Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se întâlnește, vineri, cu președintele Donald Trump la Casa Albă, începând cu ora 20:00 (ora României), pentru a discuta despre acorduri privind armele și perspectivele de pace, la o zi după ce liderul SUA a anunțat că intenționează să aibă un summit cu președintele rus Vladimir Putin în următoarele săptămâni, la Budapesta, în speranța de a pune capăt războiului.

Zelenski a sosit la Washington cu scopul de a câștiga mai mult sprijin american, în timp ce Trump a evocat posibilitatea furnizării Ucrainei rachete Tomahawk capabile să lovească adânc în interiorul Rusiei.

Însă, după o convorbire de două ore cu Putin, joi, Trump nu a precizat dacă ar putea fi de acord să furnizeze rachetele Tomahawk, sugerând că mizează din nou pe discuții suplimentare cu liderul rus pentru a rezolva războiul.

Este o situație pe care Zelenski a mai trăit-o cu Trump, care a amânat în mod repetat impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei și a amânat acordarea de noi ajutoare Kievului, oferindu-i în același timp lui Putin șanse de negocieri care, aparent, nu duc la niciun progres.

În acest caz, Trump a fost motivat în eforturile sale de pace prin încheierea unui acord de încetare a focului și eliberare a ostaticilor între Israel și Hamas și a precizat clar că următorul său obiectiv este încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În ultima săptămână, el a prezentat posibilitatea vânzărilor de rachete Tomahawk ca un stimulent pentru ca Putin să vină la masa negocierilor.

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski va fi a treia lor în Biroul Oval și a șasea în total din acest an, evidențiind eforturile persistente ale liderului ucrainean de a câștiga sprijinul omologului său american, chiar și după o întâlnire dezastruoasă de la sfârșitul lunii februarie, în care Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat pentru că nu a arătat suficientă recunoștință Statelor Unite.

„Există acum un impuls foarte puternic pentru pace în lume — în urma acordurilor încheiate în Orientul Mijlociu”, a declarat președintele ucrainean săptămâna aceasta.

Zelenski a încercat să-l îndrume pe Trump către strategia preferată a națiunii sale pentru a pune capăt războiului: mai puține discuții și mai multe livrări de arme pentru a ataca Rusia și a o forța să negocieze cu seriozitate.

În ultimele zile, Zelenski a făcut presiuni asupra administrației Trump pentru rachetele de croazieră Tomahawk, fabricate în America, care ar consolida capacitatea Ucrainei de a efectua atacuri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei.

Ucraina pariază că astfel de atacuri, care vizează active economice precum instalațiile petroliere, ar crește costul războiului pentru Rusia și, în cele din urmă, ar împinge-o spre o înțelegere.

Kremlinul a avertizat Washingtonul împotriva vânzării de arme, spunând că ar reprezenta o escaladare serioasă a războiului.

Chiar dacă Trump este de acord cu mai multe vânzări de arme, experții avertizează că Ucraina ar avea nevoie de o mulțime de rachete Tomahawk, a căror rază de acțiune depășește 1.500 de kilometri, pentru a face o diferență. Având în vedere că cele mai recente versiuni ale rachetelor costă aproximativ 2,5 milioane de dolari fiecare, ar fi o provocare să se găsească banii pentru a le cumpăra.

Ucraina speră să se bazeze pe un nou sistem de achiziții NATO, care să folosească bani europeni pentru a cumpăra arme americane. Arme în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari au fost obținute în acest fel, iar alți 10 membri europeni ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord s-au înscris să se alăture planului în această săptămână.

