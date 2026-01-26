La mijlocul lunii decembrie, pe măsură ce negocierile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina prindeau viteză, un grup de oficiali ucraineni s-a întâlnit într-o sală de conferințe din New York cu directori executivi de la BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume. Veniseră să discute un element crucial al unui plan de pace elaborat de Kiev și Washington: redresarea postbelică a Ucrainei, scrie New York Times.

BlackRock fusese cooptată pentru a ajuta la elaborarea unei strategii pentru ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit un „plan de prosperitate” de 800 de miliarde de dolari.

Întâlnirea, care a avut loc la sediul BlackRock, a dat startul lucrărilor de identificare a surselor de finanțare și a priorităților de investiții, potrivit a trei oficiali familiarizați cu conversația, care au cerut anonimatul pentru a discuta despre o întâlnire cu ușile închise.

Însă la Kiev și în alte capitale europene, rolul BlackRock a generat mai multe întrebări decât răspunsuri, în timp ce administrația Trump orientează planurile de reconstrucție a Ucrainei către interesele comerciale americane.

Șapte oficiali europeni și ucraineni, care au cerut anonimatul pentru a discuta despre detalii sensibile, și-au exprimat îndoielile cu privire la capacitatea BlackRock de a atrage investițiile enorme preconizate. Unii au indicat că implicarea firmei ar putea îndepărta potențialii investitori.

Unii dintre oficiali au remarcat că BlackRock încercase deja, și eșuase, în primii ani ai războiului, să strângă miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina.

Prezentările confidențiale de diapozitive vizualizate de The New York Times indică faptul că BlackRock a avut probleme în a atrage investitori la acea vreme. Un diapozitiv din aprilie 2023 a proiectat că firma ar ajuta la mobilizarea a 50-80 de miliarde de dolari. Un an mai târziu, un alt diapozitiv a redus obiectivul la 15-30 de miliarde de dolari. Proiectul a fost abandonat la mijlocul anului 2025.

BlackRock s-a confruntat cu dificultăți parțial din cauza îngrijorărilor din Europa că banii de la guvernele sale ar putea ajunge într-un fond american privat, potrivit oficialilor europeni și ucraineni.

E de așteptat ca Europa să finanțeze marea majoritate a redresării Ucrainei. Odată cu revenirea BlackRock la masa negocierilor, este probabil ca îngrijorările europene să reapară.

Până acum, firma a jucat un rol consultativ pro bono în noile discuții. Nu este clar dacă acest mandat se va extinde pe măsură ce negocierile progresează sau dacă se va ajunge la pace.

Implicarea în discuții a unei firme private a cărei activitate principală este maximizarea randamentelor financiare a amplificat îngrijorările că administrația Trump consideră reconstrucția Ucrainei ca o oportunitate de profit pentru guvernul SUA și companiile americane, mai degrabă decât o chestiune umanitară sau de securitate în primul rând.

Anul trecut, președintele Trump a insistat asupra unui acord care să ofere Statelor Unite o participație la bogăția minerală a Ucrainei. În discuțiile de pace cu Kievul, principalii negociatori ai președintelui au fost dezvoltatorii imobiliari: prietenul său miliardar Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Directorul BlackRock, Larry Fink, a stat alături de Kushner în discuțiile cu liderii ucraineni.

Actualul proiect de plan de pace prezintă o serie de oportunități de investiții pentru SUA și solicită un acord de liber schimb. „Există multă bogăție de obținut”, a spus Trump despre viitorul Ucrainei în timpul negocierilor cu Zelenski, luna trecută, în Florida.

Oficialii ucraineni au comparat planul de redresare al țării lor cu Planul Marshall, proiectul finanțat de SUA pentru reconstrucția Europei după Al Doilea Război Mondial.

Acel efort, care a costat aproximativ 150 de miliarde de dolari în banii de astăzi, ar fi eclipsat de „planul de prosperitate” de 800 de miliarde de dolari descris de Zelenski. Suma enormă i-a determinat pe unii economiști și personalități din lumea afacerilor ucrainene să privească propunerea SUA cu un scepticism profund.

Washingtonul ar putea încerca să acceseze o parte din activele rusești înghețate în Europa, în valoare de aproximativ 250 de miliarde de dolari - o idee inclusă într-un proiect de plan de pace ruso-american.

Însă doi dintre oficialii europeni au declarat că va exista o opoziție acerbă față de transferul controlului asupra activelor către un fond de redresare condus de SUA. Există, de asemenea, temeri în rândul oficialilor europeni că implicarea BlackRock semnalează că administrația Trump intenționează să marginalizeze Europa în planificarea postbelică.

Planul Marshall a fost condus de guvernul SUA. Posibilitatea ca redresarea Ucrainei să fie modelată de BlackRock, o firmă privată, a stârnit îngrijorări cu privire la transparență și potențiale conflicte de interese.

Implicarea BlackRock în Ucraina datează din toamna anului 2022, când Kievul a început să-și imagineze un viitor postbelic după ce a alungat trupele rusești de pe mari porțiuni de teritoriu. În luna septembrie a aceluiași an, Andrew Forrest, un magnat australian al mineritului, l-a prezentat pe Zelenski directorului executiv al BlackRock, Fink. Au discutat despre cum ar putea firma să consilieze Kievul cu privire la înființarea unui fond de reconstrucție.

Câteva săptămâni mai târziu, cele două părți au semnat un memorandum de înțelegere care oficializa colaborarea. Conform acordului, care a fost consultat de NY Times, divizia de consultanță a BlackRock urma să ajute la proiectarea structurii și guvernanței fondului și să îl prezinte potențialilor investitori.

