Live TV

Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat teste nucleare. „Noi știm că ele funcționează, dar să ne asigurăm”

Data publicării:
JD Vance
„Cred că postarea de pe Truth a preşedintelui vorbeşte de la sine”, a afirmat JD Vance REUTERS/Jonathan Ernst

Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce Donald Trump a anunţat cu o zi înainte reluarea de către SUA a unor asemenea teste, informează AFP.

„Noi avem un arsenal important, evident. Ruşii au un arsenal important. Chinezii au un arsenal nuclear important. Uneori, este nevoie să testaţi pentru a vă sigura că el este în stare de funcţionare şi că funcţionează bine”, a declarat JD Vance în faţa presei la Casa Albă.

„Pentru a fi clari, noi ştim că el funcţionează cum trebuie, însă trebuie să veghem asupra acestui lucru de-a lungul timpului”, a ţinut el să precizeze.

Cu o zi înainte, Donald Trump a declarat pe platforma sa Truth Social că „din cauza programelor de teste efectuate de alte ţări” el a a cerut Pentagonului „să înceapă să testeze armele noastre nucleare pe picior de egalitate”.

Declaraţiile lui Trump au făcut în mod explicit referire la China şi Rusia şi au intervenit după o serie de anunţuri ale lui Vladimir Putin cu privire la dezvoltarea de noi arme ruse cu capacităţi nucleare.

Însă afirmaţiile lui Donald Trump au provocat perplexitate în lume, pentru că preşedintele american a menţinut ambiguitatea cu privire la natura testelor pe care el intenţiona să le ordone.

„Cred că postarea de pe Truth a preşedintelui vorbeşte de la sine”, a afirmat JD Vance joi, fără a spulbera această ambiguitate.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
3
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
4
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
d trump saluta de pe scara air force one
5
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Digi Sport
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tanczos barna in studioul digi24
Tanczos Barna despre chemarea lui Bolojan în Parlament de către PSD...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre retragerea unor trupe SUA: „Am fost informaţi cu...
comemorare victime colectiv
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv...
ANDREI PLESU 4744423-Mediafax Foto-Theodor Pana
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o...
Ultimele știri
„Comisia Europeană ne-a spus: acum ori niciodată”. Tanczos Barna, despre presiunea uriașă pe deficitul României
Tanczos Barna: „Nu cred că între Grindeanu și Bolojan există o problemă personală. Fiecare politician ajuns la acest nivel are orgolii”
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi sperie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cyril-Ramaphosa-si-Donald-Trump
Donald Trump limitează numărul refugiaților admiși în SUA la 7.500 de persoane. Sud-africanii albi vor avea prioritate
Gheorghiu Grindeanu
Oana Gheorghiu, explicații după acuzațiile lui Sorin Grindeanu: „Nu sunt absolut deloc antiamericană”
Clădirea Capitoliului
Senatul a amânat audierea candidatei lui Trump pentru funcția de chirurg șef al SUA după ce aceasta a intrat în travaliu
photo-collage.png - 2025-10-12T191408.859
America paralizată de blocajul guvernamental: militari fără salarii, milioane de oameni fără hrană și căldură
Demolare East Wing Casa Albă
Ce cred americanii despre sala de bal pe care Donald Trump o construiește la Casa Albă. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Fanatik.ro
Cum a ajuns firma lui Selly, care organizează Beach, Please!, pe lista datornicilor la ANAF. Festivalul a...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles