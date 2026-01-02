SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” Ce le recomandă americanilor aflați deja pe teritoriul rus

Statele Unite au emis un nou avertisment pentru cetățenii americani care plănuiesc să călătorească în Rusia. Turiștii ar trebui să își facă testamentul înainte să plece din țară pentru că riscă să nu se mai întoarcă niciodată acasă. Este unul dintre mesajele cele mai dure emise vreodată de către Departamentul de Stat.

Autoritățile rusești fac permanent razii și sunt cu ochii pe cetățenii Statelor Unite, îi interoghează fără motiv, ba chiar îi amenință frecvent. Iar aceștia sunt expuși unor riscuri uriașe, mai ales că asistența consulară este limitată, ba chiar inexistentă în afara Moscovei, se arată în comunicatul re-emis de către Departamentul american de Stat și preluat de presa americană.

Cetățenii Statelor Unite sunt sfătuiți să întoarcă de urgență în țară, iar cei care decid, totuși, să călătorească în Rusia își asumă riscuri uriașe. Ar trebui, spun autoritățile americane, să își închidă Internetul pe dispozitivele mobile și să evite accesul la rețelele sociale, pentru că toate comunicațiile sunt interceptate.

Avizul menționează că există precedente în care serviciile de securitate rusești au arestat cetățeni americani pe baza unor acuzații false.

„Le-au refuzat cetățenilor americani un tratament echitabil și i-au condamnat fără dovezi credibile.”

În plus, cetățenii americani trebuie să știe că, din cauza sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, nu își vor putea folosi cardurile bancare.

Din cauza sancțiunilor, cardurile de debit și de credit americane nu mai funcționează în Rusia, iar „trimiterea de transferuri electronice de bani din Statele Unite către Rusia este aproape imposibilă”, se menționează în avertizarea de călătorie.

Avertismentele vin într-un moment extrem de tensionat al negocierilor pentru pacea din Ucraina, mediate de către Statele Unite. Rusia a acuzat Kievul că a atacat o reședință a președintelui Vladimir Putin, iar serviciile americane de informații au dezmințit informația.

