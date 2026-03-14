Reza Pahlavi pregătește un „sistem de tranziție” pentru Iran și spune că e pregătit să conducă „imediat ce Republica Islamică va cădea”

Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, anunță că este pregătit să asigure tranziţia după răsturnarea regimului în Iran. Foto: Profimedia

Reza Pahlavi, fiul în exil al ultimului şah al Iranului, a declarat că este pregătit să conducă ţara „imediat ce Republica Islamică va cădea”, afirmând că lucrează deja la formarea unui „sistem de tranziţie” care să preia guvernarea după prăbuşirea actualului regim de la Teheran, relatează AFP și Agerpres.

Într-un mesaj postat pe conturile sale de socializare, Pahlavi, care locuieşte în Statele Unite, a transmis că lucrează la selectarea unor persoane care locuiesc atât în interiorul, cât şi în afara Iranului pentru a face parte dintr-un „sistem de tranziţie”.

Au fost identificate şi evaluate persoane competente, atât în interiorul, cât şi în afara ţării, pentru a conduce diferitele componente ale sistemului de tranziţie”, a declarat el, în timp ce războiul iniţiat de Statele Unite şi Israel a intrat sâmbătă în a treia săptămână.

Sistemul de tranziţie, sub conducerea mea, va fi gata să îşi asume guvernarea ţării imediat ce Republica Islamică va cădea şi, cât mai curând posibil, să stabilească ordinea, securitatea, libertatea şi condiţiile pentru prosperitatea şi înflorirea Iranului”, a adăugat el în mesajul său publicat în persană şi engleză.

Reza Pahlavi, care nu s-a mai întors în Iran de la Revoluţia din 1979, care a răsturnat monarhia, conduce una dintre numeroasele mişcări de opoziţie cu sediul în străinătate.

El a devenit cunoscut pe scena internaţională în timpul mişcării de protest din Iran, care a atins apogeul în ianuarie.

În mesajul său, Reza Pahlavi a indicat că procesul de selecţie a membrilor organismului de tranziţie este condus de Saeed Ghasseminejad, consilier senior pe probleme iraniene la think tank-ul american Fundaţia pentru Apărarea Democraţiilor (FDD) şi un opozant ferm al Republicii Islamice.

Fiul ultimului şah nu a reuşit până acum să obţină sprijinul preşedintelui american Donald Trump, care nu s-a întâlnit niciodată oficial cu el şi şi-a exprimat în repetate rânduri scepticismul cu privire la capacitatea sa de a conduce Iranul.

„Ei vorbesc despre fiul şahului, dar el nu a mai fost acolo (în Iran) de mulţi, mulţi ani”, a declarat recent Donald Trump.

Preşedintele SUA a menţionat posibilitatea unei soluţii interne, similară cu cea din Venezuela, unde forţele americane l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro în ianuarie, care a fost înlocuit de fosta sa vicepreşedintă, Delcy Rodríguez.

„Îmi place ideea unei soluţii interne pentru că funcţionează bine. Cred că am demonstrat deja acest lucru până acum în Venezuela”, a spus el.

