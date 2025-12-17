Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține”

Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie în anul 2028, dacă actualul vicepreşedinte JD Vance decide să candideze pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă.

„Dacă JD Vance se prezintă la preşedinţie, el va fi candidatul nostru şi eu voi fi unul din primii care îl vor susține”, a spus şeful diplomaţiei americane într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, împreună cu mai mulţi membri ai cabinetului preşedintelui Trump, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Rubio, în vârstă de 54 de ani, şi Vance, în vârstă de 41 de ani, sunt consideraţi principalii aspiranţi la succesiunea lui Trump, care nu va fi eligibil pentru realegere în 2028 după ce îşi va fi încheiat cele două mandate permise de Constituţie.

Deşi Trump a sugerat că ar avea de gând să caute o soluţie astfel încât să poată candida pentru încă un mandat, într-o declaraţie din octombrie el a sprijinit ideea ca Vance şi Rubio să candideze amândoi la primarele republicane în anul 2028, fără a spune pe cine ar dori ca în final să devină preşedinte şi vicepreşedinte.

„Cred că, dacă vreodată ei ar forma o echipă, (Rubio şi Vance) ar fi de neoprit”, a mai spus actualul lider de la Casa Albă.

Rubio vs Vance

În acelaşi interviu acordat publicaţiei Vanity Fair, şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a spus că Trump nu are nicio intenţie să încalce al 22-lea amendament al Constituţiei SUA, care îl împiedică să candideze din nou, susţinând că el doar „se distrează” făcând comentarii pe această temă.

Marco Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, a fost un proeminent senator republican din 2010 până în 2015. El a candidat în 2016 la nominalizarea prezidenţială a partidului său, dar a fost învins de Trump după o campanie marcată de conflicte verbale virulente între ei.

Înaintea alegerilor din 2024, numele lui Rubio a fost vehiculat drept posibil colistier al lui Trump pentru a deveni vicepreşedintele acestuia, dar Trump l-a ales totuşi pe Vance. În compensaţie, după preluarea mandatului, actualul preşedinte l-a numit secretar de stat pe Rubio, care a devenit astfel primul şef al diplomaţiei SUA de origine latino-americană.

JD Vance, fost senator de Ohio, s-a remarcat în 2016 odată cu publicarea memoriilor sale, în care îşi povesteşte copilăria petrecută într-o comunitate albă din clasa muncitoare, afectată de dezindustrializare şi sărăcie. Deşi iniţial a spus că niciodată nu-l va susţine pe Trump, în cele din urmă s-a alăturat acestuia, amândoi fiind politicieni conservatori adversari ai politicilor progresiste woke.

Editor : B.P.