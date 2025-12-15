Live TV

Regizorul american Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casa lor din Los Angeles: ambii au fost înjunghiați

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1059374233
Rob Reiner și soția sa, Michele. Foto: Profimedia

Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles, potrivit NBC News și TMZ, care precizează că cei doi aveau răni provocate de cuțit. Potrivit People, care citează surse exclusive, cei doi ar fi fost uciși de fiul lor, Nick.

ACTUALIZARE 08:25 Mai multe surse au declarat pentru People că ucigașul este fiul cuplului, Nick Reiner. Poliția nu a confirmat însă informația. Bărbatul a vorbit anterior despre lunga sa luptă cu dependența de droguri și perioadele în care a fost fără adăpost.

profimedia-1059372369
Nick Reiner Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat revistei People în 2016, Nick Riener a vorbit despre lupta sa de mai mulți ani cu dependența de droguri, care a început în adolescență și l-a dus în cele din urmă să trăiască pe străzi. El a spus că a intrat și a ieșit din centre de reabilitare începând de la vârsta de 15 ani, dar pe măsură ce dependența lui s-a agravat, s-a îndepărtat tot mai mult de casă și a petrecut perioade semnificative fără adăpost în mai multe state.

Nick a declarat că perioada haotică a dependenței — inclusiv nopțile și uneori săptămânile petrecute dormind în aer liber — a devenit ulterior baza filmului semi-autobiografic „Being Charlie”, la care a colaborat ca scenarist.

„Acum sunt acasă de foarte mult timp și m-am acomodat din nou cu viața din Los Angeles și cu familia mea”, a declarat Nick pentru revista People la acea vreme.

Știrea inițială. Paramedicii au fost chemaţi la casa din Brentwood, în partea de vest a Los Angelesului, duminică, în jurul orei locale 15:30, iar câteva minute mai târziu au fost trimişi şi poliţişti. Un bărbat şi o femeie, în vârstă de 78 şi 68 de ani, au fost găsiţi morţi în interior, potrivit NBC Los Angeles. Site-ul specializat în știri despre vedete TMZ a transmis că este este vorba despre Rob Reiner și soția sa.

La faţa locului a fost observată în scurt timp o prezenţă masivă a forţelor de ordine, iar divizia de omucideri şi jafuri a poliţiei din Los Angeles investighează cazul. Potrivit CNN, un membru al familiei lui Reiner s-a dus duminică la casa acestuia şi a descoperit cele două persoane decedate, notează News.ro.

Rob Reiner a fost fiul lui Carl Reiner, un celebru comediant american. Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a fost un actor şi un regizor celebru, cunoscut pentru filmele sale „The Princess Bride” (File de poveste), „When Harry Met Sally” (Când Harry a cunoscut-o pe Sally) şi „A Few Good Men” (Oameni de onoare), care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film. Reiner a jucat în filmele „Sleepless In Seattle” (Nopţi albe în Seattle) şi „The Wolf Of Wall Street” (Lupul de pe Wall Street).

Reiner era căsătorit cu producătoarea Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani, şi au avut  împreună trei copii. El a adoptat, de asemenea, un copil din prima căsătorie cu fosta soţie Penny Marshall.

Rob Reiner şi-a început cariera în show business ca scenarist de comedie în anii 1960, lucrând ca partener de scenariu al lui Steve Martin la „Smothers Brothers Comedy Hour” în 1968 şi 1969.

În timp ce regiza „When Harry Met Sally”, Rob a cunoscut-o pe Michele, iar cei doi s-au căsătorit în 1989. Relaţia lor l-a convins pe Rob să schimbe finalul comediei romantice, astfel încât personajele interpretate de Billy Crystal şi Meg Ryan să rămână împreună.

Anul acesta, Reiner a apărut în patru episoade din serialul TV Hulu „The Bear” şi în „Spinal Tap II: The End Continues”, pe care l-a şi regizat.

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
3
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tabliuri muzeu arta galerie pictura tablou
De ce este arta o țintă principală pentru crima organizată
dominique pelicot profimedia-0932853764
„Nu am fața unui criminal”: Dominique Pelicot, francezul condamnat pentru violarea fostei soții, este anchetat în alte două cazuri
om cu cutit in mana
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
G6-aZFGaYAAI22K
Atac armat la o petrecere pentru copii din California: patru morți și zece răniți
Peter Sullivan britanic inchis pentru o crima pe care nu a facut-o
Poreclit „Bestia din Birkenhead” pentru o crimă pe care nu a comis-o. Povestea bărbatului eliberat după 38 de ani: „Am pierdut totul”
Recomandările redacţiei
Chilling moment Bondi Beach gunman opened fire from bridge
„Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă...
consiliul afaceri externe ue
Reuniune crucială la Bruxelles: Ucraina și China, în centrul...
BRIEFING CF 141225_94086
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune...
Screenshot 2025-10-22 150726
Cum îi modelează Donald Trump pe potențialii candidați democrați la...
Ultimele știri
Senatul dezbate și votează moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă în urma crizei apei din Prahova
Cum folosește Belarus baloane de contrabandă pentru a semăna haos în Lituania, ca parte a „războiului hibrid” al lui Vladimir Putin
Alegeri în Chile: electoratul virează spre dreapta și-l alege pe Jose Antonio Kast în funcția de președinte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Florin Tănase a dat lovitura: 20 de milioane de euro pentru jucătorul de la FCSB
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Apa și canalizarea se scumpesc din 2026. Lista noilor tarife pe regiuni
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Se acordă sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie și în 2026. Guvernul spune când va da banii
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție