Taxă de 5% pentru miliardarii din California va ajunge la vot, în noiembrie: inițiativa a strâns peste 1,5 milioane de semnături

O inițiativă care vizează introducerea unei taxe pentru miliardarii din statul american California, destinată finanțării serviciilor de sănătate și educație, a strâns suficiente semnături pentru a fi inclusă pe buletinul de vot din noiembrie, au anunțat susținătorii săi. Propunerea prevede o taxă unică de 5% aplicată californienilor cu o avere netă de cel puțin un miliard de dolari.

Sindicatul Internațional al Angajaților din Servicii – Angajații Uniți din Domeniul Sanitar din Vest (SEIU-UHW), care promovează măsura, a adunat peste 1,5 milioane de semnături, aproape dublu față de pragul necesar pentru includerea pe buletinul de vot, potrivit CBS.

Fondurile obținute prin inițiativă, denumită „Legea privind impozitarea miliardarilor din 2026”, ar urma să fie direcționate către spitale, educația publică și programe de asistență alimentară, scrie EFE preluată de Agerpres.

Opoziție politică și dezbateri economice

Măsura se confruntă cu opoziția mai multor actori politici, inclusiv guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care susține că ar putea determina miliardarii să părăsească statul.

Miliardari precum Elon Musk, care s-a mutat în Texas în 2020, au criticat anterior nivelul taxelor și reglementărilor din California.

În schimb, alți lideri din industrie, precum Jensen Huang, fondatorul Nvidia, au pledat pentru menținerea activităților în stat.

Printre susținători se numără și miliardarul Tom Steyer, candidat la funcția de guvernator al Californiei, care a promovat taxe mai mari pentru persoanele bogate, inclusiv pentru sine.

