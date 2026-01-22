Live TV

Minnesota: Forțele anti imigrație ICE din SUA au reținut un copil de 5 ani și pe tatăl acestuia

Copil
Foto: Columbia Hights Public School

Ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) au reținut marți un băiat de 5 ani în timpul unei operațiuni de control al imigrației, au declarat oficialii școlii din Minnesota și avocatul familiei.

Liam Ramos, elev la grădiniță, se afla împreună cu tatăl său – numit de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) Adrian Alexander Conejo Arias – când Conejo Arias a fost abordat de agenți în fața casei sale, scrie BBC.

Într-o declarație publicată pe X, DHS a afirmat că „ICE NU a vizat un copil”, ci a desfășurat o operațiune împotriva tatălui său, un „străin ilegal” care „și-a abandonat” fiul când a fost abordat.

Zena Stenvik, directoarea școlilor publice din Columbia Heights, a întrebat: „De ce să reții un copil de 5 ani?

Nu poți să-mi spui că acest copil va fi clasificat ca un criminal violent”.

Fotografiile furnizate BBC de către districtul școlar arată un băiat, identificat ca fiind Liam Ramos, purtând o căciulă de iarnă în formă de iepure, stând afară în timp ce un ofițer îi ține rucsacul.

Autoritatea școlilor publice din Columbia Heights a descris aceste fotografii ca fiind făcute de martori oculari. Districtul nu a identificat persoanele care au făcut fotografiile, referindu-se la ele ca „membri cunoscuți și confirmați ai comunității”.

Marc Prokosch, avocatul care reprezintă familia, a declarat jurnaliștilor că Liam și tatăl său sunt probabil reținuți într-un centru de detenție din Texas. Oficialii școlii au spus că tatăl avea un dosar de azil în curs, fără ordin de deportare.

Fiul tocmai ajunsese acasă de la grădiniță în momentul arestării, a declarat Stenvik în cadrul unei conferințe de presă miercuri.

În momentul incidentului, oficialii școlii erau prezenți la casa familiei Ramos pentru a oferi sprijin, potrivit directorului școlii.

Stenvik a declarat că ICE a reținut recent un total de patru elevi din districtul său școlar, inclusiv un copil de 10 ani și doi de 17 ani.

