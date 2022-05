VIDEO. Biden, ironic la adresa lui Trump la cina corespondenţilor de la Casa Alba: Am avut o ciumă oribilă, urmată de doi ani de Covid

Joe Biden a reluat tradiția de a vorbi la cina anuală a corespondenților de la Casa Albă, după ce timp de șase ani niciun președinte nu a participat. E un eveniment la care președintele este, de obicei, ținta unor glume amicale. Nu a mai fost organizat de doi ani, din cauza pandemiei, și a fost boicotat de Donald Trump când era în funcție. Printre invitații la Cina corespondenților s-au numărat vedete precum Kim Kardashian, Drew Barrymore și Chris Tucker.

Joe Biden a ținut să atragă atenția că este primul președinte din 2016 încoace care participă la cina corespondenților. A făcut o glumă și apoi nu s-a putut abține să trimită săgeți spre fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump.

Joe Biden, președintele SUA: Sunt bucuros să fiu cu voi aici, în această seară, cu singurul grup de americani care are o rată de aprobare mai mică decât mine. E greu să spun acest lucru după ce am văzut. Este prima dată când un președinte participă la această cină în șase ani. Este de înțeles, am avut o ciumă oribilă urmată de doi ani de Covid.

Cina coresponenților este un prilej de ironii la adresa președintelui. Nimeni nu se supără sau nu riscă să pățească ceva.

Joe Biden, președintele SUA: Trevor e minunat. Când am fost ales, a făcut un show în care m-a numit noul tată al Americii. Să-ți spun ceva, prietene. Sunt flatat când cineva îmi spune orice ce începe cu nou. Ești omul meu. Trevor, singura veste bună este că acum poți face glume despre președintele SUA, pentru că, spre deosebire de Moscova, nu vei merge la închisoare.

Trevor Noah, actor: Oamenii au fost atât de duri cu dumneavoastră, nu înțeleg de ce. De când ați preluat funcția, lucrurile au crescut cu adevărat. A crescut benzina, chiria a crescut, prețul alimentelor a crescut. Totul! Lipsa unui filtru îi provoacă probleme președintelui Biden. Luna trecută a provocat un incident internațional uriaș, spunând că Vladimir Putin ar trebui să fie înlăturat de la putere. A fost foarte, foarte supărător pentru Rusia. Până când cineva le-a explicat că niciunul dintre lucrurile pe care Biden le vrea nu se realizează.

Dincolo de aceste glume, Joe Biden a lăudat presa liberă și curajoasă din întreaga lume, inclusiv pe jurnaliștii din Ucraina.

Joe Biden, președintele SUA: Cu toții am văzut curajul poporului ucrainean, datorită curajului reporterilor americani din această sală și a colegilor voștri din lume care sunt pe teren, luându-și viața în propriile mâini.

Cina corespondenților de la Casa Albă este o tradiție care datează din 1921. Pe lângă jurnaliști și oameni politici, la eveniment sunt invitate și celebrități.

