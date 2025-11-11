Live TV

Portavionul USS Gerald R Ford se apropie de Venezuela. „Cea mai mare prezență militară americană în regiune de la invazia Panama, 1989”

USS Gerald R Ford
USS Gerald R Ford Foto: Profimedia
Din articol
Cea mai mare prezență militară americană din regiune de la invazia din Panama Declarație comună

Marina SUA a anunțat că USS Gerald R Ford, considerat cel mai nou și mai mare portavion din lume, a intrat în zona de responsabilitate a Comandamentului Sud al SUA, care acoperă America Latină și Caraibe, informează The Guardian.

Desfășurarea navei și a grupului de atac pe care îl conduce – care include zeci de avioane și distrugătoare – a fost anunțată în urmă cu aproape trei săptămâni, iar sosirea sa marchează o escaladare a tensiunilor militare între SUA și Venezuela.

Regimul președintelui venezuelean, Nicolás Maduro, a anunțat între timp ceea ce a numit o „desfășurare masivă” de forțe terestre, maritime, aeriene, fluviale și de rachete, precum și de miliții civile, pentru a contracara prezența navală americană în largul coastelor sale.

Consolidarea militară a SUA în largul coastelor Venezuelei trezește ecouri ale invaziei din Panama din 1989.

Cea mai mare prezență militară americană din regiune de la invazia din Panama

Portavionul american se alătură altor nave de război, unui submarin cu propulsie nucleară și unor aeronave staționate în Puerto Rico, formând cea mai mare prezență militară americană din regiune din ultimele decenii – considerată cea mai mare de la invazia din Panama din 1989.

Donald Trump a încercat să justifice consolidarea militară masivă ca parte a „războiului său împotriva drogurilor”, vizând traficanții care ar fi contrabandat narcotice prin apele Caraibelor și Pacificului. Această campanie a inclus lovituri aeriene asupra ambarcațiunilor, care au ucis în apele sud-americane cel puțin 76 de persoane.

Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat într-o declarație publicată de marina americană că sosirea navei USS Gerald R Ford, cu „peste 4.000 de marinari și zeci de avioane tactice la bord”, va „consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și perturba actorii și activitățile ilicite” din regiune.

„Aceste forțe vor îmbunătăți și vor spori capacitățile existente de a perturba traficul de narcotice și de a degrada și desființa organizațiile criminale transnaționale”, a adăugat el.

Mulți analiști consideră atacurile asupra ambarcațiunilor și consolidarea militară crescândă ca o modalitate de a presiona Maduro să demisioneze după ce a fraudat alegerile de anul trecut.

Maduro a acuzat SUA că „fabrică un nou război” și a declarat că desfășurarea navală reprezintă „cea mai mare amenințare cu care s-a confruntat continentul nostru în ultimii 100 de ani”.

Marți, înainte ca marina americană să confirme sosirea portavionului, regimul venezuelean a anunțat o nouă fază a desfășurării sale militare împotriva a ceea ce a numit „amenințările imperiale” ale SUA, televiziunea de stat difuzând imagini cu lideri militari care țineau discursuri în mai multe state.

Declarație comună

Duminică, la încheierea summitului Comunității Statelor Latino-Americane și Caraibiene (Celac) din Columbia, o declarație comună semnată de 58 dintre cele 60 de națiuni prezente a respins „utilizarea sau amenințarea cu utilizarea forței și orice acțiune care nu este în conformitate cu dreptul internațional și Carta Națiunilor Unite” – fără a face vreo referire directă la SUA.

Venezuela și Nicaragua au fost singurele țări care nu au semnat declarația, dar regimul lui Maduro se aștepta, potrivit unor surse, la o condamnare mai fermă a SUA.
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, care negociază un acord cu Trump pentru reducerea cu peste 50% a tarifelor la importurile braziliene, a evitat, de asemenea, orice mențiune directă la Washington.

El a declarat: „Suntem o zonă de pace. Nu avem nevoie de război aici. Problema din Venezuela este una politică și trebuie rezolvată prin mijloace politice”.

