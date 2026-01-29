Live TV

Nelansat încă, documentarul „Melania” se îndreaptă oficial spre un dezastru la box office. Bilete nevândute, premiere anulate

Melania Trump
Melania Trump, scenă din documentar. Foto: Profimedia
„Privire intimă asupra vieții primei doamne” Lansare internațională Întoarcerea la Casa Albă

„Melania” se îndreaptă spre un rezultat dezastruos la box office, în primul weekend de la lansare, în ciuda bugetului de marketing de 35-40 de milioane de dolari.

Documentarul mult așteptat al Melaniei Trump ajunge în sfârșit în cinematografe, dar se îndreaptă direct către un eșec de box office, scrie Daily Beast care preia informații din mai multe mijloace de informare din Statele Unite.

„Privire intimă asupra vieții primei doamne”

Filmul de 104 minute, prezentat ca o privire intimă asupra vieții primei doamne înainte de inaugurarea lui Donald Trump în 2025, va fi lansat la nivel național vineri. Dar, în ciuda bugetului generos, a campaniei de marketing masive și a promovării excesive din partea lui Trump însuși, primele prognoze sugerează că Melania, în vârstă de 55 de ani, ar putea avea parte de un debut brutal în cinematografe, scrie Daily Beast.

Conform datelor colectate de National Research Group, documentarul este de așteptat să încaseze aproximativ 5 milioane de dolari în primul weekend de la lansare. Alt surse oferă chiar cifra de 3 milioane de dolari încasări. Această cifră pălește în comparație cu concurența de la box-office.

În fruntea box-office-ului din weekend se află thrillerul de groază al lui Sam Raimi, „Send Help”, cu Rachel McAdams și Dylan O'Brien în rolurile principale, care se estimează că va încasă între 14 și 17 milioane de dolari pe plan intern, plus 10-12 milioane de dolari pe plan internațional.

„Send Help” a fost realizat cu un buget estimat la 40 de milioane de dolari, egalând „Melania”, care a fost finanțat de Amazon. Compania a cheltuit, de asemenea, 35 de milioane de dolari suplimentari pentru promovarea filmului primei doamne.

Cu toate acestea, previziunile pentru filmul Melaniei nu sunt suficiente nici măcar pentru a-i asigura locul al doilea în box office.

Thrillerul SF, Iron Lung, se îndreaptă spre 10 milioane de dolari, în timp ce Shelter se așteaptă să încaseze între 5 și 7 milioane de dolari. Acest lucru o lasă pe Melania să se lupte pentru ultimul loc, unele prognoze estimând încasările din primul weekend la doar 1 milion de dolari, potrivit publicației de specialitate Box Office Pro.

Lansare internațională

Nici internațional filmul nu stă prea bine. Africa de Sud a anunțat anularea documentarului, scrie France24. În același timp, deja de acum câteva zile The Guardian descria vânzarea de bilete din Marea Britanie drept „modestă”. La premiera care urma să aibă loc la Vue s-ar fi vândut un singur bilet.

Întoarcerea la Casa Albă

Documentarul o urmărește pe Melania în cele 20 de zile care au precedat întoarcerea președintelui Trump la Casa Albă, în ceea ce prima doamnă a descris ca fiind o „privire privată, nefiltrată” asupra vieții sale, în care echilibrează familia, afacerile și îndatoririle de primă doamnă.

Trump, la rândul său, s-a implicat total. După ce a participat sâmbătă la o proiecție privată alături de o sală plină de miliardari, președintele a declarat pe Truth Social că filmul este „DE VĂZUT NEAPĂRAT”, insistând că „SE VINDE RAPID!”.

Singura problemă este că încasările nu confirmă acest lucru.

În timp ce unele proiecții din bastioanele conservatoare par să se umple, vânzările de bilete din alte părți spun o altă poveste. La teatrul AMC din Waldorf, Maryland, rânduri întregi rămân neocupate, fără niciun bilet vândut pentru proiecția de la ora 19:00, miercuri după-amiază.

Filmul va rula în peste 1.500 de cinematografe din toată țara, dar capturi de ecran cu hărți ale sălilor cu puțini spectatori au început deja să circule online, alimentând batjocura înainte ca primele bilete să fie scanate.

Analistul de date al CNN, Harry Enten, a adăugat insulta la injurie în această săptămână, în timpul unui episod din emisiunea OutFront difuzată marți seara de CNN, prezicând o probabilitate de 63% ca Melania să obțină sub 20% pe Rotten Tomatoes odată ce vor apărea recenziile.

Documentarul Melania, care va fi lansat vineri în cinematografe, a vândut doar 13% din bilete în orașul Palm Beach, Florida, situat în vecinătatea complexului Mar-a-Lago al președintelui Donald Trump.

La Palm Beach Regal Royal, doar 234 din totalul de 1770 de locuri disponibile au fost achiziționate pentru weekendul de lansare, scrie Newsweek.

Toate acestea se întâmplă în ciuda unei campanii de marketing de 35 de milioane de dolari, inclusiv 3,5 milioane de dolari cheltuiți pe reclame la televiziunea națională între 23 decembrie și 23 ianuarie, potrivit Hollywood Reporter. Campania promoțională a inclus și o acțiune spectaculoasă miercuri, când Melania a sunat clopoțelul de deschidere la Bursa de Valori din New York pentru a promova lansarea filmului său.

În ciuda previziunilor sumbre, Melania merge mai departe. Prima doamnă va participa joi seara la premiera MAGA la Kennedy Center, înainte de lansarea națională de a doua zi.

 

 

