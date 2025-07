După Donald Trump, un alt președinte american apare în scandalul pedofilului Epstein: „Cel mai mare nume din album”

Se pare că Donald Trump nu este singurul președinte care i-a trimis o scrisoare de ziua de naștere lui Jeffrey Epstein. „Cel mai mare nume din album” era Bill Clinton, a raportat joi Wall Street Journal. Scrisoarea fostului președinte a apărut alături de alte aproape 50, inclusiv de la alte personalități și directori de seamă.

Săptămâna trecută, Journal a raportat că Trump a scris o scrisoare „obscenă” către Epstein, care a murit în închisoare în 2019 după ce a fost arestat sub acuzația de trafic sexual. Scrisoarea a fost inclusă într-un album pe care fosta iubită a lui Epstein, Ghislaine Maxwell, l-a compilat cu ocazia împlinirii a 50 de ani, în 2003. Trump i-a dat în judecată pe Rupert Murdoch, doi reporteri ai ziarului Wall Street Journal și editorul ziarului, Dow Jones, pentru calomnie și defăimare în legătură cu articolul, transmite the guardian.

În articolul de joi, Wall Street Journal a furnizat detalii suplimentare despre album, inclusiv numele a aproximativ 50 de persoane care i-au scris lui Epstein. Printre acestea se numără, potrivit surselor, investitorul miliardar Leon Black, designerul de modă Vera Wang, magnatul media miliardar Mortimer Zuckerman, fostul proprietar miliardar al Victoria's Secret, Les Wexner, avocatul Alan Dershowitz, agentul de modele Jean-Luc Brunel și fostul director executiv miliardar al Microsoft, Nathan Myhrvold.

De asemenea, îi include ambasadorul britanic în Statele Unite și pe politicianul Partidului Laburist Peter Mandelson într-o secțiune intitulată „prieteni”. Foștii colegi de muncă ai lui Epstein, Alan „Ace” Greenberg și James „Jimmy” Cayne, cu care a lucrat la firma de investiții Bear Stearns în anii 1970, au trimis și ei scrisori.

New York Times a confirmat joi seara informațiile publicate de Wall Street Journal.

„Cartea de aniversare, legată profesional, avea mai multe volume și includea un cuprins”.

Potrivit ziarului, nota lui Clinton către Epstein spunea: „Este liniștitor, nu-i așa, să fi rezistat atât de mult timp, de-a lungul tuturor anilor de învățare și cunoaștere, aventuri și [cuvânt ilizibil], și să ai în continuare curiozitatea copilărească, dorința de a face diferența și alinare din partea prietenilor”.

Un purtător de cuvânt al lui Clinton a refuzat să comenteze pentru Journal, îndreptând ziarul către o declarație anterioară a fostului președinte, în care acesta afirma că a rupt legăturile cu Epstein cu mai bine de un deceniu înainte de arestarea acestuia și că nu era la curent cu crimele lui Epstein.

Scrisoarea lui Trump către Epstein nu era singura notă cu caracter sexual, potrivit documentelor analizate de Journal.

Aceasta descrie o poezie semnată de Black, care spunea „Blondă, roșcată sau brunetă, răspândite geografic / Cu această plasă de pește, Jeff este acum «Bătrânul și marea»”, și o notă de la Wexner care includea „un desen în linie a ceea ce părea a fi sânii unei femei”. Purtătorii de cuvânt ai lui Black și Wexner au refuzat solicitarea ziarului Journal de a comenta.

O scrisoare de la Wang sugera ca Epstein să apară în emisiunea The Bachelor. Wang nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea ziarului Journal.

„O maimuță țipând, lei și zebre împerecheându-se”

Iar o notă de la Myhrvold promitea fotografii dintr-o recentă călătorie în Africa: „Păreau mai potrivite decât orice aș fi putut exprima în cuvinte”. Imaginile includeau „o maimuță țipând, lei și zebre împerecheându-se și o zebră cu penisul la vedere”, a raportat ziarul Journal.

Un purtător de cuvânt al lui Myhrvold a declarat pentru Journal că fostul director executiv al Microsoft nu-și amintește de această cerere, îl cunoaște pe Epstein doar ca donator pentru cercetarea științifică și că „împărtășește în mod regulat fotografii și scrie despre comportamentul animalelor”.

Scrisoarea lui Mandelson „includea fotografii cu whisky și o insulă tropicală”, a raportat Journal. Mandelson se referea la Epstein ca „cel mai bun prieten al meu” în notă. Un purtător de cuvânt al lui Mandelson a refuzat să comenteze pentru Journal.

În ceea ce privește relația dintre Trump și Epstein, Times a descoperit că, cel puțin o dată înainte, Trump îi scrisese lui Epstein o notă admirativă.

„Pentru Jeff — Ești cel mai tare!” se poate citi într-o inscripție dintr-un exemplar al cărții lui Trump, Trump: the Art of the Comeback, care a aparținut lui Epstein.

Mesajul, analizat de Times, este semnat „Donald” și datat „octombrie 1997” – luna în care a apărut cartea.

Times a analizat, de asemenea, o fotografie nedivulgată anterior a lui Trump și Epstein împreună cu cântărețul James Brown. Nu este clar unde a fost făcută fotografia. Brown cânta frecvent în Atlantic City, New Jersey, unde Trump deținea cazinoul Taj Mahal.

Editor : A.R.