Video Compania spațială Blue Origin lansează pentru prima dată o rachetă echipată cu un motor reutilizabil

Data publicării:
Blue Origin's New Glenn Rocket Launches BlueBird 7 from Cape Canaveral, Florida.
Racheta New Glenn a Blue Origin lansează satelitul BlueBird-7 de la Cape Canaveral, în prima misiune cu un propulsor reutilizat. Foto Profimedia

Blue Origin, compania spațială americană a fondatorului Amazon Jeff Bezos, a reușit pentru prima dată duminică lansarea marii sale rachete New Glenn cu un propulsor deja utilizat, precum și recuperarea acestuia, o practică de reciclare care permite accelerarea ritmului lansărilor și intensificarea rivalității cu SpaceX, potrivit France Presse și Agerpres.

Dar acest succes a fost umbrit de o disfuncționalitate care a împiedicat racheta să plaseze pe orbita dorită satelitul de comunicații al companiei AST SpaceMobile, pe care îl transporta.

Cu o înălțime de aproape 100 de metri, această rachetă puternică a decolat de la Cap Canaveral, în Florida, la ora 07:25 (11:25 GMT).

După decolare, cele două trepte ale rachetei s-au separat, treapta superioară continuându-și drumul pentru a duce satelitul în spațiu. Propulsorul s-a așezat cu succes pe o platformă plutitoare în Oceanul Atlantic, la aproximativ nouă minute și 30 de secunde după decolare.

Blue Origin a anunțat ulterior, pe X, că satelitul a fost plasat cu succes, dar pe o orbită diferită de cea vizată, precizând că evaluează amploarea acestui ecart.

Această decolare vine după primele două zboruri reușite ale New Glenn, realizate în 2025 de Blue Origin, care încearcă să recupereze terenul față de marea sa rivală, compania spațială SpaceX a lui Elon Musk, care reutilizează de ani de zile propulsoarele rachetelor sale și domină sectorul.

În noiembrie, compania lui Jeff Bezos reușise, la a doua tentativă, să recupereze propulsorul rachetei New Glenn după o decolare, făcându-l să aterizeze în mod controlat pe o barjă amplasată în Atlantic, o performanță pe care a repetat-o duminică.

O astfel de aterizare, extrem de complexă pentru o navă de această dimensiune, a reprezentat un progres major pentru companie. Blue Origin reutiliza deja, în ultimii ani, rachetele New Shepard, dar acestea erau mult mai mici și destinate zborurilor turistice spațiale de scurtă durată.

Același propulsor folosit în noiembrie pe New Glenn a fost, între timp, repus în funcțiune. Pentru această primă reutilizare, compania a decis să înlocuiască toate motoarele și să efectueze câteva alte modificări înainte de a-l lansa din nou, duminică.

Succesul acestei noi tentative de recuperare a fost urmărit cu o atenție deosebită, deoarece această mare rachetă se află în centrul ambițiilor spațiale ale lui Jeff Bezos.

În special, acesta își propune să concureze cu Elon Musk în cadrul programului lunar Artemis al NASA, fiecare dintre companiile lor dezvoltând module lunare pentru agenția spațială americană.

În timp ce Statele Unite depun, în prezent, eforturi susținute pentru a readuce astronauți pe suprafața Lunii în 2028, înainte de sfârșitul mandatului lui Donald Trump și de termenul-limită stabilit de marii lor rivali chinezi, performanțele celor două companii rivale sunt urmărite, așadar, cu mare atenție.

Editor : Ș.A.

