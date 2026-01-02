Live TV

SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” Ce le recomandă americanilor aflați deja pe teritoriul rus

Data publicării:
departamentul de stat
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia Images

Statele Unite au emis un nou avertisment pentru cetățenii americani care plănuiesc să călătorească în Rusia. Turiștii ar trebui să își facă testamentul înainte să plece din țară pentru că riscă să nu se mai întoarcă niciodată acasă. Este unul dintre mesajele cele mai dure emise vreodată de către Departamentul de Stat

Autoritățile rusești fac permanent razii și sunt cu ochii pe cetățenii Statelor Unite, îi interoghează fără motiv, ba chiar îi amenință frecvent. Iar aceștia sunt expuși unor riscuri uriașe, mai ales că asistența consulară este limitată, ba chiar inexistentă în afara Moscovei, se arată în comunicatul re-emis de către Departamentul american de Stat și preluat de presa americană.

Cetățenii Statelor Unite sunt sfătuiți să întoarcă de urgență în țară, iar cei care decid, totuși, să călătorească în Rusia își asumă riscuri uriașe. Ar trebui, spun autoritățile americane, să își închidă Internetul pe dispozitivele mobile și să evite accesul la rețelele sociale, pentru că toate comunicațiile sunt interceptate.

Avizul menționează că există precedente în care serviciile de securitate rusești au arestat cetățeni americani pe baza unor acuzații false.

„Le-au refuzat cetățenilor americani un tratament echitabil și i-au condamnat fără dovezi credibile.”

În plus, cetățenii americani trebuie să știe că, din cauza sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, nu își vor putea folosi cardurile bancare.

Din cauza sancțiunilor, cardurile de debit și de credit americane nu mai funcționează în Rusia, iar „trimiterea de transferuri electronice de bani din Statele Unite către Rusia este aproape imposibilă”, se menționează în avertizarea de călătorie.

Avertismentele vin într-un moment extrem de tensionat al negocierilor pentru pacea din Ucraina, mediate de către Statele Unite. Rusia a acuzat Kievul că a atacat o reședință a președintelui Vladimir Putin, iar serviciile americane de informații au dezmințit informația.

Citește și:

Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan: „Sporesc inutil tensiunile”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
2
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
4
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
Digi Sport
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Iranul răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Ar trebui să aibă grijă de soldaţii săi”
george clooney donald trump
George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa franceză
Donald Trump și Nicolas Maduro.
Maduro deschide ușa negocierilor cu SUA: Venezuela este pregătită să discute despre traficul de droguri, după atacurile americane
Dried spaghetti and tomato puree
SUA reduc tarifele uriașe pentru pastele italiene. Anunțul Italiei după recalcularea taxelor
convoi de nave chinezesti langa taiwan
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan: „Sporesc inutil tensiunile”
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Tragedia din Crans-Montana: Flăcările ar fi izbucnit din cauza...
profimedia-1062626151
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana, în...
bulgari
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși...
POIANA BRASOV zapada la munte
Urmează trei zile cu ninsori abundente la munte. Risc crescut de...
Ultimele știri
Criza economică din Iran scoate oamenii în stradă pentru a șasea zi la rând. Protestatarii strigă: „Moarte dictatorului”
Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe ministrul apărării, Denis Şmîhal
Trei oameni au murit şi mai mulți au fost răniți în urma mai multor avalanşe produse în Italia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Adevărul
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era...
Playtech
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor”
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...