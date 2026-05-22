Ce plan are Mark Rutte pentru a-l menține pe Donald Trump în NATO

Mark Rutte are un nou plan pentru a-l împiedica pe președintele american Donald Trump să întoarcă spatele NATO: promisiunea unor noi acorduri în domeniul apărării care să fie în beneficiul SUA. Producția din domeniul apărării va fi un subiect prioritar în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, care are loc vineri în orașul Helsingborg, din sudul Suediei, anunță Politico.

În ultimele săptămâni, șeful NATO a condus o campanie pentru intensificarea semnificativă a producției și a acordurilor din domeniul apărării, în încercarea sa de a asigura succesul summitului liderilor alianței de la Ankara, din iulie, au declarat trei diplomați de rang înalt ai NATO. Acest demers are ca scop acoperirea unui deficit european real, au spus ei, dar și prezentarea unui argument economic care să rezoneze cu Trump.

„Cred că este foarte bine că Rutte subliniază acest lucru la Ankara, astfel încât să putem avea standarde comune, o interoperabilitate mai bună și să producem mai mult și mai ieftin”, a declarat ministrul suedez de externe, Maria Malmer Stenergard, pentru Politico. „Trebuie să continuăm să facem comerț și să producem arme împreună, iar SUA dispun de unele capacități unice”, a spus ea.

Planul lui Rutte este „o veste bună și pentru SUA”, a spus unul dintre diplomați.

Însă orice efort de a implica profund alianța în acorduri de apărare riscă să provoace un conflict cu UE, care a prezentat propuneri legislative și împrumuturi în valoare de miliarde de euro pentru a acorda prioritate dezvoltării industriei de apărare a blocului.

Noua strategie reflectă dificultatea cu care se confruntă Rutte în găsirea unui subiect unificator pentru o alianță altfel tensionată. Luna aceasta, Trump a luat prin surprindere Germania și Polonia cu anunțurile privind reducerea efectivelor militare. Aliații se străduiesc, de asemenea, să ajungă la un acord cu privire la noi modalități de a spori ajutorul acordat Ucrainei și sunt divizați în privința rolului pe care NATO l-ar putea juca în redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Accentul pus pe industrie „are tot sensul să distragă atenția de la disensiunile din alte domenii”, a declarat Gerlinde Niehus, fostă funcționară de lungă durată a NATO.

Acord sau nu

În centrul strategiei lui Rutte se află prezentarea la Ankara a angajamentelor și a dovezilor concrete privind cheltuielile de apărare.

În public, Rutte a ridicat în repetate rânduri această problemă și a convins industria să-și intensifice producția - indiferent dacă au sau nu contracte convenite.

„Companiile comerciale sunt acolo pentru a se asigura că, acolo unde există oportunități de afaceri, le valorificați - există acum o oportunitate de afaceri uriașă”, a declarat el joi în Suedia. „Veți vedea la Ankara - aceasta este o problemă principală care va fi discutată.”

În privat, el a presat aliații europeni să aducă dovezi ale creșterii producției și ale contractelor industriale la summitul din iulie, a declarat un al patrulea diplomat de rang înalt al NATO. „Rutte le-a spus aliaților: orice aveți în pregătire, vă rog să aduceți la Ankara”, au spus aceștia.

Aceasta include încurajarea înființării de asocieri în participațiune cu firme americane din domeniul apărării și creșterea vânzărilor de armament din SUA, potrivit a doi diplomați de rang înalt din cadrul NATO. Stimularea producției va constitui, de asemenea, probabil „o parte importantă” a declarației summitului, a afirmat al doilea diplomat de rang înalt.

Declarația va fi însoțită de acorduri pe care NATO nu le-a anunțat încă în mod oficial, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, inclusiv decizia de a înlocui flota sa învechită de avioane Boeing 707 AWACS cu avioane de recunoaștere GlobalEye ale companiei Saab.

Separat, alianța va prezenta la summit o revizuire a Cadrului din 2013 privind implicarea industriei în NATO, care reglementează relația sa cu firmele din domeniul apărării, care ar putea include propuneri precum integrarea startup-urilor în exercițiile la nivel de NATO.

Însă realizarea planului lui Rutte de a intra în grațiile lui Trump nu va fi ușoară, deoarece șeful NATO dispune de puține instrumente pentru a influența efectiv producția industrială, a spus Becca Wasser, responsabilă pentru apărare la Bloomberg Economics.

Achizițiile de arme se află sub control național, în timp ce alianța nu poate face mai mult decât să trimită un „semnal de cerere”, a spus ea. Dar acest lucru nu funcționează pentru firmele de apărare mai mici, care nu pot investi în linii de producție fără contracte.

Orice mențiune privind asocierile în participațiune ar putea, de asemenea, să nu aibă succes, deoarece astfel de acorduri sunt adesea blocate de procesul lent de autorizare din Europa și de reticența SUA de a renunța la controlul asupra tehnologiei și proprietății intelectuale, a spus ea.

Orice presiune asupra aliaților europeni de a cumpăra mai mult din SUA este, de asemenea, susceptibilă să creeze o ruptură cu UE. Bruxellesul a depus eforturi susținute pentru a favoriza firmele europene din domeniul apărării în cadrul programelor pe care le finanțează.

„Statele Unite nu s-au dovedit a fi foarte de încredere, iar autonomia strategică europeană prinde avânt”, a declarat un diplomat al UE, adăugând că „vom cheltui sume considerabile pentru apărarea noastră”, astfel încât firmele din cadrul blocului ar trebui să beneficieze de acest lucru.

Editor : C.A.