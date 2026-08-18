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Rusia şi influenceri MAGA din SUA promovează pe reţelele de socializare independenţa provinciei canadiene Alberta (investigație)

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Foto: Profimedia
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Din articol
Campanie intensificată

Reţele având legături cu Rusia şi influenceri conservatori proeminenţi din SUA răspândesc mesaje proindependenţă în provincia canadiană Alberta, conform unei investigaţii publicate luni, care a detectat aproape 300 de dezinformări de origine externă în doar o lună.

Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea din Regina şi Universitatea din Alberta folosind instrumentul de inteligenţă artificială Cipher AI, a concluzionat că operaţiunile ruseşti sunt în principal sub acoperire, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

În schimb, promovarea din SUA a separatismului în provincia menţionată se desfăşoară mai făţiş, prin intermediul comentatorilor conservatori, podcasturilor şi site-urilor web având legături cu mişcarea MAGA (Make America Great Again), care îl susţine pe preşedintele american Donald Trump.

Între 17 şi 30 iulie, cercetătorii au identificat 149 de conţinuturi calificate drept dezinformare provenind de la actori străini sau de la intermediarii acestora, dintre care aproximativ 80% aveau legătură cu Rusia. În primele două săptămâni ale lunii august, investigatorii au identificat alte 147 de cazuri, cu o proporţie similară.

Datele au fost publicate luni de ziarul The Globe and Mail, care a avut acces la rezultatele preliminare ale studiului.

O mare parte din activitatea rusească provine de la Pravda Network, o reţea care prezintă sub formă de ştiri conţinuturi menite să exacerbeze diviziunile sociale şi care sunt apoi diseminate de utilizatorii canadieni.

Campanie intensificată

Conform raportului, aceste postări prezintă tarifele, costul vieţii şi problemele de investiţii ca dovezi că Alberta este „pedepsită economic” în interiorul Canadei.

Din Statele Unite, personalităţi având legături cu mişcarea MAGA au diseminat mesaje care descriu Canada ca un stat eşuat şi independenţa Albertei ca fiind inevitabilă.

Noile date confirmă avertismentele emise în rapoartele anterioare din acest an. În luna mai, o investigaţie realizată de DisinfoWatch şi Brian McQuinn a descoperit că Pravda Network a generat de aproape cinci ori mai mult conţinut despre separatismul din Alberta decât despre orice altă chestiune referitoare la Canada între sfârşitul lunii decembrie 2025 şi aprilie 2026.

Acea investigaţie a făcut deopotrivă legătura între un site web care părea a fi o iniţiativă a cetăţenilor din Alberta şi o operaţiune provenită de la Agenţia Rusă de Cercetare a Internetului.

Directorul Serviciului Canadian de Informaţii de Securitate (CSIS), Dan Rogers, a avertizat în luna mai că organizarea unui referendum privind independenţa provinciei Alberta, capabil să divizeze societatea, este deosebit de vulnerabil la campanii de amplificare şi dezinformare provenite din străinătate.

Editor : B.P.

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