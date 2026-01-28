Moarte suspectă a unui om de afaceri român la Milano. Procuratura investighează cazul ca omor, iar ancheta aduce detalii tulburătoare

Un cetățean român în vârstă de 54 de ani, antreprenor imobiliar, potrivit unor surse media italiene, a murit după ce a căzut de la etajul patru al unei clădiri istorice situate pe Via Nerino 8, în inima cartierului Cinque Vie, nu departe de Piața Domului. Incidentul s-a produs vineri după-amiaza târziu. De la început, anchetatorii au exclus posibilitatea sinuciderii.

Alarma a fost dată puțin după ora 18:30, vineri. Portăreasa clădirii istorice din Via Nerino 8, lângă sediul Il Giornale d'Italia, în inima cartierului „Cinque Vie”, a fost prima care a auzit zgomotul surd al unui corp în cădere.

A fost o cădere de la peste zece metri în curtea interioară.

Cadavrul unui bărbat de 54 de ani din România zăcea pe pământ, scrie presa italiană.

În timp ce portăreasa și vecinii au sunat la 112, din apartamentul de la etajul patru folosit pentru închirieri în regim Airbnb, alți bărbați au fugit de la locul faptei. Cel puțin unul dintre ei a fost văzut plecând înainte de sosirea serviciilor de urgență, dar urmele pe care le-a găsit la scurt timp după aceea au determinat poliția să creadă că au fost prezente și alte persoane. Când au sosit serviciile de urgență, însă, nu era nimeni acolo, doar victima fără suflare. Acest lucru a dus la suspiciunea că bărbatul de 54 de ani ar fi putut fi deja mort când a căzut de la fereastră.

Trei documente, trei identități

În camera unde a stat între 22 și 24 ianuarie, cu o rezervare care nu era pe numele său, criminaliștii în combinezoane albe au găsit trei documente. Documentele au deschis una dintre cele mai sensibile piste ale anchetei. Cele trei acte – aparent autentice – conțin aceeași fotografie, dar date de identificare complet diferite. Din acest motiv, poliția italiană a activat canalele de cooperare internațională, încercând să identifice victima prin amprente și să verifice eventuale sesizări de dispariție din alte state.

Cu toate acestea, o ipoteză care a apărut în ultimele ore, încă în așteptarea confirmării, indică un antreprenor român în vârstă de 54 de ani, manager al unei companii care operează în sectorul imobiliar și cu sediul în străinătate. Impresia este că nu va dura mult până când misterul va fi elucidat, scrie Il Giornale d'Italia.

Identitatea bărbatului este o piesă importantă din puzzlelul pentru cei care încearcă să rezolve cazul. Odată ce această piesă din puzzle va fi la locul ei, polițiștii din Brigada Mobilă, coordonați de procurorul Rosario Ferracane, vor putea să ia o direcție specifică în încercările lor de a reconstitui rețeaua de cunoștințe a decedatului.

„Încă de la început, a existat o suspiciune puternică că românul a fost ucis: autopsia va clarifica dacă a fost împins în timp ce era încă în viață sau dacă era deja mort când cineva l-a aruncat pe fereastră, provocându-i căderea de la o înălțime de aproximativ 15 metri, mai întâi pe un acoperiș din plexiglas și apoi în holul de intrare al clădirii impunătoare situate la o aruncătură de băț de Piazza Duomo.

Cel puțin încă o persoană în apartament

Portarul clădirii, alarmat de două zgomote puternice în jurul orei 18:30, a privit spre etajul patru și a observat o siluetă aplecată din aceeași cameră. Era un bărbat care, după câteva secunde, a traversat curtea în pas alert, a schimbat câteva cuvinte cu portarul (l-a întrebat în engleză: „Ce s-a întâmplat?”) și a dispărut în labirintul pitoresc al străzilor cu sens unic care brăzdează cartierul central situat între Via Torino și Via Cattolica”, scrie ziarul italian.

Specialiștii în omucideri îl caută de trei zile pentru a înțelege ce legătură avea cu decedatul și, mai ales, dacă el a fost cel care l-a aruncat de la fereastră.

În cameră nu erau valize, ceea ce exclude posibilitatea ca ei să fi fost turiști în vacanță.

În acest moment, cea mai probabilă pistă indică o întâlnire privată pentru încheierea unei afaceri. O întâlnire care s-a sfârșit tragic.

Imaginile înregistrate în timpul zilei de camerele de supraveghere ale clădirii sunt, de asemenea, analizate, începând cu cea care l-a surprins mai întâi pe român intrând singur în clădire și apoi ieșirea grăbită a persoanei care probabil l-a ucis.

Victima nu a fost încă identificată. Din acest motiv, detectivii, coordonați de procurorul Rosario Ferracane, au activat canalele de cooperare internațională. Speranța este de a găsi o potrivire între amprentele bărbatului și cele din arhivele poliției. Nu numai atât, dar se efectuează și verificări cu privire la orice rapoarte de persoane dispărute depuse în străinătate.

