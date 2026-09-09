Toboganul gonflabil al avionului Air Force One, pe care președintele american Donald Trump l-a primit cadou din Qatar, s-a umflat miercuri cu puțin timp înainte ca liderul de la Casa Albă să decoleze de la Baza Andrews din Maryland către Dallas.

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Donald Trump tocmai se pregătea să urce la bord pentru a se îndrepta spre Convenția Republicană de la jumătatea mandatului, care are loc în Dallas, Texas, potrivit ABC News.

Trump le-a spus reporterilor că „se efectuază o verificare a toboganuluui” și că aceasta va „dura aproximativ 15 minute”, înainte de a-i asigura că zborul se poate desfășura în condiții de siguranță.

Întrebat de ABC News de ce se verifică toboganul și dacă exista vreo problemă de securitate, Trump a răspuns că doresc doar să se asigure că acesta „funcționează perfect”.

De obicei, toboganele nu sunt verificate prin desfășurarea lor înainte de plecare, deoarece îndepărtarea și repunerea lor la loc după ce au fost desfășurate reprezintă un proces care necesită mult timp.

Întrebat dacă este sigur că avionul e în condiții de siguranță pentru zbor, Trump a spus că e convins de acest lucru.

„Da, sunt, altfel nu m-aș fi urcat în el”, a spus Trump.

Casa Albă a făcut referire la comentariile președintelui atunci când a fost întrebată despre desfășurarea toboganului.

Toboganul a fost ulterior scos din avion și transportat cu o camionetă înainte ca avionul să decoleze spre Dallas.

Editor : B.P.