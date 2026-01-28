Un elev de 13 ani din Mangalia s-ar fi aruncat de la etaj, la şcoală, pentru că a primit o notă mică

Un elev de 13 ani, aflat în recreaţie, s-ar fi aruncat miercuri de la primul etaj al şcolii unde învaţă, în municipiul Mangalia, din cauza unei note mici pe care o primise. Copilul a fost transportat la spital.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, minorul a suferit traumatisme la coloana vertebrală şi toracice şi a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, înălţimea de la care a căzut în gol fiind de patru - cinci metri, relatează Agerpres.

IPJ Constanţa a informat că în jurul orei 13:00, polițiștii din Mangalia au fost sesizaţi, prin apel 112, că un copil ar fi căzut în gol de la geamul unei instituţii de învăţământ din municipiul Mangalia.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că, pe fondul unei stări de tensiune emoţională provocată de un rezultat şcolar, elevul, în vârstă de 13 ani, s-ar fi aruncat de la fereastra sălii de clasă, situată la etajul 1 al unităţii şcolare. Incidentul s-ar fi produs în timpul recreaţiei. Minorul a fost transportat la spital pentru investigaţii amănunţite”, reiese din comunicatul transmis de IPJ.

Conform IPJ, copilul nu este cunoscut cu afecţiuni medicale preexistente şi nu a mai fost implicat în incidente similare în cadrul unităţii de învăţământ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Urmează să fie sesizaţi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

