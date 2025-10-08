Donald Trump cere arestarea primarului orașului Chicago și a guvernatorului statului. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump îndeamnă miercuri la încarcerarea primarului oraşului Chicago Brandon Johnson şi a guvernatorului statului, J. B. Pritzker, acuzându-i pe cei doi democraţi că nu protejează membrii Poliţiei imigraţiei (ICE).

”Primarul din Chicago ar trebui să fie la închisoare pentru că nu a protejat agenţii ICE. Guvernatorul Pritzker, la fel”, scrie pe reţeaua sa Truth Social locatarul Casei Albe.

Aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale au sosit în apropiere de Chicago, a anun ţat marţi un oficial american de la Departamentul Apărării, după ce preşedintele a catalogat acest oraş mare din nordul ţării drept o ”zonă de război”, relatează AFP, potrivit news.ro.

Donald Trump a autorizat în weekend desfăşurarea a 700 de membri ai Gărzii Naţionale, însă opoziţia democrată a contestat legalitatea acestui decret în justiţie, acuzându-l pe miliardar de faptul că-şi ”pedepseşte inamicii politici”.

Opoziţia acuză Guvernul Trump de foloseşte drept ”pretext” manifestaţii la un centru al ICE la periferia Chicago pentru a justifica trimiterea trupelor.

O judecătoare federală însărcinată cu dosarul a stabilit o audiere joi.

În weekend, o judecătoare a blocat provizoriu o desfăşurare asemănătoare la Portland (nord-vest), alt oraş democrat.

Ea a argumentat că nu există nicio ”insurecţie la Portland şi nicio ameninţare la adresa securităţii naţionale”, spre deosebire de ceea ce susţine administraţia Trump.

Donald Trump ţinteşte de săptămâni oraşul Chicago şi a agitat posibilitatea invocării Insurrection Act -o compilaţie de legi din secolelel al XVIII-lea şi al XIX-lea.

Aceasta permite proclamatea unei stări de urgenţă care să autorizeze folosirea Forţelor armate împotriva cetăţenilor americani - interzisă în principiu.

Miliardarul a desfăşurat deja militari din Garda Naţională în oraşele democrate Los Angeles, Washington şi Memphis (sud), de fiecare dată împotriva avizului autorităţilor loale.

Editor : A.R.