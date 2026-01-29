Live TV

Pericol în Buzău: alunecare de teren pe un drum județean aflat la finalul reabilitării. Există posibilitate de extindere

Data publicării:
photo-collage.png (57)
O alunecare de teren a afectat drumul județean 204C, în comuna Bisoca, județul Buzău, pe o lungime de aproximativ 40 de metri, existând posibilitatea extinderii spre un drum sătesc din zonă. Foto via News.ro

Prefectura Buzău anunță, joi, că, în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile, au fost semnalate efecte locale asupra infrastructurii rutiere, producându-se viituri care au afectat drumurile comunale și sătești în zonele Vintilă Vodă, Blăjani și Calvini. La Bisoca, o alunecare de teren activă a afectat drumul județean DJ 204C, pe o lungime de aproximativ 40 de metri, existând posibilitatea extinderii spre un drum sătesc din zonă, informează News.ro.

Vicepreședintele CJ Buzău, Adrian Petre, a anunțat că drumul este în proces de reabilitare.

„Avem o problemă la drumul de la Bisoca. Încă nu i-am făcut recepția finală. Astăzi o să merg, după această ședință, împreună cu domnii de la Direcția Tehnică, și o să vă comunicăm exact ce este pe teren”, a declarat Adrian Petre.

Acesta a precizat că nu este prima problemă apărută pe acel tronson.

„Este același drum unde a mai fost o calamitate la sfârșitul anului trecut, în noiembrie, pe care constructorul și-a asumat-o pe banii lui”, a mai spus vicepreședintele CJ.

De asemenea, vicepreședintele CJ a declarat că, potrivit primelor informații, de această dată pare a fi vorba despre o eroare de proiectare și că zona în care s-a produs alunecarea de teren nu ar fi fost marcată în proiect ca o zonă cu potențial de producere a alunecărilor de teren. Acest lucru se va stabili însă concret în cursul verificărilor care vor avea loc joi.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
Digi Sport
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu anunţă un audit la nivelul CJ Buzău. Ar putea urma şi concedieri: „În zona de cultură suntem mult prea stufoși”
Niscemi, Sicilia.
„Zona roșie”. Imagini de groază din Sicilia, unde o alunecare de teren a lăsat un oraș pe marginea prăpăstiei
Imagine dintr-un adăpost de apărare civilă situat la subsolul unui bloc de locuințe din București.
Zeci de adăposturi de apărare civilă, nefuncționale sau parțial funcționale. Județul unde ISU a descoperit nereguli grave
alunecare de teren
Alunecare de teren în zona unui camping din Noua Zeelandă. Salvatorii caută mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii
f4fc1df7-2baa-4339-8766-a12d88732d0c
Nereguli descoperite după explozia de la Buzău: Instalaţia de gaze a blocului avea verificările expirate
Recomandările redacţiei
Marcel Ciolacu
Eximbank spune că a avertizat guvernele că statul riscă să piardă...
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis...
accidentul din timis
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un...
Sediul DNA
Avocata din PNL Sector 1 a fost arestată preventiv. Adriana Georgescu...
Ultimele știri
Românii vor putea folosi portofelul digital de identitate: documente oficiale, accesibile pe telefon. Când va fi implementat sistemul
Radu Marinescu: „Ne lipsește o strategie națională cu privire la abordarea acestui fenomen de infracționalitate a minorilor”
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, îl acuză pe Putin că nu ia în serios negocierile de pace: „Delegația din Abu Dhabi o demonstrează”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Fanatik.ro
Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
Adevărul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Paul Dano, reacție după ce Quentin Tarantino l-a numit un actor „slab”: „Am fost recunoscător că lumea a...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Este infim. Exemple concrete. Ce formulă de calcul se aplică?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Decolteu până la abdomen, zâmbet cuceritor, frumusețe fără vârstă. Halle Berry face 60 de ani la vară, dar...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN