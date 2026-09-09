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Procesul lui Lindsay Clancy: trei membre ale juriului au vorbit despre motivele pentru care au eșuat în stabilirea unui verdict

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Lindsay Clancy Trial
Lindsay Clancy, aflată la masa apărării, privește un martor în timpul procesului său pentru omor, care se desfășoară la Curtea Superioară din Plymouth, Plymouth, Massachusetts, luni, 17 august 2026. Foto: Profimedia
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Membrii juriului din procesul lui Lindsay Clancy au făcut primele declarații publice cu privire la deliberările desfășurate în secret și la motivele care au dus la impasul în care au ajuns, înainte ca acest caz de mare rezonanță în SUA să se încheie cu anularea procesului, scrie BBC.

Trei femei din juriu, inclusiv președinta, au declarat pentru postul american de televiziune NBC că juriul era gata să pronunțe un verdict de nevinovăție pentru Clancy pe motiv de nebunie în cazul uciderii celor trei copii ai săi, dar un membru al juriului nu a fost de acord.

Președinta juriului a declarat că juratul de sex masculin „a recunoscut că avea îndoieli rezonabile” cu privire la responsabilitatea penală a acesteia, dar nu a fost de acord cu un verdict de nevinovăție.

Clancy nu a negat crimele, dar avocații ei au susținut că aceasta suferea de psihoză postpartum. Procurorii au susținut că ea a luat o decizie calculată.

Identitățile celor nouă femei și trei bărbați din juriu nu au fost făcute publice, iar judecătorul a interzis fotografierea sau filmarea acestora pe durata procesului pentru a le păstra anonimatul.

Însă, în SUA, odată ce un proces se încheie, orice membru al juriului poate alege dacă dorește sau nu să vorbească public despre caz și despre deliberările juriului. Membrii juriului aleg adesea să se exprime, unii chiar scriu cărți, după cazuri de mare rezonanță, precum cel al lui Clancy.

În interviul acordat postului local NBC10 din Boston, afiliat rețelei NBC, difuzat marți, președinta juriului, o profesoară pensionată, a calificat imposibilitatea de a ajunge la un verdict în acest caz drept „groaznică” și o „furtună emoțională”. Președinta juriului acționează ca purtătoare de cuvânt a juriului în orice proces din SUA, ceea ce înseamnă că ea este persoana care pronunță verdictul și transmite nota judecătorului în numele celor 12 membri ai juriului.

Ea a spus că deliberările au fost dificile și pline de „multe plânsete” și „multe lacrimi, urmate de îmbrățișări”.

„Eram atât de tristă, atât de tristă că nu am putut ajunge la un verdict pentru Lindsay. A fost atât de sfâșietor”, a adăugat ea.

Pe parcursul interviului, cele trei femei au afirmat că juriul era aproape unanim de acord să pronunțe verdictul, dar juratul care se opunea nu voia să se răzgândească.

Președinta juriului a spus că acel jurat singur „a recunoscut că avea îndoieli rezonabile, iar eu am început să completez formularele, eram atât de entuziasmată”.

Era la jumătatea completării fișelor de verdict când juratul care se opunea, despre care a spus că era un bărbat, a continuat: „Dar tot nu voi spune că nu este vinovată pe motiv de nebunie”, spune ea că le-a spus el membrilor juriului.

Bărbatul în cauză nu a răspuns la aceste comentarii.

Cei trei jurați au menționat că deliberările lor au dus la certuri și țipete, care uneori se auzeau prin pereți.

Conform legii din Massachusetts, Clancy nu avea obligația de a-și dovedi boala mintală și lipsa responsabilității penale. Dimpotrivă, era de datoria acuzării să dovedească dincolo de orice îndoială rezonabilă că era responsabilă penal atunci când și-a ucis copiii, a declarat anterior pentru BBC avocata apărării, Elyse Hershon.

„Nu încercam să stabilim dacă și-a ucis copiii. A făcut-o și a recunoscut acest lucru”, a explicat președinta juriului în interviul acordat NBC. „Încercam să stabilim dacă, în acel moment, ea putea distinge binele de rău.”

Cei trei jurați au menționat că nu s-au lăsat convinși de argumentele acuzării.

„Totul dovedea că își iubea copiii, așa că trebuie să fi cedat nervos și să nu fi știut ce face”, a spus președinta juriului.

O altă membră a juriului, care lucrează pentru un furnizor al guvernului din domeniul apărării, a spus că membrul juriului care s-a opus avea întrebări cu privire la medicamentele pe care le lua Clancy.

„Aveam rapoartele toxicologice. Puteam vedea exact dozele”, a spus ea, adăugând că în juriu se aflau asistente medicale care au vorbit despre acest aspect. „El pur și simplu a ignorat complet informațiile pe care le-au oferit”, a adăugat membra juriului.

A treia jurată, bucătăreasă la un centru pentru vârstnici, a spus că părut procurorii din acest caz i s-au părut „foarte, foarte duri”, adăugând: „Nu au prezentat niciun martor care să ateste că Lindsay ar fi o mamă rea.”

Pe parcursul procesului, procurorii au chemat zeci de martori, inclusiv mai mulți medici, încercând să dovedească că Clancy luase o decizie calculată de a-și ucide copiii în subsolul casei sale din Massachusetts.

Acest caz macabru a dus la o serie de răsturnări de situație dramatice, juriul deliberând timp de aproape 40 de ore, pe parcursul a șapte zile, pentru a decide soarta lui Clancy. Membrii juriului au semnalat de mai multe ori că se aflau într-un impas, iar la un moment dat i-au spus judecătorului că unul dintre membrii juriului nu respecta instrucțiunile acestuia privind îndoiala rezonabilă.

Această situație l-a determinat pe avocatul apărării lui Clancy să solicite excluderea juratului care se opunea din comisie, cerere care a fost rapid respinsă, înainte ca juriul să declare din nou că nu poate ajunge la o decizie unanimă.

Judecătorul William Sullivan a declarat apoi, vineri, nulitatea procesului.

Nulitatea procesului lasă atât cazul, cât și viitorul lui Clancy în incertitudine, în timp ce procurorii decid dacă doresc să ducă cazul la un al doilea proces cu un nou juriu.

Avocatul lui Clancy, Kevin Reddington, a declarat între timp că speră să ajungă la un acord cu procurorii, astfel încât cazul să nu ajungă la un al doilea proces.

Cei trei jurați au declarat pentru NBC că speră să nu aibă loc un al doilea proces, dar, dacă va fi cazul, toți trei au afirmat că intenționează să participe pentru a o susține pe Clancy.

Editor : B.E.

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