Nemulțumire la Bruxelles. PSD nu i-a anunțat nici pe socialiștii europeni că depune moțiune alături de extremiști (POLITICO)

Socialiștii europeni au petrecut ani criticând centrul-dreapta pentru că a încheiat acorduri cu extrema dreaptă. Acum se confruntă cu aceeași acuzație. Când Social-Democrații din România (PSD) s-au aliat luni cu Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR) de extremă dreapta pentru a-l răsturna pe prim-ministrul Ilie Bolojan și pe guvernul de coaliție de centru pe care îl susținuseră anterior, parlamentarii de la Bruxelles au afirmat că centrul-stânga face exact ceea ce a acuzat mult timp Partidul Popular European de centru-dreapta: să favorizeze forțele pe care s-a angajat să le izoleze, comentează POLITICO.

„Ar trece o linie roșie pe care ei înșiși au trasat-o”

Dacă PSD răstoarnă guvernul și formează o coaliție cu AUR, „ar trece o linie roșie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forțele extremiste”, a declarat Vula Tsetsi, președinta Partidului Verde European.

Măsura scoate la iveală un decalaj între liniile roșii politice de la Bruxelles și realitățile naționale haotice, unde ascensiunea extremei drepte face din ce în ce mai dificil pentru partidele mainstream să guverneze fără acestea.

Socialiștii de la Bruxelles nu erau la curent cu planurile din România

Socialiştii de la Bruxelles nu erau la curent cu planurile din România, potrivit a doi oficiali familiarizaţi cu problema, cărora li s-a acordat anonimatul. Iratxe García, preşedinta Grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D), a declarat pentru POLITICO că se aşteaptă ca omologii săi români să colaboreze cu forţele pro-europene în viitor.

Alegerile europene din 2024 au produs cel mai de dreapta Parlament din istoria blocului comunitar. Grupul de extremă dreapta „Patrioții” — din care fac parte Marine Le Pen din Franța și Viktor Orbán din Ungaria — a devenit a treia forță ca mărime, urmat de grupul de dreapta „Conservatorii și Reformiștii Europeni”, care îi include pe Giorgia Meloni din Franța, partidul „Lege și Justiție” din Polonia și AUR.

Criza costului vieții și presiunile migratorii fac ca populiștii de dreapta să câștige teren

În toată Europa, partidele populiste de dreapta câștigă teren pe măsură ce alegătorii se îndreaptă spre ele pe fondul crizei costului vieții și al presiunilor legate de migrație. Conservatorii mainstream au colaborat din ce în ce mai mult cu aceștia în țări precum Olanda, Italia, Suedia, Croația și Austria, înfuriind partidele de centru-stânga care au acuzat PPE de normalizarea extremei drepte în timpul campaniei electorale europene din 2024.

Copreședintele grupului ECR din Parlamentul European, Patryk Jaki, a declarat pentru POLITICO că este „evident” că forțele sale politice nu mai pot fi ignorate.

Probleme pentru socialiștii europeni

Însă această influență crescândă creează acum probleme pentru socialiștii europeni, întrucât unii dintre propriii lor membri încep să încheie acorduri cu dreapta. În 2025, social-democrații din Lituania au încheiat un acord de coaliție cu „Zori de pe Nemunas”, un partid care, potrivit unor informații, intenționează să se alăture grupului „Patrioții” la Bruxelles.

Partidul Socialiștilor Europeni nu a criticat public această mișcare. La jumătate de an distanță, ONG-urile au avertizat PES și grupul S&D (ramura PES din Parlamentul European) într-o scrisoare deschisă că reformele planificate ale mass-mediei publice de către social-democrații lituanieni și partenerul lor de coaliție ar submina libertatea presei.

Semnatarii au îndemnat PES și S&D să stabilească dacă membrul lor lituanian respectă valorile fundamentale social-democrate și să prezinte clar măsurile pe care le-ar lua în cazul în care aceste valori sunt încălcate.

O durere de cap tot mai mare. România este mai greu de ignorat

În timp ce alianța din Lituania a atras o atenție limitată la Bruxelles, România — fiind o țară mai mare — este mai greu de ignorat. Având în vedere că un partid membru al S&D colaborează cu extrema dreaptă la București, alte grupuri politice fac presiuni asupra socialiștilor să explice unde trag linia.

„Partidul Socialiștilor Europeni și Grupul S&D trebuie să mențină presiunea asupra partidului membru din România pentru a-și păstra credibilitatea atunci când critică cooperarea dintre PPE și extrema dreaptă la nivel european”, a declarat Tsetsi, din partea Verzilor.

Terry Reintke, o parlamentară germană de rang înalt care prezidează fracțiunea parlamentară a Verzilor în Parlament, a afirmat că social-democrații au fost „întotdeauna aliați puternici în lupta de lungă durată pentru cordonul sanitar”.

Ea a avertizat însă că „progresiștii pierd atunci când puterea este predată extremei drepte; nimeni nu ar trebui să se lase tentat de putere dacă prețul este o coaliție cu inamicul democrației”.

Președintele PPE, Manfred Weber, a făcut apel la „comportamentul responsabil al tuturor” la București pentru a asigura stabilitatea guvernului.

Siegfried Mureșan, un parlamentar român de rang înalt din PPE, a declarat pentru POLITICO că este sceptic în privința intențiilor pe termen lung ale social-democraților și a prevăzut o cooperare viitoare între PSD și AUR.

„Prin consolidarea poziției AUR și prin validarea narațiunii și acțiunilor lor anti-establishment și anti-europene, peisajul politic românesc se va polariza între un tabără pro-reformă condusă de prim-ministrul Ilie Bolojan și o tabără anti-europeană în jurul AUR, social-democrații jucând doar un rol marginal în peisajul politic românesc în anii următori, așa cum se întâmplă deja în mai multe alte state membre ale UE”, a spus Mureșan.

Valérie Hayer, președinta grupului liberal Renew Europe, a susținut coaliția pro-europeană a lui Bolojan, declarând luni seara: „Este iresponsabil să te aliniezi cu cei care subminează democrația, care subminează România și care subminează Europa — cei care nu sunt aliniați cu valorile noastre, care pun la îndoială știința și care îl au pe Vladimir Putin ca aliat cel mai apropiat.”

Socialiștii minimalizează îngrijorările

Socialiștii europeni au evitat până acum să-și mustre public partidul membru din România.

„Îmi reafirm încrederea în Partidul Social-Democrat român și în angajamentul său de a colabora cu toate forțele pro-europene”, a declarat președintele S&D, García, pentru POLITICO. „Acest principiu este nenegociabil și se află în centrul familiei noastre politice.”

García a menționat că Sorin Grindeanu, președintele social-democraților din România, s-a angajat să nu încheie un acord politic cu AUR.

„De asemenea, menționez că PSD a fost cel care a decis să părăsească guvernul”, a spus García. „Decizia de a susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan este în concordanță cu acea alegere de a se retrage din guvernare.”

Patru parlamentari social-democrați care au vorbit cu POLITICO au minimizat importanța mișcării partidului român. Aceștia au afirmat că, deși situația nu este ideală, cordonul sanitar vizează în principal nivelul UE, mai degrabă decât politica națională. De asemenea, aceștia au susținut că apartenența AUR la grupul de dreapta ECR îl face un partener mai acceptabil decât partidele din grupul mai extremist al Patrioților.

