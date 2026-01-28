Live TV

Moarte suspectă a unui om de afaceri român la Milano. Procuratura investighează cazul ca omor, iar ancheta aduce detalii tulburătoare

Data publicării:
Cadavrul de pe Via Nerino. Foto captură video
Cadavrul de pe Via Nerino, din Milno. Foto: captură video/Il Giornale d'Italia
Din articol
Trei documente, trei identități Cel puțin încă o persoană în apartament

Un cetățean român în vârstă de 54 de ani, antreprenor imobiliar, potrivit unor surse media italiene, a murit după ce a căzut de la etajul patru al unei clădiri istorice situate pe Via Nerino 8, în inima cartierului Cinque Vie, nu departe de Piața Domului. Incidentul s-a produs vineri după-amiaza târziu. De la început, anchetatorii au exclus posibilitatea sinuciderii. 

Alarma a fost dată puțin după ora 18:30, vineri. Portăreasa clădirii istorice din Via Nerino 8, lângă sediul Il Giornale d'Italia, în inima cartierului „Cinque Vie”, a fost prima care a auzit zgomotul surd al unui corp în cădere.

A fost o cădere de la peste zece metri în curtea interioară.

Cadavrul unui bărbat de 54 de ani din România zăcea pe pământ, scrie presa italiană.

În timp ce portăreasa și vecinii au sunat la 112, din apartamentul de la etajul patru folosit pentru închirieri în regim Airbnb, alți bărbați au fugit de la locul faptei. Cel puțin unul dintre ei a fost văzut plecând înainte de sosirea serviciilor de urgență, dar urmele pe care le-a găsit la scurt timp după aceea au determinat poliția să creadă că au fost prezente și alte persoane. Când au sosit serviciile de urgență, însă, nu era nimeni acolo, doar victima fără suflare. Acest lucru a dus la suspiciunea că bărbatul de 54 de ani ar fi putut fi deja mort când a căzut de la fereastră.

Trei documente, trei identități

În camera unde a stat între 22 și 24 ianuarie, cu o rezervare care nu era pe numele său, criminaliștii în combinezoane albe au găsit trei documente. Documentele au deschis una dintre cele mai sensibile piste ale anchetei. Cele trei acte – aparent autentice – conțin aceeași fotografie, dar date de identificare complet diferite. Din acest motiv, poliția italiană a activat canalele de cooperare internațională, încercând să identifice victima prin amprente și să verifice eventuale sesizări de dispariție din alte state.

Cu toate acestea, o ipoteză care a apărut în ultimele ore, încă în așteptarea confirmării, indică un antreprenor român în vârstă de 54 de ani, manager al unei companii care operează în sectorul imobiliar și cu sediul în străinătate. Impresia este că nu va dura mult până când misterul va fi elucidat, scrie Il Giornale d'Italia.

Identitatea bărbatului este o piesă importantă din puzzlelul pentru cei care încearcă să rezolve cazul. Odată ce această piesă din puzzle va fi la locul ei, polițiștii din Brigada Mobilă, coordonați de procurorul Rosario Ferracane, vor putea să ia o direcție specifică în încercările lor de a reconstitui rețeaua de cunoștințe a decedatului.

„Încă de la început, a existat o suspiciune puternică că românul a fost ucis: autopsia va clarifica dacă a fost împins în timp ce era încă în viață sau dacă era deja mort când cineva l-a aruncat pe fereastră, provocându-i căderea de la o înălțime de aproximativ 15 metri, mai întâi pe un acoperiș din plexiglas și apoi în holul de intrare al clădirii impunătoare situate la o aruncătură de băț de Piazza Duomo.

Cel puțin încă o persoană în apartament

Portarul clădirii, alarmat de două zgomote puternice în jurul orei 18:30, a privit spre etajul patru și a observat o siluetă aplecată din aceeași cameră. Era un bărbat care, după câteva secunde, a traversat curtea în pas alert, a schimbat câteva cuvinte cu portarul (l-a întrebat în engleză: „Ce s-a întâmplat?”) și a dispărut în labirintul pitoresc al străzilor cu sens unic care brăzdează cartierul central situat între Via Torino și Via Cattolica”, scrie ziarul italian.

Specialiștii în omucideri îl caută de trei zile pentru a înțelege ce legătură avea cu decedatul și, mai ales, dacă el a fost cel care l-a aruncat de la fereastră.

În cameră nu erau valize, ceea ce exclude posibilitatea ca ei să fi fost turiști în vacanță.

În acest moment, cea mai probabilă pistă indică o întâlnire privată pentru încheierea unei afaceri. O întâlnire care s-a sfârșit tragic.

Imaginile înregistrate în timpul zilei de camerele de supraveghere ale clădirii sunt, de asemenea, analizate, începând cu cea care l-a surprins mai întâi pe român intrând singur în clădire și apoi ieșirea grăbită a persoanei care probabil l-a ucis.

Victima nu a fost încă identificată.  Din acest motiv, detectivii, coordonați de procurorul Rosario Ferracane, au activat canalele de cooperare internațională. Speranța este de a găsi o potrivire între amprentele bărbatului și cele din arhivele poliției. Nu numai atât, dar se efectuează și verificări cu privire la orice rapoarte de persoane dispărute depuse în străinătate.

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul ameninţă cu „consecinţe distrugătoare” dacă UE desemnează Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă
sicilia italia niscemi furtuna
Imagini cu dezastrul provocat de furtună în Sicilia și Sardinia. Pământul s-a rupt în două pe 2 km
resturi ramase dupa o furtuna in italia
Italia declară stare de urgenţă după furtunile din regiunile sale sudice
minor crima cenei
Copilul de 13 ani implicat în crima din Cenei va fi evaluat medical şi psihologic. Ar putea fi instituţionalizat
Locul crimei din Cenei
Prima reacție a ministrului Justiției după crima din Cenei. El anunță un grup de lucru pentru reducerea vârstei de răspundere penală
Recomandările redacţiei
hnjzshjnhzsr
Bolojan, conferință comună cu Merz: „Asumarea unui rol mai mare al...
accident lugojel E70
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Traian Băsescu
Traian Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială. Ce...
Ultimele știri
Ambasada Venezuelei la Moscova publică o adresă poştală pentru scrisorile adresate lui Nicolas Maduro, deținut în SUA
Trump îl acuză pe primarul oraşului Minneapolis că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul”
O fată de 15 ani a fost sechestrată într-o pivniță și torturată de 4 adolescenți, în Franța. Agresiunile au fost filmate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Iga Swiatek, iritată după eliminarea de la Australian Open. Ce nu i-a plăcut tenismenei de pe locul 2 WTA
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia –...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Stațiunea din România care se reinventează după ani de declin. Tobogane, piscină infinity, saune și apă...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
Jurgen Klopp a semnat și pregătește prima schimbare majoră
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN