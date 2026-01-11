Live TV

„Suntem luptători”. Mesajul transmis de Nicolas Maduro din închisoarea din SUA

Data publicării:
maduro arestat 2
Nicolas Maduro, la scurt timp după capturarea sa.

Fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, a transmis un mesaj din închisoarea din Statele Unite în care este deținut. „Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat dictatorul, potrivit fiului său, într-un videoclip publicat de partidul aflat la putere în Venezuela.

Prin avocații săi, dictatorul le-a cerut susținătorilor să nu fie triști.

„Avocații ne-au spus că este puternic și să nu fim triști. El ne-a transmis „Nu fiți triști, suntem bine. Suntem luptători.” Asta a spus Nicolas: „sunt un luptător. Vom păstra puterea, vom menține revoluția. Depinde de noi să mergem mai departe pe calea noastră de a menține democrația venezueleană în viață, de a menține în viață calea lui Chávez”, a spus fiul său, Nicolas Maduro Guerra.

Acuzați de trafic de droguri, Nicolas Maduro și soția sa se declară nevinovați. Ei vor fi audiați din nou de instanța americană pe 17 martie.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
Traian Băsescu.
2
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
taxe si impozite
3
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
4
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Manevre navale Brics Plus
5
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în...
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
Digi Sport
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
maduro
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de colaps în contextul unui exod în masă
Multiple strong explosions were heard on Saturday in Venezuela’s capital Caracas
SUA au țintit, în timpul operațiunii din Venezuela, un institut științific care găzduia și un reactor nuclear. Pagube semnificative
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta).
Când se va întâlni Gustavo Petro cu Donald Trump la Casa Albă. Anunțul liderului SUA despre subiectul principal de pe agendă
Recomandările redacţiei
Protests Against The Regime In Iran
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați...
cpd gablen de viscol si vant
Meteorologii anunță ninsori, ger și vânt puternic: „Senzația de rece...
impozit
Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe...
Cyprus : Volodymyr Zelenskyy visits Cyprus
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care...
Ultimele știri
Prognoză specială pentru București. Meteorologii anunță ger și strat de zăpadă de 15 centimetri
Instagram a ținut ascunsă o breșă de securitate care a afectat peste 17 milioane de utilizatori. Informații personale scoase la vânzare
Institutul Nobel afirmă că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat la Trump, cum a sugerat María Corina Machado
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
E gata! Miliardarul ucrainean Igor Surkis a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță, românul acuzat că e...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
Cum poţi beneficia de asigurare medicală dacă ţi-ai pierdut locul de muncă: este singura variantă
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Qatarezii au văzut ce a făcut Florinel Coman și au exclamat în direct la TV: "Incredibil!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Premieră pe câmpul de luptă: dronele ucrainene distrug trupele rusești mai rapid decât le poate înlocui Putin
Newsweek
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...