O țară europeană, care a interzis accesul pe TikTok pentru „a evita efectele nefaste”, renunță la decizie după mai puțin de un an

Foto: Shutterstock

Guvernul albanez a abrogat interdicţia temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite AFP.

Albania a decis în martie 2025 să taie accesul la TikTok pe teritoriul său pentru "a evita efectele nefaste" ale platformei în urma decesului unui adolescent înjunghiat de un coleg după o ceartă declanşată de un conflict pe reţelele sociale.

În decizia actuală, ce mai trebuia publicată în Jurnalul oficial, guvernul ordonă "ridicarea măsurilor temporare vizând întreruperea accesului la platforma TikTok pe teritoriul Republicii Albania".

Decizia din 6 martie 2025 "referitoare la luarea de măsuri temporare pentru evitarea efectelor nefaste ale platformei online TikTok este abrogată", precizează textul citat de Agerpres.

Curtea Constituţională urma să examineze joi o plângere împotriva interzicerii TikTok în Albania, plângere depusă în numele libertăţii presei de către o asociaţie a jurnaliştilor albanezi, un site de investigaţii şi o organizaţie neguvernamentală.

Aceştia consideră că măsura încalcă legea fundamentală albaneză.

Opoziţia politică a criticat şi ea decizia premierului socialist Edi Rama, luată înaintea campaniei electorale pentru legislative din mai 2025, câştigate de partidul lui Rama.

În pofida interdicţiei, platforma TikTok putea fi în continuare accesibilă prin VPN, au constatat mai mulţi jurnalişti ai AFP.

Mai multe ţări, preocupate de impactul acestei platforme asupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, au luat măsuri în ultimele luni. În decembrie 2025, Australia a decis să le interzică accesul la mai multe reţele sociale, printre care şi TikTok, copiilor şi adolescenţilor sub vârsta de 16 ani.