Ideea centrală a fondului era de a atrage bani de la guverne și instituții financiare și de a-i valorifica pentru a atrage de câteva ori mai mult capital privat, a declarat Oleksandr Griban, fost ministru adjunct al economiei pentru Ucraina, care a lucrat la fond. Banii publici ar servi drept capital inițial, absorbind primele pierderi și acționând ca un mecanism de reducere a riscurilor pentru a atrage investitorii privați reticenți în a investi bani în Ucraina.

Prezentările de diapozitive din 2023 și 2024 arată că BlackRock a urmărit să strângă bani de la băncile europene de dezvoltare, inclusiv KfW din Germania și Proparco din Franța. Niciunul dintre documente nu indică faptul că BlackRock intenționa să investească propriii bani.

Însă, pe măsură ce firma a abordat țările europene, a întâmpinat o reticență puternică, potrivit oficialilor europeni și ucraineni. Europenii au avertizat că BlackRock nu are experiență în Ucraina. Deși prezentările de diapozitive nu au numit un administrator de fonduri, oficialii au spus că se așteptau ca BlackRock să preia acest rol.

Când BlackRock a oprit căutarea de investitori anul trecut, oficialii europeni au intervenit. Aceștia au creat propriul fond de reconstrucție pentru Ucraina, cu un obiectiv mai modest de a strânge 1 miliard de euro - aproximativ 1,15 miliarde de dolari - în acest an.

Șase luni mai târziu, însă, BlackRock a revenit în scenă. Pe 10 decembrie, Fink a stat alături de negociatorii americani în cadrul unei întâlniri online cu Zelenski și înalți oficiali ucraineni. „Aceasta a fost prima întâlnire a grupului care va lucra la un document privind reconstrucția și redresarea economică a Ucrainei”, a declarat Zelenski ulterior.

Rolul BlackRock, a explicat ulterior, va fi acela de a „organiza implementarea planului strategic de redresare”. El a spus că planul prevedea fonduri multiple care acoperă diferite domenii, precum reconstrucția, dezvoltarea economică și capitalul uman.

Oficialii ucraineni spun că guvernele și instituțiile financiare vor finanța sectoare necesare, dar necomerciale, cum ar fi educația, în timp ce investitorii privați se vor concentra pe activități comerciale care ar putea oferi randamente mai mari.

Abordarea reflectă propunerile inițiale ale BlackRock. Prezentările firmei au evidențiat mai multe fonduri specifice sectorului pentru finanțarea proiectelor folosind un amestec de fonduri publice și private. Energia, infrastructura, agricultura, industria prelucrătoare și tehnologia informației au fost enumerate ca sectoare prioritare. Un diapozitiv din aprilie 2024 a identificat nouă proiecte de investiții potențiale, inclusiv dezvoltarea de parcuri eoliene și zăcăminte de litiu, în valoare totală de 1,1 miliarde de dolari.

Nu este clar dacă BlackRock sau administrația Trump au abordat investitorii americani cu privire la participarea la planul de redresare. Însă Zelenski a sugerat luna trecută că planul ar favoriza interesele comerciale americane.

Însăși BlackRock ar putea profita de pe urma redresării, fiind proprietarul Global Infrastructure Partners, unul dintre cei mai mari finanțatori din lume de proiecte de construire a aeroporturilor, podurilor și tunelurilor. Anul trecut, Global Infrastructure Partners a intervenit pentru a sprijini administrația Trump prin achiziționarea a două porturi din Panama de la o companie din Hong Kong care devenise centrul tensiunilor dintre Panama și președintele SUA.

Luna trecută, când Zelenski a prezentat reporterilor proiectul planului de pace SUA-Ucraina, el a declarat că va fi înființat un „Fond de Dezvoltare a Ucrainei” - același nume folosit în proiectul inițial al fondului BlackRock - „pentru a investi în sectoare cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială”.

Acestea sunt sectoare pe care Casa Albă le-a prioritizat pe scară largă pentru investiții, insistând asupra unor acorduri care au beneficiat financiar membrii administrației Trump.

Perspectiva unui plan de redresare axat pe sectoarele cu creștere rapidă a atras critici. Meaghan Mobbs, care conduce o organizație caritabilă în Ucraina și este fiica lui Keith Kellogg, fostul trimis al lui Trump în Ucraina, a scris pe rețelele sociale că implicarea BlackRock riscă să prioritizeze „sectoarele profitabile în detrimentul nevoilor publice” și să slăbească supravegherea fondurilor de redresare.

Oleksii Sobolev, ministrul Economiei al Ucrainei, a declarat luna aceasta că aproximativ 500 de miliarde de dolari ar trebui să provină din surse publice, sub formă de granturi și împrumuturi cu dobândă mică de la băncile publice.

Însă mai multe personalități din lumea afacerilor și oficiali ucraineni și-au exprimat îndoiala că guvernele și instituțiile financiare ar putea strânge o astfel de sumă, care depășește în valoare tot ajutorul militar, financiar și umanitar pe care Ucraina l-a primit de la începutul războiului.

Acest lucru i-a făcut pe mulți oameni de afaceri ucraineni să considere discuțiile Kievului despre un plan de redresare de 800 de miliarde de dolari în mare parte ca un mesaj politic calibrat pentru o administrație Trump care pune pe primul loc afacerile.

„Trebuie să spunem asta ca să-i facem pe plac lui Trump”, a declarat Serghei Fursa, director adjunct al firmei de investiții Dragon Capital, cu sediul la Kiev. „Dar, în acest moment, pur și simplu nu vedem de unde ar putea veni atâția bani. Aceasta este o iluzie.”

