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UE suspendă importurile de carne din Brazilia din 3 septembrie. Ce au descoperit autoritățile europene

Data publicării:
BUCURESTI - FOOD EXPO - 28 SEP 2023
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Bruxelles-ul va opri, din 3 septembrie, accesul pe piața europeană al cărnii importate din Brazilia, după ce țara sud-americană nu a putut garanta respectarea normelor UE privind utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor. Brazilia a fost, anul trecut, al doilea cel mai mare furnizor de carne de vită al Uniunii Europene, scrie Reuters.

UE anunțase încă din luna mai că Brazilia urma să fie eliminată de pe lista țărilor autorizate să exporte în blocul comunitar anumite produse de origine animală.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei le-a declarat jurnaliștilor că Uniunea Europeană nu a primit din partea autorităților braziliene garanții privind respectarea cerinței potrivit căreia substanțele antimicrobiene nu trebuie utilizate pentru stimularea creșterii animalelor.

În cazul cărnii de pasăre și al mierii, un audit al sistemului de producție din Brazilia urmează să fie finalizat la sfârșitul acestei săptămâni, însă rezultatele nu vor fi disponibile imediat, a precizat oficialul european.

În ceea ce privește carnea de vită, categorie în care Brazilia a fost al doilea cel mai mare furnizor al Uniunii Europene în 2025, Bruxelles-ul solicită garanții privind respectarea normelor pe parcursul întregului ciclu de viață al animalelor.

Comisia Europeană nu a precizat când ar putea fi ridicată interdicția.

Normele UE interzic, de asemenea, administrarea animalelor a unor substanțe antimicrobiene rezervate tratării oamenilor, inclusiv anumite antibiotice.

Utilizarea excesivă a antibioticelor la animale poate favoriza apariția bacteriilor rezistente, care se pot transmite la oameni prin alimente, prin contact direct sau prin intermediul mediului. În consecință, unele infecții la oameni pot deveni mai dificil de tratat.

Editor : Ș.A.

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