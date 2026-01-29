Danemarca, „mai optimistă” după discuțiile cu SUA pe tema Groenlandei: „S-a derulat bine, într-o atmosferă constructivă”

După debutul discuțiilor tehnice cu SUA pe tema Groenlandei, ministrul danez de Externe Lars Lokke Rasmussen s-a declarat joi puțin „mai optimist”. Prima reuniune a avut loc miercuri, relatează AFP.

„Am organizat ieri (miercuri) la Washington prima reuniune la nivelul înalţilor funcţionari privind chestiunea groenlandeză", a spus el jurnaliştilor, înainte de începutul reuniunii şefilor diplomaţiilor din statele UE de la Bruxelles.

Deși lucrurile „nu sunt soluţionate”, întâlnirea „s-a derulat bine, într-o atmosferă şi pe un ton foarte constructiv”, a subliniat el, adăugând că sunt prevăzute noi întrevederi.

„Sunt uşor mai optimist astăzi (joi) decât în urmă cu o săptămână”, a dat el asigurări.

Discuțiile între Danemarca, Groenlanda și SUA vin în contextul în care președintele american Donald Trump a renunţat să ocupe cu forţa insula arctică. Ameninţările lui Donald Trump privind Groenlanda au provocat una dintre crizele cele mai grave din istoria Alianţei Nord-Atlantice, după crearea sa în 1949.

Liderul american a declarat că a încheiat un acord-cadru privind Groenlanda cu secretarul general al NATO Mark Rutte săptămâna trecută, pe marginea Forumului Economic Mondial de la Davos din Elveţia.

Dar puţine detalii concrete au ieşit la lumină privind conţinutul acestui acord. Danemarca şi Groenlanda au refuzat până în prezent orice transfer de suveranitate, afirmând că insula arctică nu este de vânzare.

„Am declarat în numeroase rânduri, împărtăşim bineînţeles preocupările de securitate ale SUA privind Arctica şi este o chestiune pe care vrem să o rezolvăm în strânsă cooperare", a dat asigurări Rasmussen.

Totodată, șeful diplomaţiei americane Marco Rubio s-a declarat încrezător miercuri că o soluţie satisfăcătoare pentru „toată lumea” poate fi găsită asupra Groenlandei.

„Vor avea loc reuniuni tehnice între noi şi partenerii noştri din Groenlanda şi Danemarca privind această chestiune şi cred că am introdus un proces care ne va duce la un rezultat pozitiv pentru toată lumea”, a declarat Marco Rubio în faţa comisiei pentru afaceri externe a Senatului.

Cel de-al 47-lea președinte american a susținut în repetate rânduri că SUA are nevoie de Groenlanda pentru securitatea SUA și a susținut că Danemarca și europenii nu acționează pentru a proteja corect acest teritoriu strategic de Rusia și China.

