Statele Unite. O manifestaţie paşnică împotriva expulzării unui copil a fost dispersată cu gaze lacrimogene

Data publicării:
Copil
Foto: Columbia Hights Public School

O manifestaţie paşnică organizată în Texas pentru eliberarea unui copil în vârstă de cinci ani reţinut de poliţie a fost dispersată miercuri cu gaze lacrimogene de forţele de ordine, a constatat AFP.

O sută de persoane s-au adunat în faţa unui centru de detenţie pentru familii de migranţi din Dilley, în sudul Statelor Unite, unde un băieţel ecuadorian în vârstă de cinci ani fusese recent dus împreună cu tatăl său, scrie News.ro.

Arestarea lui Liam Conejo Ramos pe 20 ianuarie la Minneapolis (nord) a emoţionat întreaga lume, în special datorită unei fotografii care îl înfăţişa pe băieţel, vizibil speriat, cu o căciulă cu urechi de iepure şi ghiozdanul în spate, interpelat de un agent îmbrăcat în negru.

Justiţia americană a blocat între timp expulzarea băieţelului şi a tatălui său.

„ICE terorizează copiii” sau „Vrem abolirea ICE” erau scrise pe pancartele fluturate miercuri la Dilley de manifestanţii împotriva administraţiei lui Donald Trump, care a făcut din lupta împotriva imigraţiei o prioritate a celui de-al doilea mandat al său.

După ce au ordonat mulţimii să se retragă, agenţii anti-revoltă trimişi la faţa locului au tras cu gaze lacrimogene şi au arestat cel puţin două persoane, potrivit unui jurnalist AFP.

Manifestanţii au suferit iritaţii ale ochilor şi tuse persistentă.

Un cameraman AFP a fost şi el afectat de gaz.

„Unde locuiesc eu, oamenii sunt speriaţi. (...) Cunosc persoane care au fost arestate, care sunt cetăţeni americani, care au fost persecutate”, a mărturisit James Castillo, un student în vârstă de 18 ani care locuieşte în Houston, un mare oraş democrat din Texas.

Christina Morales, aleasă democrată, prezentă la manifestaţie, a cerut demiterea secretarului Securităţii Interne, Kristi Noem, responsabilă cu punerea în aplicare a politicilor anti-imigranţi ale administraţiei.

„ Kristi Noem să fie supusă unei proceduri de demitere. Vrem ca Senatul american să înceteze finanţarea ICE (...) Ei ucid oameni şi nu vom tolera acest lucru”, a afirmat ea.

La Minneapolis, doi cetăţeni în vârstă de 37 de ani, Alex Pretti şi Renee Good, au fost împuşcaţi mortal în ianuarie, unul de poliţia de frontieră, celălalt de poliţia de imigrare, la câteva săptămâni distanţă unul de celălalt. Moartea lor a stârnit o val de indignare în toată ţara.

Editor : Sebastian Eduard

