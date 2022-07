O companie farma este cercetată penal în SUA pentru falsificarea rezultatelor studiilor pentru un medicament împotriva Alzheimer

Departamentul american pentru Justiţie a deschis o anchetă penală cu privire la suspiciunea că o companie de biotehnologie, Cassava Sciences Inc, ar fi manipulat rezultatele unor studii pentru medicamentul său experimental împotriva maladiei Alzheimer, transmite miercuri Reuters care citează două persoane familiare cu această anchetă.

Echipa din cadrul Departamentului pentru Justiţie care desfăşoară investigaţia asupra companiei din Austin, Texas, este specializată în examinarea cazurilor în care companiile induc în eroare sau îi fraudează pe investitori, agenţiile guvernamentale sau pe consumatori, conform surselor care au făcut aceste declaraţii sub acoperirea anonimatului.

La fel ca în cazul oricărei investigaţii deschise de Departamentul pentru Justiţie, şi această anchetă poate conduce la formularea de acuzaţii penale sau la renunţarea la caz.

Într-o declaraţie transmisă prin e-mail, avocatul Kate Watson Moss, care reprezintă compania Cassava, nu a confirmat dar nici nu a infirmat aceste informaţii, scrie Agerpres.

"Pentru a fi clar: Cassava Sciences dezminte cu vehemenţă oricare şi toate acuzaţiile că ar fi încălcat legea", a declarat Watson Moss, adăugând că această companie "nu a fost niciodată cercetată penal şi pentru un motiv bun - Cassava Sciences nu a desfăşurat niciodată activităţi ilegale".

Un purtător de cuvânt al Departamentului american pentru Justiţie a refuzat să comenteze acest subiect.

Compania Cassava era deja investigată de Comisia pentru valori mobiliare şi burse din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission) şi de investitori după ce doi medici din afara Cassava au formulat în urmă cu un an acuzaţii de manipulare de date şi denaturare a adevărului în legătură cu studiile privind medicamentul anti-Alzheimer al companiei, denumit simufilam.

Cassava a declarat într-un comunicat că aceste acuzaţii sunt false.

Pe site-ul său, compania descrie medicamentul simufilam ca pe "o abordare cu totul nouă în tratarea maladiei Alzheimer", cea mai răspândită formă de demenţă ce afectează aproximativ 6 milioane de americani. Medicamentul care se ia pe cale orală reface forma normală şi funcţiile unei proteine cheie din creier, conform companiei.

Ancheta penală a început, conform surselor, la ceva timp după ce a fost depusă o petiţie la Administraţia americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA), în august 2021, de către un avocat care acţiona în numele celor doi medici care solicitau stoparea testelor clinice pentru simufilam. Cei doi medici sunt David Bredt, neurolog care a lucrat şi la proiectul vaccinului anti-Covid Johnson & Johnson's Janssen, şi respectiv Geoffrey Pitt, un cardiolog care este şi directorul Institutului de Medicină Cardiovasculară Weill Cornell din New York.

În petiţia depusă de avocatul newyorkez Jordan Thomas în numele ambilor medici se precizează că această companie a publicat studii cu privire la testele clinice pentru simufilam în diferite jurnale ştiinţifice, studii ce conţineau date denaturate şi imagini ale experimentelor care păreau a fi manipulate prin intermediul unui software de editare foto.

FDA a respins petiţia şi a lăsat testele să continue.

Acţiunile companiei Cassava au scăzut rapid după această petiţie. Compania a primit peste 20 de milioane de dolari din partea Institutului Naţional american pentru Sănătate (U.S. National Institutes of Health) pentru dezvoltarea medicamentului simufilam.

