a hărții electorale a Marylandului, despre care a spus că reprezintă un răspuns direct la Trump.

„Modul în care a guvernat Trump a ridicat la nivel național probleme care, altfel, poate nu ar fi devenit subiecte naționale”, a declarat un consilier al lui Moore, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre acțiunile guvernatorului.

Pritzker a fost și el foarte activ. În aprilie, a susținut un discurs fără menajamente în New Hampshire, un alt stat care ar putea vota devreme, în care a spus că îl privește pe Trump cu „dispreț”, criticând în același timp propriul partid pentru că este „timid”. În iunie, a fost invitat principal la o cină democrată în Minnesota, iar în iulie la un eveniment similar în statul-cheie Carolina de Nord.

Editor : Ș.A.