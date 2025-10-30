Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat teste nucleare. „Noi știm că ele funcționează, dar să ne asigurăm”

Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce Donald Trump a anunţat cu o zi înainte reluarea de către SUA a unor asemenea teste, informează AFP.

„Noi avem un arsenal important, evident. Ruşii au un arsenal important. Chinezii au un arsenal nuclear important. Uneori, este nevoie să testaţi pentru a vă sigura că el este în stare de funcţionare şi că funcţionează bine”, a declarat JD Vance în faţa presei la Casa Albă.

„Pentru a fi clari, noi ştim că el funcţionează cum trebuie, însă trebuie să veghem asupra acestui lucru de-a lungul timpului”, a ţinut el să precizeze.

Cu o zi înainte, Donald Trump a declarat pe platforma sa Truth Social că „din cauza programelor de teste efectuate de alte ţări” el a a cerut Pentagonului „să înceapă să testeze armele noastre nucleare pe picior de egalitate”.

Declaraţiile lui Trump au făcut în mod explicit referire la China şi Rusia şi au intervenit după o serie de anunţuri ale lui Vladimir Putin cu privire la dezvoltarea de noi arme ruse cu capacităţi nucleare.

Însă afirmaţiile lui Donald Trump au provocat perplexitate în lume, pentru că preşedintele american a menţinut ambiguitatea cu privire la natura testelor pe care el intenţiona să le ordone.

„Cred că postarea de pe Truth a preşedintelui vorbeşte de la sine”, a afirmat JD Vance joi, fără a spulbera această ambiguitate.

Editor : Sebastian Eduard