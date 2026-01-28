Live TV

Un elev de 13 ani din Mangalia s-ar fi aruncat de la etaj, la şcoală, pentru că a primit o notă mică

Data publicării:
ambulanta 112
Foto: Shutterstock

Un elev de 13 ani, aflat în recreaţie, s-ar fi aruncat miercuri de la primul etaj al şcolii unde învaţă, în municipiul Mangalia, din cauza unei note mici pe care o primise. Copilul a fost transportat la spital.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, minorul a suferit traumatisme la coloana vertebrală şi toracice şi a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, înălţimea de la care a căzut în gol fiind de patru - cinci metri, relatează Agerpres.

IPJ Constanţa a informat că în jurul orei 13:00, polițiștii din Mangalia au fost sesizaţi, prin apel 112, că un copil ar fi căzut în gol de la geamul unei instituţii de învăţământ din municipiul Mangalia.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că, pe fondul unei stări de tensiune emoţională provocată de un rezultat şcolar, elevul, în vârstă de 13 ani, s-ar fi aruncat de la fereastra sălii de clasă, situată la etajul 1 al unităţii şcolare. Incidentul s-ar fi produs în timpul recreaţiei. Minorul a fost transportat la spital pentru investigaţii amănunţite”, reiese din comunicatul transmis de IPJ.

Conform IPJ, copilul nu este cunoscut cu afecţiuni medicale preexistente şi nu a mai fost implicat în incidente similare în cadrul unităţii de învăţământ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Urmează să fie sesizaţi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autobuz
Cum a fost găsit copilul de 11 ani dat dispărut prin RO-Alert în București. Mărturia șoferului STB: „Am făcut totul din omenie"
Child and the book
Aproape o treime dintre copiii britanici nu știu să folosească cărțile când încep școala și încearcă să le gliseze ca pe smartphone
n dan selfie cu un tanar la focsani
Nicușor Dan: problema școlilor din Ucraina cu predare în limba română e una serioasă și „nu o să o băgăm sub preș”
photo-collage.png (49)
Copil de 4 ani căutat în râul Someș, alt minor a fost scos din apă și dus la spital. Pompieri și scafandri intervin de urgență
Copil
Noi detalii despre copilul de 5 ani arestat în Minnesota: ICE l-ar fi folosit ca momeală, pentru a o scoate pe mama lui din casă
Recomandările redacţiei
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului...
accident lugojel E70
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Alunecare de teren in Italia
Acuzațiile unui român din Sicilia, după surpările catastrofale din...
Ultimele știri
Nica: ANAF nu te controlează dacă ai rude. Sunt oameni cu venituri zero care îşi cumpără maşini de 150.000 de euro pe numele bunicii
Ministerul Educației a publicat calendarele competițiilor și olimpiadelor școlare pentru anul 2025-2026
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă...
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul microbuzului cu secunde înainte de impactul cu TIR-ul, un...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
Jurgen Klopp a semnat și pregătește prima schimbare majoră
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN