Regizorul american Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casa lor din Los Angeles: ambii au fost înjunghiați

Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles, potrivit NBC News și TMZ, care precizează că cei doi aveau răni provocate de cuțit. Potrivit People, care citează surse exclusive, cei doi ar fi fost uciși de fiul lor, Nick.

ACTUALIZARE 08:25 Mai multe surse au declarat pentru People că ucigașul este fiul cuplului, Nick Reiner. Poliția nu a confirmat însă informația. Bărbatul a vorbit anterior despre lunga sa luptă cu dependența de droguri și perioadele în care a fost fără adăpost.

Nick Reiner Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat revistei People în 2016, Nick Riener a vorbit despre lupta sa de mai mulți ani cu dependența de droguri, care a început în adolescență și l-a dus în cele din urmă să trăiască pe străzi. El a spus că a intrat și a ieșit din centre de reabilitare începând de la vârsta de 15 ani, dar pe măsură ce dependența lui s-a agravat, s-a îndepărtat tot mai mult de casă și a petrecut perioade semnificative fără adăpost în mai multe state.

Nick a declarat că perioada haotică a dependenței — inclusiv nopțile și uneori săptămânile petrecute dormind în aer liber — a devenit ulterior baza filmului semi-autobiografic „Being Charlie”, la care a colaborat ca scenarist.

„Acum sunt acasă de foarte mult timp și m-am acomodat din nou cu viața din Los Angeles și cu familia mea”, a declarat Nick pentru revista People la acea vreme.

Știrea inițială. Paramedicii au fost chemaţi la casa din Brentwood, în partea de vest a Los Angelesului, duminică, în jurul orei locale 15:30, iar câteva minute mai târziu au fost trimişi şi poliţişti. Un bărbat şi o femeie, în vârstă de 78 şi 68 de ani, au fost găsiţi morţi în interior, potrivit NBC Los Angeles. Site-ul specializat în știri despre vedete TMZ a transmis că este este vorba despre Rob Reiner și soția sa.

La faţa locului a fost observată în scurt timp o prezenţă masivă a forţelor de ordine, iar divizia de omucideri şi jafuri a poliţiei din Los Angeles investighează cazul. Potrivit CNN, un membru al familiei lui Reiner s-a dus duminică la casa acestuia şi a descoperit cele două persoane decedate, notează News.ro.

Rob Reiner a fost fiul lui Carl Reiner, un celebru comediant american. Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a fost un actor şi un regizor celebru, cunoscut pentru filmele sale „The Princess Bride” (File de poveste), „When Harry Met Sally” (Când Harry a cunoscut-o pe Sally) şi „A Few Good Men” (Oameni de onoare), care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film. Reiner a jucat în filmele „Sleepless In Seattle” (Nopţi albe în Seattle) şi „The Wolf Of Wall Street” (Lupul de pe Wall Street).

Reiner era căsătorit cu producătoarea Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani, şi au avut împreună trei copii. El a adoptat, de asemenea, un copil din prima căsătorie cu fosta soţie Penny Marshall.

Rob Reiner şi-a început cariera în show business ca scenarist de comedie în anii 1960, lucrând ca partener de scenariu al lui Steve Martin la „Smothers Brothers Comedy Hour” în 1968 şi 1969.

În timp ce regiza „When Harry Met Sally”, Rob a cunoscut-o pe Michele, iar cei doi s-au căsătorit în 1989. Relaţia lor l-a convins pe Rob să schimbe finalul comediei romantice, astfel încât personajele interpretate de Billy Crystal şi Meg Ryan să rămână împreună.

Anul acesta, Reiner a apărut în patru episoade din serialul TV Hulu „The Bear” şi în „Spinal Tap II: The End Continues”, pe care l-a şi regizat.

