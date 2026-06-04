Traficul de pasageri în Europa este în scădere. „Un moment important pentru sectorul aviației”

Pentru prima dată de la redresarea transportului aerian european după pandemia de Covid-19, traficul de pasageri a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie Euronews.

Numărul pasagerilor din rețeaua aeroportuară europeană a scăzut cu -0,7% în aprilie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit organismului european de comerț aeroportuar ACI EUROPE.

Grupul afirmă că, deși marginal, declinul „marchează o etapă importantă”.

De ce zboară mai puțini oameni în Europa?

ACI EUROPE afirmă că performanța din aprilie reflectă o combinație de factori, printre care conflictul din Orientul Mijlociu, mutarea parțială a sărbătorilor de Paște în luna martie a acestui an și acțiunile sindicale care au afectat puternic piața germană.

Unele aeroporturi continuă să se extindă. Cele mai bune performanțe din UE+ au fost înregistrate de aeroporturile din Slovacia (+125,2%), Slovenia (+14,6%), Estonia (+12,1%), Malta (+13,5%) și Polonia (+8,3%).

Dintre cele mai mari piețe din UE+, Spania (+3,7%) și Italia (+2,2%) au înregistrat cele mai bune rezultate.

Cu toate acestea, aeroporturile din Germania (-8,5%), Regatul Unit (-2,1%) și Franța (-0,9%) au înregistrat o scădere a volumului de pasageri. Cipru (-16,1%) și Islanda (-11,7%) au înregistrat cele mai mari scăderi, urmate de cele din Austria (-7,4%) și Elveția (-6,1%).

Cele mai mari și cele mai mici aeroporturi din Europa au fost cele mai afectate

În ansamblu, aeroporturile „majore” (-3,5%), alături de aeroporturile „mega” (-1%) și de cele „mari” (+0,1%), au fost segmentele cele mai afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, deoarece acestea concentrează cea mai mare parte a conexiunilor Europei cu regiunea respectivă.

Dintre aeroporturile majore, Barcelona (+4,1%), Madrid (+3,3%) și Amsterdam-Schiphol (+2,7%) au fost singurele care au înregistrat o creștere a traficului de pasageri în luna aprilie.

München (-16,4%) și Frankfurt (-11%) au înregistrat cele mai mari scăderi, în mare parte din cauza a nu mai puțin de șapte zile de greve în cursul lunii.

Aeroportul din Istanbul (-6,8%) și Istanbul Sabiha Gökçen (-3,4%) – de obicei printre cele mai performante – au înregistrat ambele o scădere în aprilie, iar volumele au scăzut și la Londra Gatwick (-8,8%) și Londra Heathrow (-5,34%). În același timp, aeroporturile Roma-Fiumicino (-0,6%) și Paris-CDG (0,0%) au înregistrat practic o evoluție stabilă.

În schimb, aeroporturile „mijlocii” (+2,1%) și „mici” (+5,5%), a căror rețea de rute este predominant intraeuropeană, au rămas în mare parte neafectate, datorită faptului că companiile aeriene low-cost nu și-au redus capacitatea și că o parte din cerere s-a mutat de la zborurile pe distanțe lungi către cele pe distanțe medii/scurte.

Aeroporturile mici au continuat însă să înregistreze cele mai slabe rezultate în comparație cu nivelurile din perioada pre-pandemică (2019), cu o scădere de -27,7%, reflectând condițiile de piață modificate structural și provocările semnificative legate de viabilitatea financiară.

Sistemul EES rămâne o „preocupare imediată”

Olivier Jankovec, directorul general al ACI EUROPE, afirmă că luna aprilie marchează un punct de inflexiune clar pentru traficul aerian european.

„Deși observam deja o normalizare a creșterii traficului de pasageri după puternica revenire post-pandemică, instabilitatea geopolitică – în special războiul din Orientul Mijlociu – afectează acum și mai mult creșterea și scoate la iveală diferențe semnificative de performanță între piețe”, spune el.

„Vestea încurajatoare este că cererea rămâne, în general, puternică, ajustările de capacitate ale companiilor aeriene sunt limitate, iar temerile privind potențialele penurii de combustibil pentru avioane s-au atenuat.”

Jankovec adaugă, totuși, că cea mai urgentă preocupare o reprezintă „perturbările grave și dificultățile impuse pasagerilor de procesele de control la frontieră legate de Sistemul de intrare/ieșire Schengen”.

„Dacă autoritățile nu vor avea permisiunea de a introduce o mai mare flexibilitate, inclusiv suspendarea completă a sistemului acolo unde este necesar din punct de vedere operațional, perturbările pentru pasageri se vor intensifica în următoarele săptămâni și luni”, spune el.

Editor : M.C