„Suntem luptători”. Mesajul transmis de Nicolas Maduro din închisoarea din SUA

Fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, a transmis un mesaj din închisoarea din Statele Unite în care este deținut. „Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat dictatorul, potrivit fiului său, într-un videoclip publicat de partidul aflat la putere în Venezuela.

Prin avocații săi, dictatorul le-a cerut susținătorilor să nu fie triști.

„Avocații ne-au spus că este puternic și să nu fim triști. El ne-a transmis „Nu fiți triști, suntem bine. Suntem luptători.” Asta a spus Nicolas: „sunt un luptător. Vom păstra puterea, vom menține revoluția. Depinde de noi să mergem mai departe pe calea noastră de a menține democrația venezueleană în viață, de a menține în viață calea lui Chávez”, a spus fiul său, Nicolas Maduro Guerra.

Acuzați de trafic de droguri, Nicolas Maduro și soția sa se declară nevinovați. Ei vor fi audiați din nou de instanța americană pe 17 martie.

