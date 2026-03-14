Trump spune că multe ţări vor trimite nave pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz și „speră” la ajutor de la Franța şi China

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă într-o postare pe Truth Social că multe ţări vor trimite nave de război pentru a menţine deschisă Strâmtoarea Ormuz, dar nu a oferit detalii cu privire la ţările care vor face acest lucru.

„Multe ţări, în special cele afectate de încercarea Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război, în colaborare cu Statele Unite ale Americii, pentru a menţine strâmtoarea deschisă şi sigură”, a scris preşedintele american, precizând că „speră” că Marea Britanie, Franţa, Japonia, Coreea de Sud, China şi alte ţări, „care sunt afectate de această constrângere artificială” (blocarea strâmtorii de către Iran - n.r.), vor trimite nave în zonă, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să nu mai reprezinte o ameninţare din partea unei ţări care a fost „complet decapitată”, scrie News.ro.

„Am distrus deja 100% din capacitatea militară a Iranului”, spune Donald Trump, dar recunoaşte că iranienilor „le este uşor să trimită o dronă sau două, să arunce o mină sau să lanseze o rachetă cu rază scurtă undeva de-a lungul sau în interiorul acestei căi navigabile, indiferent cât de grav au fost înfrânţi”.

Între timp, anunţă el, Statele Unite vor bombarda intens zona de coastă şi vor scufunda continuu ambarcaţiuni şi nave iraniene.

„Într-un fel sau altul, vom face în curând ca Strâmtoarea Ormuz să fie DESCHISĂ, SIGURĂ şi LIBERĂ!”, proclamă Donald Trump.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la faptul dacă vreo ţară a fost de acord să trimită nave, scrie Reuters.

Anterior, Trump a fost supărat că Marea Britanie a ezitat în primă fază să ajute SUA în operaţiunea din Iran şi a declarat că nu mai are nevoie de ajutorul Londrei, care a venit „prea târziu”. În ceea ce priveşte China, prima dintre ţările enumerate de Donald Trump, Iranul este o sursă importantă de aprovizionare. Donald Trump se pregăteşte să facă prima sa vizită la Beijing din actualul mandat la sfârşitul acestei luni.

Apelul lui Trump vine după ce SUA au bombardat obiective militare de pe Insula Kharg, care reprezintă punctul central pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului şi este considerată de mult timp un punct vulnerabil cheie, ce ar provoca o reacţie dură din partea Teheranului în cazul unui atac asupra facilităţilor petroliere. Trump a ameninţat că SUA vor trece la acest pas, dacă Teheranul nu deblochează Strâmtoarea Ormuz..

