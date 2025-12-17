Live TV

Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține”

Data publicării:
Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth la Casa Albă
În timp ce vicepreședintele JD Vance este mai reținut în privința implicării Statelor Unite în conflicte externe și privește cu suspiciune înspre aliații din Europa și Asia, secretarul de stat Marco Rubio susține păstrarea rolului tradițional al Americii de superputere globală și polițist universal. Foto: Reuters
Din articol
Rubio vs Vance

Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie în anul 2028, dacă actualul vicepreşedinte JD Vance decide să candideze pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă.

„Dacă JD Vance se prezintă la preşedinţie, el va fi candidatul nostru şi eu voi fi unul din primii care îl vor susține”, a spus şeful diplomaţiei americane într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, împreună cu mai mulţi membri ai cabinetului preşedintelui Trump, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Rubio, în vârstă de 54 de ani, şi Vance, în vârstă de 41 de ani, sunt consideraţi principalii aspiranţi la succesiunea lui Trump, care nu va fi eligibil pentru realegere în 2028 după ce îşi va fi încheiat cele două mandate permise de Constituţie.

Deşi Trump a sugerat că ar avea de gând să caute o soluţie astfel încât să poată candida pentru încă un mandat, într-o declaraţie din octombrie el a sprijinit ideea ca Vance şi Rubio să candideze amândoi la primarele republicane în anul 2028, fără a spune pe cine ar dori ca în final să devină preşedinte şi vicepreşedinte.

„Cred că, dacă vreodată ei ar forma o echipă, (Rubio şi Vance) ar fi de neoprit”, a mai spus actualul lider de la Casa Albă.

Rubio vs Vance

În acelaşi interviu acordat publicaţiei Vanity Fair, şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a spus că Trump nu are nicio intenţie să încalce al 22-lea amendament al Constituţiei SUA, care îl împiedică să candideze din nou, susţinând că el doar „se distrează” făcând comentarii pe această temă.

Marco Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, a fost un proeminent senator republican din 2010 până în 2015. El a candidat în 2016 la nominalizarea prezidenţială a partidului său, dar a fost învins de Trump după o campanie marcată de conflicte verbale virulente între ei.

Înaintea alegerilor din 2024, numele lui Rubio a fost vehiculat drept posibil colistier al lui Trump pentru a deveni vicepreşedintele acestuia, dar Trump l-a ales totuşi pe Vance. În compensaţie, după preluarea mandatului, actualul preşedinte l-a numit secretar de stat pe Rubio, care a devenit astfel primul şef al diplomaţiei SUA de origine latino-americană.

JD Vance, fost senator de Ohio, s-a remarcat în 2016 odată cu publicarea memoriilor sale, în care îşi povesteşte copilăria petrecută într-o comunitate albă din clasa muncitoare, afectată de dezindustrializare şi sărăcie. Deşi iniţial a spus că niciodată nu-l va susţine pe Trump, în cele din urmă s-a alăturat acestuia, amândoi fiind politicieni conservatori adversari ai politicilor progresiste woke.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor negrescu
1
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
nicolas maduro
3
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
4
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
Dmitri Peskov
5
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko.
Lukașenko, despre un acord de pace Rusia-Ucraina: „Europenii nu vor ajuta cu nimic. Dacă SUA se retrag, escaladarea e inevitabilă”
Susie Wiles și Donald Trump.
Cum a comentat Donald Trump declarațiile șefei sale de cabinet, care a spus despre președinte că „are personalitate de alcoolic”
trump
Donald Trump a impus interdicție totală de călătorie pentru încă șapte țări. Pe listă, un stat prieten al președintelui acum o lună
Donald Trump și Nicolas Maduro
Donald Trump a ordonat „o blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela
Recomandările redacţiei
poftofel cu bani
Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026
Regele Charles al III-lea și Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles la Palatul...
Călin Georgescu.
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat...
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen condamnă „otrava antisemitismului” în Europa: „Prea mulți evrei nu se simt în siguranță”
Centrul Infotrafic: Ceaţă densă pe drumuri din 17 județe, se poate forma polei. Recomandările poliţiştilor pentru șoferi
Ministrul Energiei: A fost o mare psihoză că vor crește prețurile la benzină şi motorină, dar chiar au scăzut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Neli Lucescu dezvăluie secretul mariajului cu Mircea Lucescu! Când s-au cunoscut cei doi și cum se înțeleg...
Adevărul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Playtech
Ce venituri urmărește ANAF cel mai atent. Când apare riscul unui control
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
70.000.000 €! Gică Popescu nu a stat pe gânduri și dă lovitura: ”Nu trebuie să știe nimeni”
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc...
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...